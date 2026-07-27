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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत

‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत

Monsoon Session: नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद वे पहली बार संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए सदन पहुंचे थे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Jul 2026 04:34 PM (IST)
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  • नीट विवाद के बाद संसद में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत।
  • सहयोगी सांसदों ने उन्हें पारंपरिक टोपी और शॉल ओढ़ाई।
  • विपक्ष ने इस स्वागत पर आपत्ति जताते हुए विरोध किया।

नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर युवाओं और छात्रों की तरफ से किए गए भारी विरोध प्रदर्शन के बीच भले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन पार्टी और गठबंधन के भीतर उनकी साख पर इससे जरा सी आंच भी नहीं आई है. इसका सबूत सोमवार (27 जुलाई, 2026) को संसद के परिसर में देखने को मिला, जहां नीट पेपर लीक विवाद को लेकर इस्तीफा देने के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद की चौखट पर पहुंचे, तब उनके पार्टी और NDA के सहयोगियों ने उनका ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद... जिंदाबाद...’ के जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया.

सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की तरफ से संसद परिसर में दिखाई गई इस तरह की एकजुटता से विपक्ष काफी असहज नजर आया. इस दौरान संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर एक ऐसे नेता का वाहवाही करने का आरोप लगाया, जिसने हाल ही में देश के एक परीक्षा संकट के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया था.

नारेबाजी के साथ पारंपरिक टोपी और शॉल ओढ़ाकर किया गया स्वागत

ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद धर्मेंद्र प्रधान जब सोमवार (27 जुलाई, 2026) को संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे. इस दौरान गठबंधन के सांसद उन्हें कार से उतारकर संसद भवन के भीतर जोरदार नारों के साथ ले गए. वहीं, संसद के मकर द्वार पर स्वागत करते हुए बिहार के दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने धर्मेंद्र प्रधान को मैथिल पाग पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया. इसके बाद अपने सहयोगियों की तरफ से इस तरह के स्वागत सत्कार और समर्थन मिलने के बाद भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया. 

विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर जताई आपत्ति

वहीं, भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के महज दो दिन बाद संसद में उनके इस तरह से किए गए स्वागत पर विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों ने एक ऐसे नेता का महिमामंडन किया है, जिन्होंने हाल ही में नीट पेपर लीक की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया है. 

यह भी पढ़ेंः टल गई NEET पेपर लीक केस की पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई, जानें क्यों

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Jul 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Parliament Dharmendra Pradhan BJP MONSOON SESSION

Frequently Asked Questions

धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया?

उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। हालांकि, पार्टी के भीतर उनकी साख पर कोई आंच नहीं आई।

इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का संसद में कैसे स्वागत किया गया?

उन्हें 'धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद' के जोरदार नारों के साथ स्वागत किया गया। गठबंधन के सांसदों ने उन्हें पारंपरिक मैथिल पाग पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान भी दिया।

संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया थी?

विपक्ष काफी असहज नजर आया और उसने इस स्वागत पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने भाजपा पर ऐसे नेता का महिमामंडन करने का आरोप लगाया जिसने परीक्षा संकट के बीच इस्तीफा दिया था।

संसद में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किस सांसद ने किया?

उनके पार्टी और NDA के सहयोगियों ने उनका स्वागत किया। बिहार के दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने उन्हें मैथिल पाग पहनाकर सम्मान दिया।

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