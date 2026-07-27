‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीट विवाद के बाद संसद में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत।

सहयोगी सांसदों ने उन्हें पारंपरिक टोपी और शॉल ओढ़ाई।

विपक्ष ने इस स्वागत पर आपत्ति जताते हुए विरोध किया।

नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर युवाओं और छात्रों की तरफ से किए गए भारी विरोध प्रदर्शन के बीच भले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन पार्टी और गठबंधन के भीतर उनकी साख पर इससे जरा सी आंच भी नहीं आई है. इसका सबूत सोमवार (27 जुलाई, 2026) को संसद के परिसर में देखने को मिला, जहां नीट पेपर लीक विवाद को लेकर इस्तीफा देने के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद की चौखट पर पहुंचे, तब उनके पार्टी और NDA के सहयोगियों ने उनका ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद... जिंदाबाद...’ के जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया.

सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की तरफ से संसद परिसर में दिखाई गई इस तरह की एकजुटता से विपक्ष काफी असहज नजर आया. इस दौरान संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर एक ऐसे नेता का वाहवाही करने का आरोप लगाया, जिसने हाल ही में देश के एक परीक्षा संकट के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया था.

नारेबाजी के साथ पारंपरिक टोपी और शॉल ओढ़ाकर किया गया स्वागत

ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद धर्मेंद्र प्रधान जब सोमवार (27 जुलाई, 2026) को संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे. इस दौरान गठबंधन के सांसद उन्हें कार से उतारकर संसद भवन के भीतर जोरदार नारों के साथ ले गए. वहीं, संसद के मकर द्वार पर स्वागत करते हुए बिहार के दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने धर्मेंद्र प्रधान को मैथिल पाग पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया. इसके बाद अपने सहयोगियों की तरफ से इस तरह के स्वागत सत्कार और समर्थन मिलने के बाद भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया.

विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर जताई आपत्ति

वहीं, भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के महज दो दिन बाद संसद में उनके इस तरह से किए गए स्वागत पर विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों ने एक ऐसे नेता का महिमामंडन किया है, जिन्होंने हाल ही में नीट पेपर लीक की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया है.

यह भी पढ़ेंः टल गई NEET पेपर लीक केस की पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई, जानें क्यों

