धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में गोचर, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Mangal Gochar 2026: 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में गोचर, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Mangal Gochar 2026: 2 अगस्त 2026 को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेगा. जानें किन 5 राशियों की किस्मत चमकेगी, किन्हें सावधान रहना होगा और मंगल गोचर के आसान उपाय.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, भाई, प्रतियोगिता और नेतृत्व का कारक माना जाता है. जब मंगल राशि परिवर्तन करता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है.

2 अगस्त 2026 को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी को करियर में सफलता मिलेगी, तो किसी को खर्च और विवाद से बचकर चलने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह गोचर शुभ रह सकता है और किन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

मेष राशि

मंगल आपकी राशि का स्वामी ग्रह है. मिथुन राशि में गोचर के दौरान आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे. भाई-बहनों का सहयोग भी मिलेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर लाभदायक साबित हो सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और नए लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है. विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए साझेदारी के काम में सफलता मिलने के योग हैं. व्यापार में लाभ हो सकता है और वैवाहिक जीवन में भी रिश्ते मजबूत होंगे. नए समझौते भविष्य में लाभ दे सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

इन राशियों को रहना होगा सावधान

मिथुन राशि

मंगल आपकी ही राशि में गोचर करेगा. ऐसे में गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें. वाद-विवाद और चोट लगने की संभावना से सावधान रहें.

कन्या राशि

कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में संयम रखें. खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलें.

मीन राशि

पारिवारिक मामलों में धैर्य रखने की जरूरत होगी. घर-परिवार में छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और सेहत का भी ध्यान रखें.

मंगल गोचर के दौरान क्या करें?

 

  • मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करें.
  • हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें.
  • लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें.
  • क्रोध पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर निर्णय लें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल का शुभ प्रभाव व्यक्ति को साहसी, ऊर्जावान और सफल बनाता है, जबकि अशुभ स्थिति में क्रोध, विवाद और दुर्घटना जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. इसलिए गोचर के दौरान संयम, सकारात्मक सोच और उचित उपाय अपनाना लाभकारी माना जाता है.

FAQ

मंगल का मिथुन राशि में गोचर कब होगा?
 मंगल ग्रह 2 अगस्त 2026 को मिथुन राशि में गोचर करेगा.

मंगल गोचर 2026 से किन राशियों को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है?
 इस गोचर से मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है.

किन राशियों को मंगल गोचर के दौरान सावधान रहने की जरूरत है?
 मिथुन, कन्या और मीन राशि के जातकों को जल्दबाजी, विवाद और अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी जाती है.

मंगल गोचर के दौरान कौन-से उपाय करना शुभ माना जाता है?
 मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Mangal Mangal Transit Rashifal Transit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Mangal Gochar 2026: 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में गोचर, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत
Mangal Gochar 2026: 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में गोचर, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत
ग्रह गोचर
Budh Margi 2026: मार्गी बुध का 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, जानें किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क
Budh Margi 2026: मार्गी बुध का 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, जानें किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क
ग्रह गोचर
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले जरूर करें इन चीजों का दान, चमक जाएगा भाग्य
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले जरूर करें इन चीजों का दान, चमक जाएगा भाग्य
ग्रह गोचर
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले भूलकर भी न खरीदें ये 7 चीजें! जानिए धर्म शास्त्र में क्या है मान्यता
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले भूलकर भी न खरीदें ये 7 चीजें! जानिए धर्म शास्त्र में क्या है मान्यता
Advertisement

वीडियोज

CJP Protest : CJP प्रदर्शन, 110 वीडियो, महिलाओं से छेड़छाड़! हाई कोर्ट में खुलासे! |ABPLIVE
त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का निधन, बागपत में पसरा सन्नाटा
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री और PM से जवाब
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री से जवाब
महाराष्ट्र
VIDEO: मौन आंदोलन के दौरान फफक-फफक कर रोए अन्ना हजारे, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल
VIDEO: मौन आंदोलन के दौरान फफक-फफक कर रोए अन्ना हजारे, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल
बॉलीवुड
राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट
राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट
स्पोर्ट्स
छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया, BJP नेता बबीता फोगाट ने भी सरकार पर तोड़ी चुप्पी
जंतर-मंतर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया, BJP नेता बबीता फोगाट ने भी सरकार पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
CJP Protest LIVE: सरकार से CJP को बातचीत के ऑफर पर बोले जितेन्द्र सिंह- कल से अब तक चार बार हुई कोशिश
LIVE: सरकार से CJP को बातचीत के ऑफर पर बोले जितेन्द्र सिंह- कल से अब तक चार बार हुई कोशिश
इंडिया
'पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर आया CJP का पहला रिएक्शन 
'पेपर लीक के दोषियों को सजा के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर CJP का रिएक्शन 
इंडिया
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
इंडिया
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget