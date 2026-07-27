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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार (27 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.सीजेआई ने कहा, एसआईटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल होना चाहिए.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 27 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार (27 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस वी. मोहना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने यूपी सरकार ने स्टेट रिपोर्ट पेश की. यूपी सरकार के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, 'मामले की जांच के लिए हमने नई SIT का गठन कर दिया है. IG पुलिस किरण एस नेतृत्व करेंगे, डीआईजी, एसएसपी और दूसरे पुलिस अधिकारी भी इसमें हैं.'  सीजेआई ने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें शामिल होना चाहिए. मेहता ने कहा, 'जी, हम शामिल करेंगे.'

CJI ने कहा, 'हम मामला बंद नहीं कर रहे हैं. SIT अपना काम करेगी, आगे के लिए सुधार के उपाय पर भी हम विचार करेंगे. अभी हमारा ध्यान मुख्य रूप से अच्छी जांच पर है. बाकी विषयों पर बाद में विचार होगा.'

याचिकाकर्ता पक्ष के वकील देवदत्त कामत ने कहा, 'मंदिर को जो चंदा दिया गया, उसकी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जानी चाहिए.'

CJI ने कहा, 'राज्य सरकार ने SIT बना दी है. हमने इसमें अकाउंटिंग से जुड़ा विषय होने की बात कही. सॉलिसिटर जनरल ने फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने पर सहमति जताई है. SIT हमें रिपोर्ट दे.' आज की सुनवाई पूरी हुई हो गई है. कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, अब 2 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी.

यूपी सरकार ने किया नई एसआईटी का गठन

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया है. सरकार ने तीन सदस्यीय नई एसआईटी बनाई है, जिसका नेतृत्व आईजी किरण एस को सौंपा गया है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में नई एसआईटी बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जांच की स्टेटस रिपोर्ट 27 जुलाई को सौंपी जाए.

उधर, राम मंदिर के चढ़ावे में कथित तौर पर गबन को लेकर जांच जारी है. अयोध्या पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच टीम ने नकदी, गाड़ियां, निवेश से जुड़े दस्तावेज और अन्य संपत्तियां बरामद की हैं, जिन्हें कथित तौर पर गबन किए गए फंड से खरीदा गया था.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 27 Jul 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
RAM MANDIR SUPREME COURT
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