पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड (Ketan Agrawal Case) ने पूरे देश को झकझोर दिया है. पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और अदालत में इसकी सुनवाई होनी है. जांच में सामने आए आरोपों के बीच इस केस का एक और पहलू सोशल मीडिया से लेकर ज्योतिष जगत तक चर्चा का विषय बन गया है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विवाह से पहले केतन और सिया की कुंडली में 36 में से 27 गुण मिले थे. पारंपरिक अष्टकूट मिलान के अनुसार इसे अच्छा स्कोर माना जाता है. वहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि परिवार के एक ज्योतिषी ने विवाह को लेकर सावधानी बरतने और भविष्य में गंभीर संकट की आशंका जताई थी. हालांकि, दोनों की पूरी जन्मकुंडली सार्वजनिक नहीं है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

यहीं से एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो आज हजारों परिवारों के मन में है, यदि 27 गुण मिलना शुभ माना जाता है, तो क्या इतना ही सफल विवाह की गारंटी है? क्या केवल गुण मिलान देखकर शादी तय कर देना पर्याप्त है, या वैदिक ज्योतिष इससे कहीं अधिक गहराई से विवाह का विश्लेषण करता है?

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यदि आपके परिवार में भी विवाह की बात चल रही है, तो यह जानकारी केवल ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस परिवार के लिए उपयोगी हो सकती है जो सोच-समझकर जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना चाहता है.

क्या 27 गुण मिलना वास्तव में अच्छा माना जाता है?

वैदिक ज्योतिष के ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि और जातक पारिजात के अनुसार अष्टकूट गुण मिलान में कुल 36 अंक होते हैं. सामान्य तौर पर 18 से अधिक गुण मिलने पर विवाह योग्य माना जाता है, जबकि 24 से ऊपर और विशेष रूप से 27 या उससे अधिक गुण अच्छे माने जाते हैं.

लेकिन यहीं एक बड़ी गलतफहमी भी है. कई लोग मान लेते हैं कि यदि गुण अच्छे आ गए तो विवाह निश्चित रूप से सफल रहेगा. जबकि वैदिक ज्योतिष में गुण मिलान को केवल प्रारंभिक जांच माना गया है. यह अंतिम निर्णय नहीं होता.

अनुभवी ज्योतिषी केवल गुण नहीं, पूरी कुंडली क्यों देखते हैं?

कल्पना कीजिए कि किसी छात्र ने केवल एक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए हों. क्या केवल उसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह पूरी परीक्षा में अव्वल आएगा? बिल्कुल नहीं.

ठीक यही सिद्धांत कुंडली मिलान पर भी लागू होता है. गुण मिलान केवल अनुकूलता (Compatibility) का एक संकेत देता है. लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या नहीं, यह कई अन्य ज्योतिषीय संकेतों पर निर्भर करता है.

विवाह से पहले किन सात बातों की जांच सबसे जरूरी मानी जाती है?

1. सप्तम भाव की स्थिति

सप्तम भाव विवाह और जीवनसाथी का मुख्य भाव माना जाता है. यदि यह मजबूत हो तो संबंधों में स्थिरता आने की संभावना बढ़ती है. वहीं इस भाव पर अशुभ प्रभाव होने पर विशेषज्ञ अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं.

2. नवांश कुंडली

कई विद्वान नवांश को विवाह विश्लेषण की आत्मा मानते हैं. कई बार जन्मकुंडली सामान्य दिखाई देती है, लेकिन नवांश वास्तविक वैवाहिक जीवन की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है.

3. महादशा और अंतरदशा

हर व्यक्ति का जीवन ग्रहों की दशाओं के अनुसार अलग-अलग समय में अलग परिणाम देता है. इसलिए केवल जन्मकुंडली नहीं, बल्कि विवाह के समय चल रही महादशा और अंतरदशा भी देखी जाती है.

4. अष्टम भाव

यह भाव अचानक होने वाले बदलाव, संकट और जीवन की गहरी परिस्थितियों से जुड़ा माना जाता है. विवाह विश्लेषण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है.

5. मंगल, राहु और शनि का प्रभाव

इन ग्रहों का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तविक ज्योतिष केवल ग्रह का नाम देखकर निर्णय नहीं देता. ग्रह किस भाव में है, किसकी दृष्टि है, उसकी शक्ति कितनी है और वह किन योगों में बैठा है, इन सबका संयुक्त अध्ययन किया जाता है.

6. ग्रह बल और शुभ-अशुभ योग

कमजोर ग्रह और मजबूत ग्रह अलग-अलग परिणाम देते हैं. इसलिए केवल राशि देखकर नहीं, बल्कि ग्रहों की वास्तविक शक्ति का भी विश्लेषण किया जाता है.

7. दोनों कुंडलियों का समग्र संतुलन

अंतिम निर्णय हमेशा दोनों जन्मकुंडलियों को साथ रखकर किया जाता है. कई बार एक कुंडली की कमजोरी दूसरी कुंडली की मजबूती से संतुलित भी हो सकती है.

ऑनलाइन गुण मिलान की सबसे बड़ी सीमा

आज इंटरनेट पर कुछ सेकंड में कुंडली मिलान हो जाता है. लोग स्क्रीनशॉट देखकर निश्चिंत हो जाते हैं कि 25, 27 या 30 गुण मिल गए हैं. लेकिन अधिकांश ऑनलाइन सिस्टम केवल गणितीय मिलान करते हैं.

