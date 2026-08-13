'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट

जियो हॉटस्टार का शो 'भोजपुरी बवाल' इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. शो में आए दिन तड़कते-भड़कते खुलासे होते हैं तो भी स्टार्स आपस में ही भिड़ जाते हैं. पवन सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं. किसी ना किसी एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जोड़ा जाता रहा है. ऐसे में अब उन्होंने खुद खुलासा किया कि वो 22-23 साल पहले किसी एक्ट्रेस को डेट कर चुके हैं लेकिन उनका वो रिश्ता टिक नहीं पाया. इतना ही नहीं, उन्हें एकतरफा प्यार भी हुआ था, जो कभी मुकम्मल नहीं हुआ. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, 'भोजपुरी बवाल' के हालिया एपिसोड में पवन सिंह से मिलने के लिए जन्नत जुबैर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने काफी कुछ मजेदार बातें पवन सिंह से की. उन्होंने उनसे सवाल जवाब किया. पवन ने भी उनके सवालों के जवाब बिना हिचक के दिए. शुरुआत पवन सिंह के एकतरफा से होती है. जन्नत जुबैर उनसे पहले प्यार को लेकर सवाल करती हैं.

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अधूरा रह गया पवन सिंह का पहला प्यार

इस पर पवन सिंह बताते हैं, 'मैंने जिसे चाहा वो मुझे मिला नहीं. एकतरफा प्यार था क्योंकि मैं हिलता था कि कैसे आई लव यू बोलूं? ना मैं कभी बोल पाया, जिसे प्यार करता था. स्कूल के दिनों की बात रही थी. लेकिन मैं पहले डरता बहुत था लड़कियों से. अब नहीं डरता.' जन्नत जुबैर पवन सिंह के उनके रेड फ्लैग के बारे में सवाल करती हैं तो जवाब देते हैं, 'मैं किसी से जुड़ा तो मेरा कहना ये है कि आपका जो भी है आप मुझे खुद से बता दीजिए. कोई और बोलेगा तो तकलीफ होती है गुस्सा आता है. कुल मिलाकर मुझे झूठ से नफरत है. अच्छा बुरा बता दो.'





एक्ट्रेस को डेट कर चुके पवन सिंह!

पवन सिंह से जन्नत ने आगे पूछा कि पवन सिंह ने किसी को प्रपोज किया तो वो कैसे किया, अपने अंदाज में या फिर कैसे? इस पर पवन सिंह जवाब देते हैं, 'मुझे वो दिन आज भी याद करीब 22-23 साल पहले. मुझे आई लव यू बोलने में करीब डेढ़ साल लगा था और इतने समय में मैंने सिर्फ फोन पर बात किया था. फिर हमारी उनकी मुलाकात हुई.' जन्नत पूछती हैं, 'कभी मिले नहीं इस बीच?'

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24 घंटे में 12-14 घंटे बात होती थी...

पवन सिंह जवाब देते हैं, 'ऐसा नहीं है काम किए थे साथ में. वो समय कुछ और था. उसके बाद सिर्फ फोन पर बातें हुईं. फोन पर बात तो 24 घंटे में 12-14 घंटे बात होती थी. वो टाइम अलग था. एक दिन मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मैं आपको चाहता हूं. फिर वो प्यार खत्म भी हो गया. हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे. खाना आने में जितना समय लगा उतना मुझे उन्हें छूने में. मैं सिर्फ हाथ तक ही रह गया. फिर वो अपने घर मैं अपने घर. फिर मुझे कुछ सुनने के लिए मिला. मैं किसी पर भरोसा कर रहा हूं तो मेरा भरोसा बनो. मैं आपको छोड़कर सबको दूसरी नजर से देख रहा हूं तो फिर आप मेरे हिसाब से ही रहना होगा. मैं दूसरा नाम सोच नहीं सकता. मैंने वो फोन तोड़ दिया और इसके बाद मैंने कभी किसी को आई लव यू नहीं बोला. मैंने सिर्फ सुना है.'





नहीं लिया अक्षरा सिंह का नाम

इसके बाद पवन सिंह से जन्नत पूछती हैं, 'किसने आई लव यू कहा?' तो इस पर पवन कहते हैं, 'जाने दीजिए. अगर मैं किसी को नाम दे नहीं सकता तो उसका नाम ले नहीं सकता. कुछ बात पर्दे में रहे तो ज्यादा अच्छा है.'

आगे बातें बदल जाती हैं और जन्नत पूछती हैं, 'वो समय अलग था तो उस समय आपने कभी छत से छलांग लगाकर मुलाकात की है?' तो पर पवन कहते हैं, 'ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम किया नहीं हू्ं. छत से छत फांदा हूं मैं.' फेवरेट जोड़ी को लेकर सवाल किया गया तो इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया. इस बीच उन्होंने ये जरूर बताया कि जब तक वो हैं तब तक दो जोड़ियां कभी रीपीट नहीं हो सकती है. हालांकि, इस पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.

बहरहाल, पवन सिंह इसके अलावा अपने सावन गीतों को लेकर चर्चा में भी हैं. हाल ही में उनका गाना 'बाबा के नयनवो' रिलीज किया गया था, जो इंटरनेट पर आते ही छा गया था. इसके अलावा भी उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वो काम कर रहे हैं.