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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसीवान AK-47 फायरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'दोनों तरफ से भीड़…'

सीवान AK-47 फायरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'दोनों तरफ से भीड़…'

Siwan AK-47 Firing: जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यक्रारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है. बिहार पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 27 Jul 2026 05:48 PM (IST)
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नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में प्रदर्शन के दौरान बिहार के सीवान में एके-47 से की गई फायरिंग पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. जेडीयू की ओर से विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है. इस पूरे मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यक्रारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने आज (सोमवार) रिएक्शन दिया.

राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सीवान फायरिंग मामले में कहा, "...दोनों तरफ से भीड़ आ गई थी. पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जो पुलिसकर्मी ऐसा करते हुए फुटेज में दिखा है, बिहार पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है. अब कार्रवाई हो चुकी है तो इसमें अब कोई मुद्दा बचा नहीं है."

विपक्ष के पास मुद्दा नहीं: संजय झा

संजय झा ने आगे कहा, "उनके (विपक्ष) पास कोई मुद्दा नहीं है. युवाओं और छात्रों का जो भी मुद्दा था, पहले ही दिन से सरकार ने उस विषय पर ध्यान दिया, उनकी बातों को स्वीकार किया. हाई पावर कमेटी का गठन किया गया. सरकार ने दंड को भी बढ़ाया है... जहां तक कोई और घटना की बात है तो उसमें दोनों तरफ की बातें हैं, पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं. उसका भी वीडियो फुटेज मौजूद है. विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है..."

यह भी पढ़ें- AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'

तेजस्वी यादव ने पूछा- किसके आदेश से हुई कार्रवाई?

उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीवान फायरिंग मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर कहा, "... बिहार में किसके आदेश से AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं. आप यदि वीडियो देखें तो AK-47 से कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है बल्कि निशाना लगाकर गोलियां चलाई गई हैं. तीन छात्रों को गोली लगी है. कल हम स्वयं उन तीनों छात्रों से मुलाकात करके आए हैं. किसके आदेश से यह कार्रवाई हुई है?"

यह भी पढ़ें- बिहार: AK-47 का किसने दिया ऑर्डर, कितनों को लगी गोली? बड़ी बातें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Siwan JDU NEET NEET Paper Leak BIHAR NEWS
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