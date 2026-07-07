Kal Ka Rashifal, 8 July 2026: ज्योतिष विशेषज्ञ डा. अनीष व्यास के अनुसार, कल बुधवार का दिन करियर की नई संभावनाओं और वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की विशेष तिथि पर ग्रहों की शुभ स्थिति के चलते कुछ राशियों के अटके हुए कमर्शियल काम तेजी से गति पकड़ेंगे, वहीं कुछ राशियों को वर्कप्लेस पर बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

कल बुधवार को सिंह राशि के जातकों को न्यू जॉब प्लेसमेंट (New Job Opportunities) और वृश्चिक राशि के लोगों को बंपर जॉब प्रमोशन (Job Promotion Update) मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. रोजगार और नए स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए कल मार्केट में नई रणनीतियों पर काम करने का सबसे सटीक समय है.

आइए, कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल बुधवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का दिन आपके लिए कोई बहुत बड़ी और सुखद खुशखबरी लेकर आने वाला है. कल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अतीत में बिगड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण कमर्शियल काम अचानक दोबारा बनने की मजबूत संभावना दिखाई दे रही है.

करियर व बिजनेस: बिजनेस कर रहे लोगों को कल कार्यस्थल पर अपने जूनियर्स और टीम मेंबर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. यदि कल आपके मन में किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश को लेकर थोड़ा भी संशय (डाउट) हो, तो उस काम में आगे बढ़ने से पूरी तरह बचें.

यूथ व सलाह: परिवार के किसी दूर रह रहे परिजन से कल आपको कोई निराशाजनक या परेशान करने वाली सूचना सुनने को मिल सकती है, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा. कल आप कलीग्स या पार्टनर के साथ किसी लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा (Commercial Long-Distance Travel) पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 8

वृष राशि (Taurus)

कल का दिन आपके लिए थोड़ा उलझनों और व्यस्तता से भरा रहने वाला है. कल आपको कार्यस्थल पर 'वर्क-लाइफ बैलेंस' पर ध्यान देना होगा. पार्टनरशिप के बिजनेस (Partnership Business Management) में कल कोई भी नया कदम बहुत सोच-समझकर और कैलकुलेशन के बाद ही उठाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा.

करियर व बिजनेस: कल अपने किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल काम या डील को दूसरे कर्मचारियों के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें, अन्यथा लापरवाही के चलते प्रोजेक्ट बीच में ही लटक सकता है. आपकी कला, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स में गजब का निखार आएगा. आप अपने बिजनेस के विस्तार को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

यूथ व सेहत: कल आप अपनी शारीरिक समस्याओं, थकान या बीमारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर की सलाह लें. कल आप अपने शौक, विलासिता और मौज-मस्ती की चीजों पर अच्छा-खासा धन खर्च करेंगे, बजट प्रभावित हो सकता है. कुछ खास वीआईपी (VIP) व्यक्तियों से मुलाकात होगी.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए करियर के मोर्चे पर बेहद शानदार और बड़ी सफलताएं लेकर आने वाला है. कल आपको समाज और आस-पड़ोस में चल रही पुरानी समस्याओं और विवादों से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, जिससे मानसिक बोझ हल्का होगा.

करियर व जॉब: जो युवा हायर एजुकेशन या प्लेसमेंट के लिए कड़ा प्रयास कर रहे हैं, कल उन्हें अपनी पसंद के मनचाहे कोर्स में दाखिला (Admission in Desired Course) या कॉलेज सीट मिल सकती है. कल आपको ऑफिस या बिजनेस में आय और व्यय (इनकम-एक्सपेंस) के बीच एक मजबूत संतुलन बनाकर चलना होगा.

सावधान: कल कार्यस्थल पर किसी भी बाहरी या अपरिचित व्यक्ति के सामने अपनी मुख्य बिजनेस स्ट्रेटेजी और जरूरी गुप्त जानकारी लीक न होने दें, वरना कॉम्पिटिटर्स इसका फायदा उठा सकते हैं. किसी खास मित्र के लिए कल आपको अचानक कुछ धन (फंड्स) का इंतजाम करना पड़ सकता है. जीवनसाथी से हल्की झड़प हो सकती है.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 1

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए किसी बिल्कुल नए काम, प्रोजेक्ट या न्यू स्टार्टअप वेंचर (New Startup Venture Launch) की शुरुआत करने के लिए बेहद अनुकूल और भाग्यशाली रहेगा. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होने से मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी.

बिजनेस व करियर: मार्केट में कल कॉम्पिटिशन का भाव आपके मन में पूरी तरह बना रहेगा, जिससे आप प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को पछाड़कर आगे निकलेंगे. कल आप अपनी सभी व्यावसायिक जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे. जीवनसाथी के साथ कल किसी पुरानी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर लंबी बातचीत हो सकती है.

