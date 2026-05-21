Adhik Maas 2026: अधिकमास में क्यों किया जाता है 33 मालपुआ का दान, इससे क्या लाभ होता है

हिंदू धर्म में अधिकमास का विशेष महत्व बताया गया है. इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इस साल अधिकमास ज्येष्ठ माह में लगा है. इसकी शुरुआत 17 मई से हो चुकी है और 15 जून तक रहेगा.