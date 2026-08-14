Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBrezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब

Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब

Brezza vs Venue EMI Comparison: मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू में से कौन सी एसयूवी खरीदना आपके बजट के लिए फायदेमंद रहेगा? जानिए दोनों गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत, लोन और महीने की किश्त का पूरा हिसाब.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 06:44 AM (IST)
Preferred Sources

Brezza vs Venue EMI Comparison: इंडिया में इन दिनों सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. जब भी कोई नया ग्राहक आठ से दस लाख रुपये के बजट में एक दमदार, भरोसेमंद और स्टाइलिश फैमिली कार खरीदने की सोचता है तो उसके दिमाग में दो नाम सबसे पहले आते हैं. पहला नाम है मारुति सुजुकी की ब्रेजा और दूसरा नाम है हुंडई की वेन्यू है. बता दें कि, ये दोनों ही गाड़ियां भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई हैं और बिक्री के मामले में एक-दूसरे को लगातार कड़ी टक्कर देती रहती हैं.

लेकिन जब बात कार खरीदने की आती है तो यह समझना बहुत जरूरी होता है कि हर महीने आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है. अगर आप भी इन दोनों शानदार कारों के बीच उलझे हुए हैं और यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे घर लाया जाए तो हम आपके लिए ब्रेजा और वेन्यू की कीमत, डाउन पेमेंट, लोन और हर महीने आने वाली ईएमआई का पूरा गणित बेहद आसान भाषा में इस खबर में समझाएंगे.

कीमत में कितना है अंतर?

बात करें तो मारुति ब्रेजा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.40 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट करीब 8.00 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर आता है. जब हम इसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी टैक्स जोड़ देते हैं तो ब्रेजा की ऑन-रोड कीमत लगभग 8.63 लाख रुपये के आसपास बैठती है.

वहीं, दूसरी तरफ हुंडई वेन्यू की ऑन-रोड कीमत करीब 9.47 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. इस लिहाज से देखें तो ऑन-रोड कीमत के मामले में मारुति ब्रेजा अपनी प्रतिद्वंद्वी वेन्यू से करीब 80 से 85 हजार रुपये सस्ती पड़ती है.

यह भी पढ़ें: Luxury Car Sales: 54 पर्सेंट क्यों बढ़ी सेकेंड हैंड लग्जरी कारों की डिमांड, इसका यूरो से क्या कनेक्शन?

ब्रेजा का लोन और EMI का गणित

मान लीजिए कि आप मारुति ब्रेजा का बेस वेरिएंट खरीदने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए 20 परसेंट यानी करीब 1.72 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं. ऐसे में आपको बैंक से लगभग 6.91 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. अगर बैंक आपको 9 परसेंट की सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए यह लोन देता है. 

तो आपकी हर महीने की किश्त लगभग 14,340 रुपये बनेगी. वहीं अगर आप लोन की अवधि बढ़ाकर 7 साल कर लेते हैं तो आपकी महीने की ईएमआई घटकर करीब 11,100 रुपये रह जाएगी. इस तरह ब्रेजा को घर लाना आपके बजट के लिए काफी आसान साबित होता है.


Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब

वेन्यू का लोन और महीने की किश्त का हिसाब

वहीं, अब अगर बात करें हुंडई वेन्यू के बेस मॉडल चुनने का मन बनाते हैं तो 9.47 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत पर 20 परसेंट डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको शुरुआत में लगभग 1.89 लाख रुपये जमा करने होंगे. इसके बाद आपको करीब 7.58 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा. 

बता दें कि, 9 परसेंट ब्याज दर पर 5 साल की अवधि के लिए वेन्यू की महीने की ईएमआई लगभग 15,730 रुपये निकलकर आती है. अगर इसी लोन को आप 7 साल के लिए कराते हैं तो हर महीने करीब 12,180 रुपये की किश्त चुकानी होगी. यानी वेन्यू की ईएमआई ब्रेजा के मुकाबले हर महीने करीब 1,000 से 1,400 रुपये ज्यादा बैठती है.


Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब

कौन सी एसयूवी रहेगी सही?

बता दें कि, ईएमआई और ऑन-रोड कीमत का पूरा हिसाब देखने के बाद फैसला आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और जेब की क्षमता पर निर्भर करता है. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप हर महीने की किश्त में 1,000 से 1,500 रुपये की सीधी बचत करना चाहते हैं तो मारुति ब्रेजा आपके लिए ज्यादा किफायती और समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकती है. 

वहीं, इसके अलावा ब्रेजा में आपको बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट का फायदा भी मिलता है. जबकि दूसरी तरफ अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके ज्यादा आधुनिक फीचर्स, प्रीमियम केबिन और स्पोर्टी लुक का मजा लेना चाहते हैं तो हुंडई वेन्यू की तरफ जाना आपके लिए एक बेहतरीन सौदा रहेगा.

यह भी पढ़ें: Car Price Hike August 2026: मानसून के बाद महंगी होने जा रहीं ये कारें, आज ही पकड़ें शोरूम की राह

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Vs Hyundai Venue EMI Comparison Brezza Vs Venue Price Difference Subcompact SUV Monthly EMI Calculation Hindi Maruti Brezza Loan EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब
Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब
ऑटो
Safest Cars Of India: देश की 15 सबसे सुरक्षित कारें, देखें किसे मिली सबसे ज्यादा रेटिंग
देश की 15 सबसे सुरक्षित कारें, देखें किसे मिली सबसे ज्यादा रेटिंग
ऑटो
Mahindra BE 6 Formula E होगी और भी धांसू, जानें क्या बदलेगा?
Mahindra BE 6 Formula E होगी और भी धांसू, जानें क्या बदलेगा?
ऑटो
E20 का डर सता रहा? कार में कराएं ये 3 अपग्रेड
E20 का डर सता रहा? कार में कराएं ये 3 अपग्रेड
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: रूस के Su-57 को नहीं खरीदेगा भारत, सुखोई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी वायुसेना
Exclusive: रूस के Su-57 को नहीं खरीदेगा भारत, सुखोई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी वायुसेना
मध्य प्रदेश
अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'
अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'
भोजपुरी सिनेमा
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…
सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…
इंडिया
फैसले से पीछे हटा बार काउंसिल, CJI का विरोध करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स से हटाई रोक
फैसले से पीछे हटा बार काउंसिल, CJI का विरोध करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स से हटाई रोक
इंडिया
'ये BJP-RSS की मनुवादी सोच का नतीजा', खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर बोले राहुल गांधी
'ये BJP-RSS की मनुवादी सोच का नतीजा', खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर बोले राहुल गांधी
इंडिया
विपक्ष का हंगामा, संसद ठप! लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39% काम के साथ खत्म मानसून सत्र
विपक्ष का हंगामा, संसद ठप! लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39% काम के साथ खत्म मानसून सत्र
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget