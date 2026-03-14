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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChaitra Navratri 2026 Colors: चैत्र नवरात्रि के 9 रंग, जानें किस दिन पहनें कौन से रंग के कपड़े

Chaitra Navratri 2026 Colors: चैत्र नवरात्रि के 9 रंग, जानें किस दिन पहनें कौन से रंग के कपड़े

Navratri 2026 Colour: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी. नवरात्रि के 9 दिन 9 रंगों का आध्यात्मिक, ज्योतिष महत्व बताया है.हर दिन इन खास रंगों के कपड़े पहनने से 9 देवियों का आशीर्वाद मिलता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 14 Mar 2026 02:33 PM (IST)
Navratri 2026 Colour: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी. नवरात्रि के 9 दिन 9 रंगों का आध्यात्मिक, ज्योतिष महत्व बताया है.हर दिन इन खास रंगों के कपड़े पहनने से 9 देवियों का आशीर्वाद मिलता है.

चैत्र नवरात्रि 2026 रंग

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चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से हो रही है. इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें, माता को पीला फूल अर्पित करें. पीला रंग सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यह जीवन में नई शुरुआत का संकेत देता है.
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से हो रही है. इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें, माता को पीला फूल अर्पित करें. पीला रंग सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यह जीवन में नई शुरुआत का संकेत देता है.
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20 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में हरा रंग पहनें. माता को हरी चुनरी और चूड़ियां अर्पित करें. हरा रंग विकास, शांति और प्रकृति का प्रतीक है. यह मानसिक संतुलन और प्रगति का संकेत देता है.
20 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में हरा रंग पहनें. माता को हरी चुनरी और चूड़ियां अर्पित करें. हरा रंग विकास, शांति और प्रकृति का प्रतीक है. यह मानसिक संतुलन और प्रगति का संकेत देता है.
Published at : 14 Mar 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Chaitra Navratri 2026 Navratri 2026

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