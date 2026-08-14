दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, बारिश के भी आसार, जानें मौसम का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदलने और बारिश होने से लोगों को गर्मी से कुछ देर की राहत मिली है. तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति से ट्रैफिक की गति थोड़ी प्रभावित हुई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि 19 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर के शहरों में रुक-रुककर बारिश होती रहेगी.

IMD ने अनुसार, गुरुवार (13 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा. IMD के अनुसार, गुरूवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच नजफगढ़ में सबसे अधिक 34.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद रिज में 26.2 मिमी, शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग 20.2 मिमी और पालम में 12.6 मिमी बारिश हुई है.

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कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार (14 अगस्त) को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान सुबह से दोपहर के दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इसके बाद शाम से रात के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. आज दिन कै दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी/घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं. विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

पिछले 24 घंटों में बढ़ा न्यूनतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान नमी का अधिकतम स्तर 95 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 62 प्रतिशत रहा, जिससे थोड़ी उमस बनी रही. दिन के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हुई, लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज नहीं किया गया.

इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. राजधानी में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा. हालांकि, कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक (3.1°C से 5.0°C) और दिल्ली के अन्य हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) दर्ज किया गया. इस दौरान दिल्ली में 35-40 किमी/घंटा की गति से उत्तर-पूर्वी हवाएं चलीं.

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