कुंभ राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today): आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम (विवाह व साझेदारी) भाव में गोचर कर रहे हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्रवार का संयोग आपके व्यापारिक संबंधों, क्लाइंट हैंडलिंग और दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ाएगा. देवी लक्ष्मी की कृपा से दैनिक व्यापार से अच्छी आय होगी. आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का करियर, बिजनेस, धन और लव लाइफ का राशिफल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership), व्यापार और जनसंपर्क के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आज कार्यक्षेत्र में टीम वर्क, क्लाइंट हैंडलिंग और नेटवर्किंग में बेहतरीन परिणाम देगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में सौम्यता और आकर्षण रहेगा, जिससे सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपका तालमेल मजबूत होगा. जो लोग पब्लिक रिलेशंस, सेल्स, कंसल्टिंग, लीगल सेवाओं या क्लाइंट फेसिंग रोल से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से सफलता दिलाने वाला रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में काम करने वाले जातकों के लिए आज का दिन नए अनुबंध तय करने और कारोबार के विस्तार के लिए बेहद अनुकूल है. पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी जिससे व्यापारिक फैसले तेजी से पूरे होंगे. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने का उत्तम अवसर है. सप्तम चंद्र के प्रभाव से दैनिक व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों से आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी. पार्टनरशिप या क्लाइंट्स के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान किसी भी प्रकार का नया जोखिम भरा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता और मिठास लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वे आपके निर्णयों में पूरा सहयोग देंगे. अविवाहित जातकों के लिए विवाह से जुड़े नए प्रस्ताव आ सकते हैं. शाम के समय घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल और सामान्य रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार अपनाएं.

लकी नंबर: 8, 5

8, 5 लकी कलर: नीला, गुलाबी, सफ़ेद

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज व्यापार में उन्नति और दांपत्य सुख के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या छोटी कन्या को सफेद वस्त्र, फल या मिठाई का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी शनिदेव और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, व्यापार व दांपत्य जीवन में सुख समृद्धि और स्थायित्व बना रहेगा.



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