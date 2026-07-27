सीवान AK-47 फायरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'दोनों तरफ से भीड़…'

नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में प्रदर्शन के दौरान बिहार के सीवान में एके-47 से की गई फायरिंग पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. जेडीयू की ओर से विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है. इस पूरे मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यक्रारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने आज (सोमवार) रिएक्शन दिया.

राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सीवान फायरिंग मामले में कहा, "...दोनों तरफ से भीड़ आ गई थी. पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जो पुलिसकर्मी ऐसा करते हुए फुटेज में दिखा है, बिहार पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है. अब कार्रवाई हो चुकी है तो इसमें अब कोई मुद्दा बचा नहीं है."

विपक्ष के पास मुद्दा नहीं: संजय झा

संजय झा ने आगे कहा, "उनके (विपक्ष) पास कोई मुद्दा नहीं है. युवाओं और छात्रों का जो भी मुद्दा था, पहले ही दिन से सरकार ने उस विषय पर ध्यान दिया, उनकी बातों को स्वीकार किया. हाई पावर कमेटी का गठन किया गया. सरकार ने दंड को भी बढ़ाया है... जहां तक कोई और घटना की बात है तो उसमें दोनों तरफ की बातें हैं, पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं. उसका भी वीडियो फुटेज मौजूद है. विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है..."

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तेजस्वी यादव ने पूछा- किसके आदेश से हुई कार्रवाई?

उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीवान फायरिंग मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर कहा, "... बिहार में किसके आदेश से AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं. आप यदि वीडियो देखें तो AK-47 से कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है बल्कि निशाना लगाकर गोलियां चलाई गई हैं. तीन छात्रों को गोली लगी है. कल हम स्वयं उन तीनों छात्रों से मुलाकात करके आए हैं. किसके आदेश से यह कार्रवाई हुई है?"

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