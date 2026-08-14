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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal Today 14 August 2026: सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन संयोग, जानें मीन राशि के करियर, धन और लव लाइफ का हाल!

Meen Rashifal Today 14 August 2026: सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन संयोग, जानें मीन राशि के करियर, धन और लव लाइफ का हाल!

Meen Rashifal 14 August 2026: छठे भाव में चंद्र व सावन द्वितीया का योग. जानें मीन राशि का आज का करियर, शत्रु विजय, धन लाभ व लक्ष्मी पूजन उपाय!

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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मीन राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today): आज 14 अगस्त 2026, शुक्रवार को चंद्रमा आपकी राशि से छठे (प्रतियोगिता व सेवा) भाव में गोचर कर रहे हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा. पुराने बकायों या लोन से जुड़ी समस्याएं हल होंगी. मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा से धन धान्य में वृद्धि होगी. आइए जानते हैं मीन राशि का आज का करियर, बिजनेस, फाइनेंस और सेहत का संपूर्ण राशिफल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और सेवा के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या कानूनी फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आज आपको कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर बढ़त दिलाएगा. दफ्तर में पेंडिंग पड़े कामों को आप अपनी बौद्धिक क्षमता और सूझबूझ से पूरा करने में सफल रहेंगे. जो लोग जॉब बदलने, इंटरव्यू देने, लीगल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या मीटिंग्स के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने विवादों, बकायों (Dues) या व्यावसायिक ऋण (Business Loan) से जुड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए अच्छा है. आपकी कार्यकुशलता से बाजार में प्रतिद्वंद्वी पीछे छूटेंगे. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर है. छठे चंद्र के प्रभाव से पुराने कर्जों से राहत पाने के रास्ते मिलेंगे और नियमित व्यावसायिक गतिविधियों से आय बनी रहेगी. हालांकि, अनियोजित चिकित्सीय खर्चों या देनदारियों पर धन व्यय हो सकता है. राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन संयोग पारिवारिक जीवन में सौहार्द और सहयोग लाएगा. ननिहाल पक्ष या किसी वरिष्ठ रिश्तेदार की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी का हर परिस्थिति में संबल और सहयोग मिलेगा. शाम के समय घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट में जलन, एसिडिटी या आंखों में थकावट जैसी हल्की समस्या हो सकती है. अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और हल्का व्यायाम या योग अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

  • लकी नंबर: 3, 7
  • लकी कलर: पीला, गुलाबी, केसरिया

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज शत्रुओं व रोगों के शमन और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित करें.
2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.
3. मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या छोटी कन्या को सफेद वस्त्र, हल्दी या फल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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