Sarvarth Siddhi Yog 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग ऐसे माने जाते हैं, जो शुभ कार्यों की सफलता की संभावना को बढ़ा देते हैं. इन्हीं में से एक है सर्वार्थ सिद्धि योग. इस योग में किए गए कई शुभ कार्यों के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. जुलाई 2026 के बचे हुए दिनों में भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहा है, ऐसे में अगर आप नया काम शुरू करने, निवेश करने, खरीदारी करने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष माना जा सकता है.

लेकिन, ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि किसी भी शुभ कार्य का फल व्यक्ति की कुंडली, ग्रह दशा और कर्मों पर भी निर्भर करता है. इसलिए इसे शुभ अवसर के रूप में देखा जाता है, लेकिन सफलता की गारंटी के रूप में नहीं.

क्या होता है सर्वार्थ सिद्धि योग?

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर के निदेशक और वैदिक ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं. उनके अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ कार्यों, नए निवेश, व्यवसाय की शुरुआत, पूजा-पाठ और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल माना जाता है. डॉ. व्यास का कहना है कि इस योग का अधिकतम लाभ तभी मिलता है, जब कार्य शुभ मुहूर्त, सकारात्मक संकल्प और व्यक्ति की ग्रह स्थिति को ध्यान में रखकर किए जाएं.

जब सप्ताह का कोई विशेष वार और एक विशेष नक्षत्र एक साथ आते हैं, तब सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है. "सर्वार्थ" का अर्थ है सभी प्रकार के कार्य और "सिद्धि" का अर्थ है सफलता. इसी कारण इस योग को ऐसे समय के रूप में देखा जाता है, जब कई शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करना लाभकारी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में किए गए कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है.

जुलाई 2026 के बचे दिनों में कब बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग?

जुलाई 2026 में निम्न तिथियों पर सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है—

20 जुलाई 2026 (सोमवार) – पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) – शुभ कार्यों के लिए अनुकूल संयोग रहेगा.

27 जुलाई 2026 (सोमवार) – कई धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाएगा.

सर्वार्थ सिद्धि योग में कौन-कौन से कार्य करना शुभ माना जाता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में कई महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की जा सकती है. जैसे:-

नया व्यापार या स्टार्टअप शुरू करना.

नई नौकरी जॉइन करना या करियर से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना.

वाहन, सोना-चांदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी.

बैंक अकाउंट, निवेश या नई वित्तीय योजना की शुरुआत.

गृह प्रवेश, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान.

शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या नए कोर्स की शुरुआत.

महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना.

लंबे समय से रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करना.

इस दिन क्या करें?

अगर आप सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ लेना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत स्नान और पूजा से करें. भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है. जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य फल मिलने की मान्यता है. साथ ही कोई भी नया कार्य सकारात्मक सोच और स्पष्ट योजना के साथ शुरू करें.

किन बातों का रखें ध्यान?

सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ जरूर माना जाता है, लेकिन केवल योग के भरोसे कोई भी बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेना उचित नहीं है. निवेश, संपत्ति खरीदने या बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा. वहीं अगर किसी कार्य के लिए अलग से शुभ मुहूर्त आवश्यक हो, तो केवल सर्वार्थ सिद्धि योग पर्याप्त नहीं माना जाता.

धार्मिक मान्यता क्या कहती है?

धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष परंपरा में सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ कर्म, दान-पुण्य, पूजा-अर्चना और नई शुरुआत के लिए अनुकूल माना गया है. माना जाता है कि इस दौरान श्रद्धा, सकारात्मक सोच और सच्चे प्रयास के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है. हालांकि, जीवन में स्थायी सफलता का आधार हमेशा सही निर्णय, मेहनत और निरंतर प्रयास ही होते हैं.

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