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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

Indigo Flight Landing: दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट के कार्गो होल्ड में धुआं निकलने की सूचना मिलने के बाद विमान की राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को सोमवार (27 जुलाई 2026) को राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, विमान के कार्गो होल्ड से धुआं निकलने की सूचना मिलने के बाद एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया. न्यूज़ एजेंसी ANI को दी गई जानकारी में अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कार्गो होल्ड में धुआं होने का संकेत मिला, विमान को तुरंत राजकोट की ओर डायवर्ट किया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके.

राजकोट एयरपोर्ट के डायरेक्टर दिगंत बोरा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया. उन्होंने बताया कि फ्लाइट में कुल 194 यात्री सवार थे. अलर्ट मिलने के बाद विमान की राजकोट एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर के घायल होने की कोई सूचना नहीं है.

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पूरे मामले की जांच कर रही टीम

IndiGo ने भी इस घटना पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है. एयरलाइन के अनुसार, फ्लाइट को एक तकनीकी खराबी के कारण एहतियातन राजकोट में उतारा गया. कंपनी ने बताया कि विमान की जांच अभी जारी है और यात्रियों को मुंबई पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही है. एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित तकनीकी टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि धुएं का कारण तकनीकी खराबी थी या कोई अन्य वजह. फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 27 Jul 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Rajkot Airport IndiGo Flight EMERGENCY LANDING
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