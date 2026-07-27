हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को सोमवार (27 जुलाई 2026) को राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, विमान के कार्गो होल्ड से धुआं निकलने की सूचना मिलने के बाद एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया. न्यूज़ एजेंसी ANI को दी गई जानकारी में अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कार्गो होल्ड में धुआं होने का संकेत मिला, विमान को तुरंत राजकोट की ओर डायवर्ट किया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके.

राजकोट एयरपोर्ट के डायरेक्टर दिगंत बोरा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया. उन्होंने बताया कि फ्लाइट में कुल 194 यात्री सवार थे. अलर्ट मिलने के बाद विमान की राजकोट एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर के घायल होने की कोई सूचना नहीं है.

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Rajkot, Gujarat: An IndiGo flight operating from Dubai to Mumbai made an emergency landing at Rajkot airport after smoke was detected in cargo hold area. The aircraft landed safely, and all passengers are safe: Rajkot Airport Director Diganta Borah — ANI (@ANI) July 27, 2026

पूरे मामले की जांच कर रही टीम

IndiGo ने भी इस घटना पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है. एयरलाइन के अनुसार, फ्लाइट को एक तकनीकी खराबी के कारण एहतियातन राजकोट में उतारा गया. कंपनी ने बताया कि विमान की जांच अभी जारी है और यात्रियों को मुंबई पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही है. एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित तकनीकी टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि धुएं का कारण तकनीकी खराबी थी या कोई अन्य वजह. फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

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