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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रMorning Prayer: रोज सुबह सबसे पहले किस भगवान का नाम लेने से शुभ होती है दिन की शुरुआत? जानें धार्मिक मान्यता

Morning Prayer: रोज सुबह सबसे पहले किस भगवान का नाम लेने से शुभ होती है दिन की शुरुआत? जानें धार्मिक मान्यता

Morning Prayer: सुबह उठते ही सबसे पहले किस भगवान का नाम लेना चाहिए? जानें धार्मिक मान्यता, भगवान विष्णु, गणेश और इष्ट देव के स्मरण का महत्व.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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Morning Prayer: सनातन धर्म में सुबह का समय बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान के स्मरण से की जाए, तो पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है.

लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले किस भगवान का नाम लेना चाहिए? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यता क्या कहती है.

सुबह उठते ही सबसे पहले किसका स्मरण करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है. भगवान विष्णु को जगत के पालनहार कहा जाता है. उनका नाम लेने से मन शांत रहता है और दिन की शुरुआत शुभ मानी जाती है.

इसके साथ ही कई लोग अपने इष्ट देव का नाम लेकर भी दिन की शुरुआत करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इष्ट देव का स्मरण व्यक्ति को आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्रदान करता है.

गणेश जी का नाम लेना भी शुभ

अगर किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलना हो, तो भगवान गणेश का स्मरण करना भी बेहद शुभ माना जाता है. गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है. उनकी कृपा से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

करदर्शन की परंपरा

सुबह बिस्तर से उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखकर यह प्रसिद्ध श्लोक बोलने की भी परंपरा है—

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।
करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्॥

मान्यता है कि इससे धन, ज्ञान और भगवान का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है.

दिन की अच्छी शुरुआत के लिए क्या करें?

 

  • सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करें.
  • कुछ मिनट ध्यान या प्रार्थना करें.
  • माता-पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें.
  • सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें.
  • बिना कारण क्रोध या नकारात्मक सोच से बचें.

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, सुबह सबसे पहले भगवान का स्मरण करने से मन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति पूरे दिन अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होता है. हालांकि, सनातन परंपरा में किसी एक देवता तक सीमित रहने की बाध्यता नहीं है.

आप अपने इष्ट देव, भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण, शिव, गणेश या देवी-देवताओं में जिस रूप में आस्था रखते हैं, उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करके भी दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Spirituality Religion Lord Ganesha Lord Vishnu Hindu Dharma Morning Puja Morning Prayer
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