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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAdhik Maas 2026: अधिकमास में क्यों किया जाता है 33 मालपुआ का दान, इससे क्या लाभ होता है

Adhik Maas 2026: अधिकमास में क्यों किया जाता है 33 मालपुआ का दान, इससे क्या लाभ होता है

Adhik Maas 2026: अधिकमास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा. इस दौरान 33 मालपुआ दान करने का महत्व है. इसका वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है. आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए दान से क्या होता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 21 May 2026 10:20 AM (IST)
Adhik Maas 2026: अधिकमास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा. इस दौरान 33 मालपुआ दान करने का महत्व है. इसका वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है. आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए दान से क्या होता है.

अधिकमास 2026 में 33 मालपुआ का दान

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हिंदू धर्म में अधिकमास का विशेष महत्व बताया गया है. इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इस साल अधिकमास ज्येष्ठ माह में लगा है. इसकी शुरुआत 17 मई से हो चुकी है और 15 जून तक रहेगा.
हिंदू धर्म में अधिकमास का विशेष महत्व बताया गया है. इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इस साल अधिकमास ज्येष्ठ माह में लगा है. इसकी शुरुआत 17 मई से हो चुकी है और 15 जून तक रहेगा.
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अधिकमास में श्रीहरि की उपासना और दान-पुण्य का महत्व शास्त्रों में बताया गया है. मान्यता है कि, अधिकमास में किया गया दान हजार गुणा अधिक फल देता है.
अधिकमास में श्रीहरि की उपासना और दान-पुण्य का महत्व शास्त्रों में बताया गया है. मान्यता है कि, अधिकमास में किया गया दान हजार गुणा अधिक फल देता है.
Published at : 21 May 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Purushottam Maas Malpua Adhik Maas 2026 Malmas 2026

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