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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'

दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'

दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की है. चीफ जस्टिस ने कहा, 'अगर लंच के समय तक कुछ नहीं हुआ, तो वे इस पर दखल देंगे.'

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 23 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने 16 स्टेशनों को बंद करना का ऐलान किया था. दिल्ली मेट्रो ने कल यानी 22 जुलाई को भी इन स्टेशनों को बंद रखा था. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. 

दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की है. चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर लंच के समय तक कुछ नहीं हुआ, तो वे इस पर दखल देंगे. 

किस याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI ने की ये टिप्पणी?

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में मेट्रो स्टेशन के अंदर वकील, वादियों और अदालत के कर्मचारियों को सीमित प्रवेश देने की अपील की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों की गैरहाजिरी के कारण आज कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अगर दोपर तक समाधान नहीं हुआ तो वो इस पर हस्तक्षेप करेंगे.

ये भी पढ़ें- 'मोदी पूरी दिल्ली को बंद करने को तैयार, लेकिन...', DMRC के 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने के ऐलान पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन

दिल्ली मेट्रो ने इन 16 स्टेशनों को किया बंद

DMRC ने सुबह 7.30 बजे से राजीव चौक, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस और आईटीओ समेत 16 रेलवे स्टेशन बंद करने का ऐलान किया. दिल्ली मेट्रो की ओर से किए गए पोस्ट के मुताबिक, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सेवा तीर्थ, जनपथ, केंद्रीय सचिवालय,दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. 

ये भी पढ़ें- PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर प्रियंका गांधी का तंज, कहा- 'ये वैसा ही, जैसे एक बेटा...'

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जारी प्रदर्शन में भीड़ बढ़ने के बीच यह कदम उठाया गया है. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 23 Jul 2026 11:40 AM (IST)
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