धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer August Horoscope 2026: कर्क राशिफल, क्या अगस्त में मिलेगा नया ऑफर? जानें करियर, बिजनेस और नए निवेश पर क्या कहते हैं आपके सितारे

Cancer August Horoscope 2026: कर्क राशिफल, क्या अगस्त में मिलेगा नया ऑफर? जानें करियर, बिजनेस और नए निवेश पर क्या कहते हैं आपके सितारे

Kark August Rashifal 2026: कर्क अगस्त राशिफल, जानें पारिवारिक जीवन, करियर, व्यापार और स्वास्थ्य का हाल. माह के अंत में सूर्य-बुध युति से सतर्क रहें. उपाय और लकी नंबर के लिए पढ़ें मासिक राशिफल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

Cancer August Horosocpe 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. इस महीने ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डालेगी. जहां एक तरफ करियर में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ मेहनत के बल पर सफलता के नए रास्ते भी खुलेंगे.

आइए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है.

पारिवारिक जीवन: माह के उत्तरार्ध में सतर्क रहने की जरूरत

माह के मध्य तक पारिवारिक जीवन सामान्य और अनुकूल रहेगा. बृहस्पति (गुरु) का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे घर में शांति बनी रहेगी. हालांकि, 17 अगस्त को सूर्य और 22 अगस्त को बुध के दूसरे भाव में संचरण करने से स्थितियां बदल सकती हैं. दूसरे भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति के कारण परिवार में अचानक तनाव या समस्याएं बढ़ सकती हैं.

सलाह: इस दौरान आपसी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान दें.

व्यापार और नौकरी: वाणी पर रखें नियंत्रण, टालें नए निवेश

व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना धैर्य रखने का है. सितारे बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत के बाद ही धन लाभ होगा.

व्यापार: मंगल और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण नए निवेश की योजनाओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर देना ही समझदारी होगी. व्यापारिक सिलसिले में यात्राएं संभव हैं.

नौकरी: कार्यस्थल पर किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें. ग्रहों का सहयोग कम मिलने से स्थिति थोड़ी कठिन हो सकती है. सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार न करें और सभी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें.

शिक्षा और करियर: मेहनत रंग लाएगी, विदेश यात्रा के योग

विद्यार्थियों के लिए यह महीना कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है, हालांकि परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे.

उच्च शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा, सोशल मीडिया या पत्रकारिता (जर्नलिज्म) के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस माह बड़ी सफलता मिल सकती है.

कार्यक्षेत्र में चुनौती: मंगल और बुध के प्रभाव से कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें.

विदेश यात्रा: यदि आपने काम या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बनाया है, तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: संवाद में रखें मर्यादा

प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. पार्टनर से बात करते समय अपनी भाषा और मर्यादा का खास ख्याल रखें, अन्यथा छोटी-सी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है.

5 अगस्त के बाद राहत: 5 अगस्त के बाद स्थितियों में सुधार आएगा, विवादों में कमी होगी और रिश्तों में रूमानियत बढ़ेगी.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ एक-दूसरे की मदद करें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने या चीखने-चिल्लाने से बचें, वरना रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं.

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याओं से रहें सावधान

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. द्वादश भाव में मंगल और बुध की मौजूदगी तथा आठवें भाव में राहू के कारण सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.

खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें.

पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. यदि आप पहले से ही पेट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और डॉक्टरी सलाह लें.

  • लकी नंबर: 4
  • लकी कलर: गुलाबी

अगस्त माह के विशेष उपाय

  • गुरुवार: प्रत्येक गुरुवार को 'विष्णुसहस्रनाम' का पाठ करें.
  • नित्य नियम: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होंगे.

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से बदलने जा रही है शनिदेव की चाल, जानें अगले 138 दिन किन राशियों को रहना होगा बेहद सावधान!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 27 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Monthly Horoscope Rashifal Cancer August Horoscope 2026 Kark August Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Cancer August Horoscope 2026: कर्क राशिफल, क्या अगस्त में मिलेगा नया ऑफर? जानें करियर, बिजनेस और नए निवेश पर क्या कहते हैं आपके सितारे
कर्क अगस्त राशिफल 2026 क्या अगस्त में मिलेगा नया ऑफर? जानें करियर, बिजनेस और नए निवेश पर क्या कहते हैं आपके सितारे
राशिफल
Mithun August Rashifal 2026: मिथुन राशि वाले इस महीने रहें सावधान! वक्री शनि और ग्रहों की चाल दे रही है ये बड़ा इशारा
Mithun August Rashifal 2026: मिथुन राशि वाले इस महीने रहें सावधान! वक्री शनि और ग्रहों की चाल दे रही है ये बड़ा इशारा
राशिफल
Kal Ka Rashifal 28 July 2026: कल मंगलवार को मेष और कुंभ राशि वाले रहें बेहद सावधान, पार्टनरशिप और ऑफिस पॉलिटिक्स में धोखे का अलर्ट
Kal Ka Rashifal 28 July 2026: कल मंगलवार को मेष और कुंभ राशि वाले रहें बेहद सावधान, पार्टनरशिप और ऑफिस पॉलिटिक्स में धोखे का अलर्ट
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 July 2026: रुके काम होंगे पूरे, बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ
रुके काम होंगे पूरे, बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
बिहार
AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'
AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
स्पोर्ट्स
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Nitin Gadkari Controversy: E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget