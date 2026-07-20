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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोLamine Yamal: 18 साल की उम्र में दुनिया पर छाए लामिन यामाल, क्या कम उम्र में सफलता दिलाते हैं ये 3 ज्योतिषीय योग?

Lamine Yamal: 18 साल की उम्र में दुनिया पर छाए लामिन यामाल, क्या कम उम्र में सफलता दिलाते हैं ये 3 ज्योतिषीय योग?

Lamine Yamal: स्पेन के युवा फुटबॉलर लामिन यामाल ने कम उम्र में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. क्या ज्योतिष में ऐसे योग बताए गए हैं जो कम उम्र में प्रसिद्धि दिला सकते हैं? जानिए विशेषज्ञ की राय.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 09:50 AM (IST)
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Lamine Yamal Astrology: स्पेन के स्टार फुटबॉलर लामिन यामाल ने बेहद कम उम्र में विश्व फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बना ली है. 13 जुलाई 2007 को जन्मे यामाल ने किशोरावस्था में ही क्लब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और दुनिया के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल हो गए. Lamine Yamal ने कम उम्र में ही शीर्ष स्तर पर खेलने का मुकाम हासिल किया है.

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या ज्योतिष शास्त्र में ऐसे योग बताए गए हैं जो व्यक्ति को कम उम्र में नाम, प्रसिद्धि और सफलता दिला सकते हैं? आइए जानते हैं.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, किसी भी खिलाड़ी की सफलता केवल ग्रहों से तय नहीं होती. मेहनत, अनुशासन, सही प्रशिक्षण, अवसर और मानसिक दृढ़ता सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. हालांकि वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे योगों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कम उम्र में पहचान और उपलब्धियों से जोड़ा जाता है.

राजयोग

यदि जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामी शुभ संबंध बनाते हैं तो राजयोग बनने की संभावना मानी जाती है. ज्योतिषीय मान्यता है कि ऐसा योग व्यक्ति को कम उम्र में सम्मान, नेतृत्व और समाज में पहचान दिलाने में सहायक हो सकता है.

गजकेसरी योग

जब बृहस्पति और चंद्रमा शुभ स्थिति में हों तो गजकेसरी योग बनने की मान्यता है. कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, लोकप्रियता, निर्णय क्षमता और लोगों के बीच प्रभाव बढ़ सकता है. खेल, कला और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की कुंडली में भी इस योग की चर्चा अक्सर होती है.

रुचक योग (पंच महापुरुष योग)

यदि मंगल अपनी स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र भाव में स्थित हो तो रुचक योग बनने की मान्यता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह योग साहस, ऊर्जा, प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व क्षमता से जुड़ा माना जाता है. खिलाड़ियों और सेना जैसे क्षेत्रों में इसे सकारात्मक योगों में गिना जाता है.

क्या अंक ज्योतिष भी कुछ कहती है?

लामिन यामाल का जन्म 13 जुलाई 2007 को हुआ था. जन्म तारीख 13 का मूलांक 4 (1+3) होता है. अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को अनुशासन, अलग सोच और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है. हालांकि यह केवल अंक ज्योतिष की एक व्याख्या है और इसे सफलता का निश्चित कारण नहीं माना जा सकता.

कम उम्र में सफलता के पीछे क्या होता है असली कारण?

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं—

  • बचपन से नियमित अभ्यास
  • सही कोचिंग और प्रशिक्षण
  • मानसिक मजबूती
  • परिवार का सहयोग
  • सही अवसर और निरंतर प्रदर्शन

यामाल भी कम उम्र में ही बार्सिलोना की प्रसिद्ध ला मासिया अकादमी से जुड़े और लगातार अपने खेल से रिकॉर्ड बनाते गए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 20 Jul 2026 09:50 AM (IST)
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Horoscope Football FIFA Numerology Astrology Raj Yoga Lamine Yamal Spain Football Young Star
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