यूथ व सलाह: कल आपको अपने पार्टनर्स और करीबियों की भावनाओं का पूरा सम्मान करना होगा, इगो से पूरी तरह बचें. कल पारिवारिक मोर्चे पर पिताजी से किसी बात को लेकर हल्की कहासुनी या वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, अपनी वाणी में नरमी रखें.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है. यदि आपने हाल ही में किसी नई नौकरी के लिए अप्लाई किया था या इंटरव्यू दिया था, तो कल आपको नई नौकरी की प्राप्ति (New Job Placement News) का शानदार ऑफर लेटर मिल सकता है, जिससे करियर चमकेगा.

करियर व फाइनेंस: यदि आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूर्व में कोई कमर्शियल लोन अप्लाई किया था, तो कल वो बैंकिंग अथॉरिटीज से बहुत आसानी से पास हो जाएगा. कल आपको अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना होगा और भविष्य के लिए धन संचय (फाइनेंशियल सेविंग्स) करने की कोशिश करनी होगी, ताकि आने वाले समय में आर्थिक संकट न झेलना पड़े.

सावधान: कल आपको अपनी आक्रामक वाणी पर पूरा संयम रखना होगा, वरना कार्यस्थल पर किसी कलीग से हुआ विवाद आपके चालू प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता है. कल अचानक वाहन में कोई बड़ी तकनीकी खराबी आने के कारण आपका मेंटेनेंस पर अच्छा-खासा धन खर्च बढ़ सकता है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन आपके लिए सामान्य रूप से ठीक-ठाक रहने वाला है. कल आप अपने सभी आवश्यक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और ऑफिशियल असाइनमेंट्स को समय रहते ही निपटाने की कोशिश करें; काम को पेंडिंग छोड़ने की आदत के कारण सीनियर्स या पिताजी से डांट खानी पड़ सकती है.

बिजनेस व करियर: कल आपकी पुरानी बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं आपको मार्केट से बहुत बेहतर और बंपर लाभ देंगी. यदि आप किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो कल वो आसानी से पूरा हो सकता है. कल आप अपने फालतू के खर्चों को कंट्रोल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

यूथ व फैमिली: कल आपके घर किसी नए नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में उत्सव और चहल-पहल का माहौल रहेगा. घर में किसी बड़े धार्मिक कार्यक्रम या पूजा-पाठ की तैयारियां मंडे-ट्यूसडे से ही शुरू हो सकती हैं.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

कल आपको अपने करियर और दैनिक कार्यों को लेकर एक बहुत ही सटीक और मजबूत एडवांस योजना (प्रॉपर प्लानिंग) बनाकर चलना होगा. कार्यक्षेत्र में कल जल्दबाजी और हड़बड़ी के कारण आपसे किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई तकनीकी गड़बड़ी या चूक हो सकती है; लेकिन आप उसे अपने जूनियर्स की मदद से समय रहते ठीक करने में कामयाब रहेंगे.

करियर व बिजनेस: कल आपके बॉस और सीनियर मैनेजमेंट आपके काम की लगन और डेडीकेशन से काफी खुश रहेंगे, जिससे आपकी कॉर्पोरेट विजिबिलिटी (Corporate Visibility Boost) मजबूत होगी. यदि आपने पहले किसी से धन या कमर्शियल उधार लिया था, तो कल वो व्यक्ति आपसे पैसे वापस मांग सकता है, जिससे लिक्विडिटी पर असर पड़ेगा.

यूथ व सावधान: कल आपको कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों और वफादार कलीग्स से अपने दिल की बात और नए आइडियाज शेयर करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. आस-पड़ोस में कल किसी सदस्य के साथ व्यर्थ की बात पर बहसबाजी होने की आशंका है, खुद को शांत रखें.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 2

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन नौकरीपेशा लोगों के लिए उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं छोड़ेगा. कल कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को उनकी बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत मनचाहा प्रमोशन और अप्रेजल (Job Promotion & Salary Hike) मिलने की ऑफिशियल खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा.

बिजनेस व लाइफस्टाइल: कल आप अपने रहन-सहन और लाइफस्टाइल के स्तर में बड़ा सुधार लाएंगे; घर के रखरखाव और रिनोवेशन में कुछ आधुनिक बदलाव कर सकते हैं. कल शोरूम से किसी नए लग्जरी वाहन या गैजेट को आप अपने घर लेकर आ सकते हैं, जिससे घर में खुशहाली आएगी.

