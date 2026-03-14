चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से हो रही है. इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें, माता को पीला फूल अर्पित करें. पीला रंग सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यह जीवन में नई शुरुआत का संकेत देता है.