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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 28 July 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पैसा, मीन के बन रहे विदेश यात्रा के योग; जानें अपने कार्ड्स का इशारा

Tarot Card Rashifal 28 July 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पैसा, मीन के बन रहे विदेश यात्रा के योग; जानें अपने कार्ड्स का इशारा

Tarot Rashifal 28 July 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. सिंह को रुका धन, मीन को विदेश यात्रा के योग. कर्क वाणी पर रखें नियंत्रण. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक टैरो राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 28 July 2026: जुलाई महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि, विदेश यात्राओं और वाणी पर संयम रखने के लिहाज से बेहद खास संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाने वाले हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज सिंह और वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ होगा और मीन राशि के जातकों को विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, वहीं कर्क राशि वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने और मकर राशि वालों को काम में ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए समय पैसों के संबंध में उतार चढ़ाव वाला रहेगा. आपको कुछ अप्रत्याशित समय का सामना भी करना पड़ सकता है. आज कामकाज में आपके रास्ते में कुछ न कुछ व्यवधान आ सकते हैं. लेकिन, आप उनसे पार पा लेंगे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों को फिलहाल, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. हालांकि, आप अपनी स्थिति को अपनी बुद्धिमानी से मजबूत बनाने में सफल रहेंगे. आपको संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों की सेहत आज थोड़ी बिगड़ सकती है. आज माता पिता से किसी बात को लेकर आपकी अनबन हो सकती है. आपको सलाह है कि अनावश्यक क्रोध करने से बचें. साथ ही मानसिक सूझबूझ से निर्णय लेकर काम करें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, सोच समझकर बोलने की जरूरत है. आपको सलाह है कि आज अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखें. इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहेगा. आज आपको अपना रुका हुआ धन वापस आएगा, हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए फिलहाल, आय के नए स्रोत खुलेंगे. वहीं, आज आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आज व्यापार के मामले में दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपकी व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी, किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज पारिवारिक मामलों में सुख और धन लाभ मिलेगा. साथ ही आज आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोग आज कार्यस्थल पर कुछ लोगों से प्रभावित हो सकते हैं. आज इधर उधर की बातों पर ध्यान रहने के कारण आप अपने काम को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. इसलिए आज हो सकता है कि आपका बॉस आपसे नखुश रहे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. साथ ही आपको सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों के प्रति आपका सुझाव अधिक रहने वाला है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज बिजनेस या ऑफ़िस की ओर से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 27 Jul 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal Tarot Rashifal 28 July 2026
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