सावधान व सेहत: कल का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहने वाला है; आपकी कोई पुरानी शारीरिक समस्या या दर्द दोबारा उभर सकता है. कल आप ऑफिस के काम पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देंगे, जिसके कारण आराम के लिए बहुत कम समय निकाल पाएंगे; सेहत से समझौता न करें.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए थोड़ी व्यावसायिक समस्याएं और मानसिक तनाव लेकर आ सकता है. कल आप अपने चालू बिजनेस की मंदी या वेंडर्स की दिक्कतों को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं और आपके मन में भी करियर को लेकर टेंशन भरपूर रहेगी; धैर्य बनाए रखें.

करियर व बिजनेस: कल आपको ऑफिस और मार्केट में अपनी बेवजह क्रोध करने की आदत और आक्रामक ईगो पर पूरी तरह लगाम लगानी होगी, वरना आप किसी बड़ी कानूनी समस्या में फंस सकते हैं. कल बाजार में क्लाइंट्स और लोगों से बहुत तोल-मोल कर और पोलाइट ही बोलें, तो आपके प्रोफेशन के लिए बेहतर रहेगा.

यूथ व फैमिली: कल आपको अपनी संतान की संगति, सोशल मीडिया एक्टिविटी और उसके दोस्तों पर विशेष ध्यान देना होगा, वह किसी गलत दिशा की ओर अग्रसर हो सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि कल मुश्किल समय में भी जीवनसाथी आपके हर फैसले और बिजनेस में आपका पूरा साथ देंगे.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 2

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. कल कार्यस्थल पर एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स और काम हाथ में आ जाने की वजह से आपकी मानसिक व्याकुलता और डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बढ़ सकता है; इसलिए मल्टीटास्किंग के बजाय काम को प्राथमिकता के आधार पर एक-एक करके निपटाएं.

करियर व फाइनेंस: कल आपको अपने बढ़ते हुए अनप्लांड खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है. कॉरपोरेट लाइफ में कल आपको अपनी मंथली इनकम को ध्यान में रखकर ही कोई नया पूंजी निवेश या व्यय (एक्सपेंस) करना चाहिए, तभी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी.

यूथ व फैमिली: कल परिवार के किसी योग्य सदस्य के विवाह की बात पूरी तरह पक्की और फाइनल होने से पूरे घर का माहौल बेहद खुशनुमा और उत्सव जैसा हो जाएगा. घर में करीबियों और मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे शाम का समय मजेदार बीतेगा.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

कल का दिन राजनीति और समाजसेवा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है. कल जनता और वरिष्ठ राजनेताओं के बीच आपके द्वारा किए गए पुराने कार्यों से आपको समाज में एक नई राजनीतिक पहचान (Political Identity & Success) और बड़ा पद हासिल होगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

करियर व लीगल केस: किसी पुराने पेचीदा कानूनी मामले या कॉर्पोरेट कोर्ट केस (Victory in Legal Matter) में कल आपको काफी कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अंततः बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी; फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. कल संतान को आप किसी बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता या परीक्षा में भाग दिला सकते हैं.

सावधान: कल आपको वाहनों, कारों या बाइक का प्रयोग बहुत ध्यान रखकर और गति नियंत्रण में करके करना होगा, क्योंकि ग्रहों की भारी स्थिति के कारण किसी छोटी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है. कल अचानक लिए गए किसी जल्दबाजी के निर्णय के लिए बाद में थोड़ा पछतावा हो सकता है. कोई पुराना मित्र घर दावत पर आ सकता है.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन आपके लिए थोड़ा सावधान और अलर्ट रहने के लिए रहेगा. कल कार्यक्षेत्र (वर्कप्लेस) में आपके कुछ गुप्त विरोधी, जलने वाले कलीग्स या कॉम्पिटिटर्स आपके खिलाफ कोई बड़ी दफ्तर की राजनीति या षड्यंत्र रच सकते हैं; इसलिए अपनी सीक्रेट फाइल्स और पासवर्ड्स को पूरी तरह सुरक्षित रखें.

करियर व बिजनेस: कल आपको अपनी बुद्धि, क्रोध और अहंकार पर पूरी तरह नियंत्रण करके चलना होगा, वरना बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. बाजार या दफ्तर में कल किसी भी अनजान या नए व्यक्ति पर आंख मूंदकर बिल्कुल भरोसा न करें; डेटा चोरी होने की आशंका है. वरिष्ठ सदस्यों की मदद से काम आसान होगा.

यूथ: पिछले कुछ समय से चली आ रही पारिवारिक कलह कल आपके लिए सिरदर्द बन सकती है, जिसे आप घर के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों की मध्यस्थता से दूर करने की कोशिश करें. कल आप अपने मन की कोई बड़ी अधूरी इच्छा अपनी माताजी से जाहिर कर सकते हैं, जिसे पूरा करने की वह पूरी कोशिश करेंगी.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 6

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