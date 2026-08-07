तीसरा नियम - अंगूठी या घड़ी (Ring or Watch): उंगलियों और कलाई का संबंध सीधे आपकी तरक्की और ग्रहों से होता है. किसी और की पहनी हुई घड़ी या अंगूठी इस्तेमाल करने से उसका बुरा समय और मानसिक तनाव आपको प्रभावित कर सकता है. चूकि घड़ी का सीधा संबंध आपके 'भाग्य के समय' से है, इसलिए दूसरों की घड़ी पहनने से आपका अपना करियर और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.