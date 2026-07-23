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Vastu Tips: घर के मंदिर में कितनी अगरबत्ती जलानी चाहिए? जानें क्या है सही नियम

Vastu Tips: घर के मंदिर में कितनी अगरबत्ती जलाना शुभ माना जाता है? जानें धर्म शास्त्र, धार्मिक मान्यता, पूजा के सही नियम और अगरबत्ती से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 04:12 PM (IST)
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Vastu Tips: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान दीपक, धूप और अगरबत्ती का विशेष महत्व माना गया है. अगरबत्ती की सुगंध से वातावरण सकारात्मक और शांत बनता है, जिससे मन भगवान की भक्ति में एकाग्र होता है.

हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि घर के मंदिर में एक साथ कितनी अगरबत्ती जलानी चाहिए? क्या ज्यादा अगरबत्ती जलाना शुभ होता है या अशुभ? आइए जानते हैं धर्म शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में इसके बारे में क्या बताया गया है.

एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, पूजा-पाठ से जुड़े नियमों का पालन श्रद्धा और सच्चे मन से करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में दिखावे से अधिक भक्ति और सकारात्मक भावना का महत्व होता है।

घर के मंदिर में कितनी अगरबत्ती जलानी चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मंदिर में एक या दो अगरबत्ती जलाना पर्याप्त माना जाता है. पूजा का महत्व अगरबत्तियों की संख्या से नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और मन की पवित्रता से जुड़ा होता है. इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी अगरबत्तियां जलाने की आवश्यकता नहीं होती.

क्या ज्यादा अगरबत्ती जलाना शुभ माना जाता है?

धर्म शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अधिक संख्या में अगरबत्ती जलाने से अधिक पुण्य मिलता है. इसके विपरीत, जरूरत से ज्यादा अगरबत्ती जलाने से धुआं बढ़ सकता है, जिससे घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है. इसलिए पूजा में संतुलन और सादगी को अधिक महत्व दिया गया है.

पूजा के समय अगरबत्ती जलाने का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता है कि अगरबत्ती की सुगंध नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. इसकी खुशबू मन को शांत करती है और पूजा के दौरान ध्यान लगाने में सहायता करती है. इसी वजह से अधिकांश घरों में पूजा के समय अगरबत्ती जरूर जलाई जाती है.

अगरबत्ती जलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

 

  • पूजा से पहले मंदिर और पूजा स्थल की साफ-सफाई जरूर करें.
  • एक या दो अगरबत्ती ही जलाएं.
  • अगरबत्ती हमेशा सुरक्षित स्टैंड में लगाएं.
  • पूजा के बाद जलती हुई अगरबत्ती को बिना निगरानी के न छोड़ें.
  • बहुत अधिक धुआं करने वाली अगरबत्तियों का इस्तेमाल कम करें.
  • पूजा करते समय मन शांत रखें और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें.

 

दीपक और अगरबत्ती साथ में जलाना क्यों माना जाता है शुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. वहीं अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है. इसलिए दीपक और अगरबत्ती दोनों का एक साथ प्रयोग शुभ माना जाता है.

क्या अलग-अलग देवी-देवताओं के लिए अगरबत्ती की संख्या बदलती है?

धार्मिक ग्रंथों में अलग-अलग देवी-देवताओं के लिए अगरबत्ती की कोई निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं मिलता. पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और सच्ची भावना मानी गई है. इसलिए अपने इष्ट देव की पूजा करते समय एक या दो अगरबत्ती जलाना पर्याप्त माना जाता है.

धर्म शास्त्र क्या कहते हैं?

धर्म शास्त्रों में पूजा का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और मन की एकाग्रता बताया गया है. पूजा में दिखावा या अत्यधिक सामग्री चढ़ाने के बजाय सच्चे मन से की गई आराधना को अधिक महत्व दिया गया है. इसलिए अगरबत्ती की संख्या से ज्यादा आपकी भावना और भक्ति का महत्व है.

घर के मंदिर में कितनी अगरबत्ती जलानी चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एक या दो अगरबत्ती जलाना पर्याप्त माना जाता है.

क्या ज्यादा अगरबत्ती जलाने से ज्यादा पुण्य मिलता है?

नहीं. धर्म शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है. पूजा में श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक माना गया है.

क्या सुबह और शाम दोनों समय अगरबत्ती जला सकते हैं?

हां. कई घरों में सुबह और शाम की पूजा के समय अगरबत्ती जलाने की परंपरा है.

क्या बिना अगरबत्ती के पूजा की जा सकती है?

हां. पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति है. अगरबत्ती अनिवार्य नहीं मानी गई है.

क्या अगरबत्ती के साथ दीपक जलाना जरूरी है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक और अगरबत्ती दोनों का प्रयोग शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा का मूल आधार सच्ची श्रद्धा है.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 23 Jul 2026 04:12 PM (IST)
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Hinduism Spirituality Vastu Tips Astrology TEMPLE
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