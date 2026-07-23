Mangal Gochar 2026: 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में गोचर, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, भाई, प्रतियोगिता और नेतृत्व का कारक माना जाता है. जब मंगल राशि परिवर्तन करता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है.

2 अगस्त 2026 को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी को करियर में सफलता मिलेगी, तो किसी को खर्च और विवाद से बचकर चलने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह गोचर शुभ रह सकता है और किन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

मेष राशि

मंगल आपकी राशि का स्वामी ग्रह है. मिथुन राशि में गोचर के दौरान आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे. भाई-बहनों का सहयोग भी मिलेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर लाभदायक साबित हो सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और नए लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है. विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए साझेदारी के काम में सफलता मिलने के योग हैं. व्यापार में लाभ हो सकता है और वैवाहिक जीवन में भी रिश्ते मजबूत होंगे. नए समझौते भविष्य में लाभ दे सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

इन राशियों को रहना होगा सावधान

मिथुन राशि

मंगल आपकी ही राशि में गोचर करेगा. ऐसे में गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें. वाद-विवाद और चोट लगने की संभावना से सावधान रहें.

कन्या राशि

कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में संयम रखें. खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलें.

मीन राशि

पारिवारिक मामलों में धैर्य रखने की जरूरत होगी. घर-परिवार में छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और सेहत का भी ध्यान रखें.

मंगल गोचर के दौरान क्या करें?

मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करें.

हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें.

लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें.

क्रोध पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर निर्णय लें.

जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल का शुभ प्रभाव व्यक्ति को साहसी, ऊर्जावान और सफल बनाता है, जबकि अशुभ स्थिति में क्रोध, विवाद और दुर्घटना जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. इसलिए गोचर के दौरान संयम, सकारात्मक सोच और उचित उपाय अपनाना लाभकारी माना जाता है.

FAQ

मंगल का मिथुन राशि में गोचर कब होगा?

मंगल ग्रह 2 अगस्त 2026 को मिथुन राशि में गोचर करेगा.

मंगल गोचर 2026 से किन राशियों को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है?

इस गोचर से मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है.

किन राशियों को मंगल गोचर के दौरान सावधान रहने की जरूरत है?

मिथुन, कन्या और मीन राशि के जातकों को जल्दबाजी, विवाद और अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी जाती है.

मंगल गोचर के दौरान कौन-से उपाय करना शुभ माना जाता है?

मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

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