वे ग्रहों की वास्तविक शक्ति, दशा, नवांश, योग, ग्रह दृष्टि और जीवन की समयरेखा का गहराई से विश्लेषण नहीं करते. इसलिए अनुभवी ज्योतिषी इन्हें केवल शुरुआती रिपोर्ट मानते हैं, अंतिम निर्णय नहीं.

ज्योतिष से भी पहले इन बातों की जांच जरूरी है. आज विवाह केवल कुंडली से नहीं चलता. सफल रिश्ते के लिए कुछ व्यावहारिक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

परिवार और मित्रों से व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी लें.

क्रोध, नशे की आदत या हिंसक व्यवहार जैसे संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें.

आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों पर खुलकर बातचीत करें.

मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक परिपक्वता को समझने का प्रयास करें.

विवाह से पहले पर्याप्त संवाद करें और जल्दबाजी से बचें.

पुणे केस हमें क्या सिखाता है?

यह मामला अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है. इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. लेकिन इस घटना ने एक महत्वपूर्ण चर्चा जरूर शुरू कर दी है.

यदि कोई परिवार ज्योतिषीय परंपरा का पालन करता है, तो केवल गुण मिलान देखकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है. वहीं यदि कोई परिवार ज्योतिष में विश्वास नहीं भी करता, तब भी विवाह से पहले स्वभाव, व्यवहार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिक स्वास्थ्य और आपसी समझ की गंभीरता से जांच करना आवश्यक है.

विवाह जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है. इसे किसी एक रिपोर्ट, एक ऐप, एक सलाह या केवल 27 गुणों के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए. गुण मिलान उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं बताता.

वैदिक ज्योतिष संपूर्ण जन्मकुंडली, नवांश, दशा, ग्रह बल और अनेक अन्य संकेतों का संयुक्त अध्ययन करने की बात करता है. वहीं आधुनिक जीवन हमें यह भी सिखाता है कि भरोसेमंद रिश्ता केवल ग्रहों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, संवाद, सम्मान और सही निर्णय से बनता है.

इसलिए अगली बार जब किसी विवाह की चर्चा हो, तो केवल यह मत पूछिए कि 'कितने गुण मिले?' बल्कि यह भी जानिए कि 'क्या पूरे जीवन की तस्वीर भी उतनी ही मजबूत दिखाई दे रही है?'

FAQ

Q1. Lohagad Fort Murder केस में कुंडली मिलान की चर्चा क्यों हो रही है?

Ans: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिया और केतन की कुंडली में 36 में से 27 गुण मिले थे. साथ ही कुछ रिपोर्टों में यह दावा भी किया गया कि विवाह से पहले एक ज्योतिषी ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी. हालांकि, दोनों की पूरी जन्मकुंडली सार्वजनिक नहीं है और मामले की जांच अभी जारी है.

Q2. क्या 27 गुण मिलना सफल विवाह की गारंटी है?

Ans: नहीं. वैदिक ज्योतिष में 27 गुण अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन इसे विवाह की अंतिम गारंटी नहीं माना जाता. अनुभवी ज्योतिषी संपूर्ण जन्मकुंडली, नवांश, ग्रहों की दशा और अन्य महत्वपूर्ण योगों का भी विश्लेषण करते हैं.

Q3. केवल गुण मिलान के आधार पर शादी तय करना कितना सही है?

Ans: गुण मिलान विवाह परीक्षण का केवल एक हिस्सा है. अंतिम निर्णय लेने से पहले सप्तम भाव, नवांश कुंडली, महादशा-अंतरदशा, ग्रह बल और दोनों पक्षों के स्वभाव व पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी आकलन करना चाहिए.

Q4. विवाह से पहले कुंडली में कौन-कौन से योग देखे जाते हैं?

Ans: विवाह विश्लेषण में सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवांश कुंडली, शुक्र, गुरु, मंगल, राहु, शनि, ग्रहों की दृष्टि, महादशा-अंतरदशा और ग्रहों की शक्ति (षड्बल) जैसे कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है.

Q5. क्या ऑनलाइन कुंडली मिलान पूरी तरह भरोसेमंद होता है?

Ans: ऑनलाइन कुंडली मिलान शुरुआती जानकारी दे सकता है, लेकिन यह विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण का विकल्प नहीं है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी ज्योतिषी से संपूर्ण कुंडली का अध्ययन कराना अधिक उपयुक्त माना जाता है.

Q6. क्या केवल कुंडली देखकर किसी रिश्ते का भविष्य तय किया जा सकता है?

Ans: नहीं. ज्योतिष संभावित संकेत और मार्गदर्शन देता है, लेकिन किसी रिश्ते की सफलता आपसी विश्वास, संवाद, सम्मान, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक समझ जैसे वास्तविक जीवन के कई कारकों पर भी निर्भर करती है.

Q7. विवाह तय करने से पहले किन व्यावहारिक बातों की जांच जरूर करनी चाहिए?

Ans: परिवार को दोनों पक्षों के स्वभाव, स्वास्थ्य, आर्थिक पारदर्शिता, करियर, पारिवारिक वातावरण, आपसी संवाद और भविष्य की अपेक्षाओं पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए. कुंडली मिलान के साथ इन पहलुओं की जांच भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है.

Q8. 36 में 27 गुण मिलने का क्या मतलब होता है?

Ans: अष्टकूट गुण मिलान में 36 में से 27 गुण मिलना सामान्यतः अच्छा माना जाता है. यह अनुकूलता का सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसे अकेले विवाह की सफलता का प्रमाण नहीं माना जाता. इसलिए संपूर्ण कुंडली का विस्तृत विश्लेषण भी आवश्यक माना जाता है.

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