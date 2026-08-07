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Vastu Tips: दूसरों की 3 चीजों का इस्तेमाल करने से पहले हो जाएं सावधान, वास्तु शास्त्र में माना गया है अशुभ
Vastu Shastra: क्या आप दूसरों के कपड़े या जूते-चप्पल पहनते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आदत लाती है भारी आर्थिक नुकसान और बीमारियां. जानिए किन 3 चीजों का लेनदेन तुरंत बंद करें.
शनि राहु वास्तु शास्त्र
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Published at : 07 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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