धनु राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today): आज 14 अगस्त 2026, शुक्रवार को चंद्रमा आपकी राशि से नवम (भाग्य व धर्म) भाव में गोचर कर रहे हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सावन शुक्ल द्वितीया का पावन योग आपके रुके हुए कामों में गति लाएगा. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आर्थिक मामलों में सुधार होगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. मां लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि आएगी. आइए जानते हैं धनु राशि के लिए आज का करियर, बिजनेस और लव लाइफ का हाल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और गुरु के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर में भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से आपकी रचनात्मक क्षमता और ज्ञान में निखार आएगा. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. जो लोग उच्च शिक्षा, शोध, पब्लिशिंग, लीगल, कंसल्टिंग या दूरदराज के प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन सफलता दिलाने वाला रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग नई योजनाओं की शुरुआत या महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे तक राहु काल में सावधान रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरस्थ संपर्कों (Long distance Contacts) से लाभ कमाने और नए अवसरों की प्राप्ति का है. आपकी बनाई योजनाएं गति पकड़ेंगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने का उत्तम अवसर है. भाग्य भाव में चंद्रमा के प्रभाव से अचानक आर्थिक लाभ या रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर धार्मिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है. पिता जी, गुरुजनों और घर के बड़ों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है. शाम को घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से सुख शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, तनावमुक्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी. सात्विक भोजन लें, पर्याप्त जल पीएं और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 3, 9

3, 9 लकी कलर: पीला, गुलाबी, केसरिया

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज भाग्य वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, हल्दी और बेलपत्र अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर या पीले/सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या छोटी कन्या को सफेद वस्त्र या फल दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, भाग्य का द्वार खुलेगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी.

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