Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब

Brezza vs Venue EMI Comparison: इंडिया में इन दिनों सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. जब भी कोई नया ग्राहक आठ से दस लाख रुपये के बजट में एक दमदार, भरोसेमंद और स्टाइलिश फैमिली कार खरीदने की सोचता है तो उसके दिमाग में दो नाम सबसे पहले आते हैं. पहला नाम है मारुति सुजुकी की ब्रेजा और दूसरा नाम है हुंडई की वेन्यू है. बता दें कि, ये दोनों ही गाड़ियां भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई हैं और बिक्री के मामले में एक-दूसरे को लगातार कड़ी टक्कर देती रहती हैं.

लेकिन जब बात कार खरीदने की आती है तो यह समझना बहुत जरूरी होता है कि हर महीने आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है. अगर आप भी इन दोनों शानदार कारों के बीच उलझे हुए हैं और यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे घर लाया जाए तो हम आपके लिए ब्रेजा और वेन्यू की कीमत, डाउन पेमेंट, लोन और हर महीने आने वाली ईएमआई का पूरा गणित बेहद आसान भाषा में इस खबर में समझाएंगे.

कीमत में कितना है अंतर?

बात करें तो मारुति ब्रेजा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.40 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट करीब 8.00 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर आता है. जब हम इसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी टैक्स जोड़ देते हैं तो ब्रेजा की ऑन-रोड कीमत लगभग 8.63 लाख रुपये के आसपास बैठती है.

वहीं, दूसरी तरफ हुंडई वेन्यू की ऑन-रोड कीमत करीब 9.47 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. इस लिहाज से देखें तो ऑन-रोड कीमत के मामले में मारुति ब्रेजा अपनी प्रतिद्वंद्वी वेन्यू से करीब 80 से 85 हजार रुपये सस्ती पड़ती है.

यह भी पढ़ें: Luxury Car Sales: 54 पर्सेंट क्यों बढ़ी सेकेंड हैंड लग्जरी कारों की डिमांड, इसका यूरो से क्या कनेक्शन?

ब्रेजा का लोन और EMI का गणित

मान लीजिए कि आप मारुति ब्रेजा का बेस वेरिएंट खरीदने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए 20 परसेंट यानी करीब 1.72 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं. ऐसे में आपको बैंक से लगभग 6.91 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. अगर बैंक आपको 9 परसेंट की सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए यह लोन देता है.

तो आपकी हर महीने की किश्त लगभग 14,340 रुपये बनेगी. वहीं अगर आप लोन की अवधि बढ़ाकर 7 साल कर लेते हैं तो आपकी महीने की ईएमआई घटकर करीब 11,100 रुपये रह जाएगी. इस तरह ब्रेजा को घर लाना आपके बजट के लिए काफी आसान साबित होता है.





वेन्यू का लोन और महीने की किश्त का हिसाब

वहीं, अब अगर बात करें हुंडई वेन्यू के बेस मॉडल चुनने का मन बनाते हैं तो 9.47 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत पर 20 परसेंट डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको शुरुआत में लगभग 1.89 लाख रुपये जमा करने होंगे. इसके बाद आपको करीब 7.58 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा.

बता दें कि, 9 परसेंट ब्याज दर पर 5 साल की अवधि के लिए वेन्यू की महीने की ईएमआई लगभग 15,730 रुपये निकलकर आती है. अगर इसी लोन को आप 7 साल के लिए कराते हैं तो हर महीने करीब 12,180 रुपये की किश्त चुकानी होगी. यानी वेन्यू की ईएमआई ब्रेजा के मुकाबले हर महीने करीब 1,000 से 1,400 रुपये ज्यादा बैठती है.





कौन सी एसयूवी रहेगी सही?

बता दें कि, ईएमआई और ऑन-रोड कीमत का पूरा हिसाब देखने के बाद फैसला आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और जेब की क्षमता पर निर्भर करता है. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप हर महीने की किश्त में 1,000 से 1,500 रुपये की सीधी बचत करना चाहते हैं तो मारुति ब्रेजा आपके लिए ज्यादा किफायती और समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकती है.

वहीं, इसके अलावा ब्रेजा में आपको बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट का फायदा भी मिलता है. जबकि दूसरी तरफ अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके ज्यादा आधुनिक फीचर्स, प्रीमियम केबिन और स्पोर्टी लुक का मजा लेना चाहते हैं तो हुंडई वेन्यू की तरफ जाना आपके लिए एक बेहतरीन सौदा रहेगा.

यह भी पढ़ें: Car Price Hike August 2026: मानसून के बाद महंगी होने जा रहीं ये कारें, आज ही पकड़ें शोरूम की राह