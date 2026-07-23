IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2 साल बाद वापसी, 149 की रफ्तार... पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास

2 साल बाद वापसी, 149 की रफ्तार... पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास

Mayank Yadav: मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में पहली गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया. भारतीय पेसर ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Jul 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

Mayank Yadav 1st Ball Wicket: मयंक यादव ने हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे पहले टी20 में 2 साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद वापसी की. उन्होंने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया. तेज रफ्तार के लिए मशहूर मयंक ने 149 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, जिसे जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट समझ नहीं सके. डिफेंस करने के चक्कर में उन्होंने विकेट कीपर ईशान किशन को कैच थमा दिया. 

इसके साथ मयंक भारत के उन चुनिंदा गेंदबाजों में शुमार हो गए, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल की पारी की पहली गेंद पर विकेट चटकाया. भुवनेश्वर कुमार टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे. भुवी तीन बार यह कमाल कर चुके हैं. 

गौर करने वाली बात यह है कि मयंक यादव भी इससे पहले यह कमाल कर चुके हैं. 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी मयंक ने पहली गेंद पर विकेट चटकाया था. अब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी बार यह कमाल किया. 

T20I पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज (0.1 ओवर)

  • भुवनेश्वर बनाम एसएल (पथुम निसांका, 2022)
  • भुवनेश्वर बनाम इंग्लैंड (जेसन रॉय, 2022)
  • भुवनेश्वर बनाम जिम्बाब्वे (मधेवेरे, 2022)
  • हार्दिक पंड्या बनाम वेस्टइंडीज (ब्रैंडन किंग, 2023)
  • अर्शदीप सिंह बनाम यूएसए (जहांगीर, 2024)
  • मयंक यादव बनाम बांग्लादेश (परवेज, 2024)
  • हार्दिक पंड्या बनाम पाकिस्तान (सैम अयूब, 2025)
  • अर्शदीप सिंह बनाम इंग्लैंड (फिल साल्ट, 2026)
  • मयंक यादव बनाम जिम्बाब्वे (ब्रायन बेनेट, 2026)*

लंबे वक्त बाद मयंक यादव की वापसी 

मयंक ने 6 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने सीरीज के तीनों मैच खेले थे, जिनकी 3 पारियों में 4 विकेट चटकाए थे. इस दौरान उन्होंने 6.91 की इकॉनमी से रन खर्चे थे. इस सीरीज के बाद मयंक चोटिल हो गए थे. चोट के चलते वह ठीक तरह से आईपीएल में भी हिस्सा नहीं ले सके. उन्हें टीम इंडिया से भी लंबे वक्त तक बाहर रहना पड़ा. अब 2 साल से ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद मयंक की टीम इंडिया में वापसी हुई है.

 

यह भी पढ़ें: कौन हैं अशोक शर्मा? ZIM के खिलाफ किया है इंटरनेशनल डेब्यू; इमोशनल है इस खूंखार बॉलर की कहानी

Published at : 23 Jul 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Mayank Yadav IND Vs ZIM 1st T20 Harare
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2 साल बाद वापसी, 149 की रफ्तार... पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास
2 साल बाद वापसी, 149 की रफ्तार... पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास
क्रिकेट
कौन हैं अशोक शर्मा? ZIM के खिलाफ किया है इंटरनेशनल डेब्यू; इमोशनल है इस खूंखार बॉलर की कहानी
कौन हैं अशोक शर्मा? ZIM के खिलाफ किया है इंटरनेशनल डेब्यू; इमोशनल है इस खूंखार बॉलर की कहानी
क्रिकेट
कोर्ट से राहत के बाद पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी का छलका दर्द, कहा - 16 साल बाद दिवाली अपने घर में मनाऊंगा...
कोर्ट से राहत के बाद पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी का छलका दर्द, कहा - 16 साल बाद दिवाली अपने घर में मनाऊंगा
क्रिकेट
पहले टी20 में भारत की बॉलिंग, 150 की रफ्तार वाले 2 गेंदबाजों को मौका; वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे; देखें प्लेइंग XI
पहले टी20 में भारत की बॉलिंग, 150 की रफ्तार वाले 2 गेंदबाजों को मौका; वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे
Advertisement

वीडियोज

CJP Protest : CJP प्रदर्शन, 110 वीडियो, महिलाओं से छेड़छाड़! हाई कोर्ट में खुलासे! |ABPLIVE
त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का निधन, बागपत में पसरा सन्नाटा
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर सीजेपी से बातचीत के लिए तैयार हुई सरकार, उधर खरगे ने मोदी सरकार के सामने रखी ये शर्त
इधर सीजेपी से बातचीत के लिए तैयार हुई सरकार, उधर खरगे ने मोदी सरकार के सामने रखी ये शर्त
महाराष्ट्र
VIDEO: मौन आंदोलन के दौरान फफक-फफक कर रोए अन्ना हजारे, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल
VIDEO: मौन आंदोलन के दौरान फफक-फफक कर रोए अन्ना हजारे, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल
बॉलीवुड
राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट
राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट
स्पोर्ट्स
छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया, BJP नेता बबीता फोगाट ने भी सरकार पर तोड़ी चुप्पी
जंतर-मंतर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया, BJP नेता बबीता फोगाट ने भी सरकार पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
इंडिया
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री और PM से जवाब
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री से जवाब
इंडिया
'पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर आया CJP का पहला रिएक्शन 
'पेपर लीक के दोषियों को सजा के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर CJP का रिएक्शन 
इंडिया
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget