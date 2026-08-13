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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप

श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप

क्रिकेट जगत से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यह खबर श्रीलंका से है, जहां टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरे पर गई है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Aug 2026 10:14 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है. श्रीलंका में टीम इंडिया को दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच गॉल में 15 अगस्त से खेला जाना है. इससे पहले श्रीलंका से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. कोलंबो में एक क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के साथ हुई बहस के कारण 62 साल के एक कोच की मौत हो गई, जिन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान कुसल मेंडिस को उनके स्कूली दिनों में कोचिंग दी थी.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में स्कूल के 17 साल के खिलाड़ी को सोमवार को कोच सुमित फर्नांडो पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मंगलवार को उसे कोलंबो की एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 17 अगस्त तक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया.

पानी को लेकर हुआ था विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार आठ अगस्त को कोलंबो में खेले जा रहे एक क्रिकेट मैच के दौरान पीने के पानी को लेकर हुए विवाद के बाद दो खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हुई. इसी दौरान सुमित फर्नांडो भी इस विवाद में शामिल हो गए और कथित तौर पर उन पर हमला किया गया. घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनका निधन हो गया.

फर्नांडो मोरातुवा स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के पूर्व क्रिकेट कोच रह चुके थे. उनके मार्गदर्शन में कुसल मेंडिस सहित कई प्रतिभाशाली स्कूली क्रिकेटरों ने प्रशिक्षण लिया था. बाद में फर्नांडो ने श्रीलंका की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंव एथलेटिक क्लब में क्यूरेटर (पिच प्रभारी) के रूप में भी कार्य किया. फर्नांडो का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को किया गया.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Aug 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Cricket News SRI LANKA
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