मकर राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today): आज सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार को चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रिसर्च, डेटा, टैक्स और गुप्त धन के मामलों में अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है. हालांकि, राहु काल में सावधान रहने की सलाह दी जाती है. मां लक्ष्मी की आराधना से आर्थिक बाधाएं दूर होंगी. आइए जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आज का करियर, व्यापार, सेहत और सटीक उपाय!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव यानी परिवर्तन, शोध, अचानक धन लाभ, गुप्त ज्ञान और ससुराल पक्ष के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आज कार्यक्षेत्र में अचानक काम की जिम्मेदारियां या चुनौतियां आ सकती हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव उन लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगा जो रिसर्च, डेटा एनालिसिस, सीए, टैक्स, इंश्योरेंस, ऑडिट या गुप्त विद्याओं के क्षेत्र से जुड़े हैं. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ किसी भी बहसबाजी या राजनीति से दूर रहें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग आवश्यक आधिकारिक कार्यों को निपटाने के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे तक राहु काल में दफ्तरी निर्णयों में कूटनीति से काम लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज अपने कागजी दस्तावेजों, टैक्स और पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी बरतनी होगी. पार्टनरशिप में काम कर रहे जातक अपने साझेदार के साथ पारदर्शिता बनाए रखें. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की आराधना का पावन दिन है. अष्टम चंद्र के प्रभाव से पैतृक संपत्ति, बीमा, क्लेम या अचानक किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ के योग बन सकते हैं. हालांकि, अनियोजित खर्चों से बचने के लिए बजट पर नियंत्रण रखें. राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे समझे निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में संयम बनाए रखने का संकेत देता है. ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता रखें. जीवनसाथी की सेहत और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. शाम के समय घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. पेट में जलन, गैस या शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पीएं और ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 8, 5

8, 5 लकी कलर: नीला, गुलाबी, सफ़ेद

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज अष्टम चंद्र के प्रभाव को शुभ बनाने और धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, काले तिल व शमी पत्र अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या छोटी कन्या को सफेद वस्त्र, फल या मिठाई का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी शनिदेव और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, अष्टम चंद्र के दोष दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा.

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