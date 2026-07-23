'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से एक अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर वो आज जंतर-मंतर पर दिखाई ना दें तो उन्हें माफ कर दें क्योंकि उन्हें तेज बुखार और बॉडी पैन है.

I’ve been down with a fever and severe body pain for the last few days, but I’ve been pushing through with painkillers.



My apologies if you don’t see me at Jantar Mantar today. I need to get a few hours of rest and recover.



Will be back at the protest site by evening. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 23, 2026

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे कुछ दिनों से बुखार और बॉडी पैन है, लेकिन पेनकिलर से काम चल रहा है. अगर आज मैं जंतर-मंतर पर न दिखूं तो माफ कीजिएगा. मुझे ठीक होने के लिए कुछ घंटे आराम करने की जरूरत है. शाम तक मैं विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर वापस आ जाऊंगा.'