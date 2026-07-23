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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?

'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?

अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से बुखार और बॉडी पैन है, लेकिन पेनकिलर से काम चल रहा है. उन्होंने एक अपील की है कि अगर आज मैं जंतर-मंतर पर न दिखूं तो माफ कीजिएगा.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 23 Jul 2026 11:08 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से एक अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर वो आज जंतर-मंतर पर दिखाई ना दें तो उन्हें माफ कर दें क्योंकि उन्हें तेज बुखार और बॉडी पैन है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे कुछ दिनों से बुखार और बॉडी पैन है, लेकिन पेनकिलर से काम चल रहा है. अगर आज मैं जंतर-मंतर पर न दिखूं तो माफ कीजिएगा. मुझे ठीक होने के लिए कुछ घंटे आराम करने की जरूरत है. शाम तक मैं विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर वापस आ जाऊंगा.'

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 23 Jul 2026 11:07 AM (IST)
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