Cancer August Horosocpe 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. इस महीने ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डालेगी. जहां एक तरफ करियर में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ मेहनत के बल पर सफलता के नए रास्ते भी खुलेंगे.

आइए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है.

पारिवारिक जीवन: माह के उत्तरार्ध में सतर्क रहने की जरूरत

माह के मध्य तक पारिवारिक जीवन सामान्य और अनुकूल रहेगा. बृहस्पति (गुरु) का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे घर में शांति बनी रहेगी. हालांकि, 17 अगस्त को सूर्य और 22 अगस्त को बुध के दूसरे भाव में संचरण करने से स्थितियां बदल सकती हैं. दूसरे भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति के कारण परिवार में अचानक तनाव या समस्याएं बढ़ सकती हैं.

सलाह: इस दौरान आपसी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान दें.

व्यापार और नौकरी: वाणी पर रखें नियंत्रण, टालें नए निवेश

व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना धैर्य रखने का है. सितारे बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत के बाद ही धन लाभ होगा.

व्यापार: मंगल और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण नए निवेश की योजनाओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर देना ही समझदारी होगी. व्यापारिक सिलसिले में यात्राएं संभव हैं.

नौकरी: कार्यस्थल पर किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें. ग्रहों का सहयोग कम मिलने से स्थिति थोड़ी कठिन हो सकती है. सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार न करें और सभी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें.

शिक्षा और करियर: मेहनत रंग लाएगी, विदेश यात्रा के योग

विद्यार्थियों के लिए यह महीना कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है, हालांकि परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे.

उच्च शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा, सोशल मीडिया या पत्रकारिता (जर्नलिज्म) के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस माह बड़ी सफलता मिल सकती है.

कार्यक्षेत्र में चुनौती: मंगल और बुध के प्रभाव से कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें.

विदेश यात्रा: यदि आपने काम या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बनाया है, तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: संवाद में रखें मर्यादा

प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. पार्टनर से बात करते समय अपनी भाषा और मर्यादा का खास ख्याल रखें, अन्यथा छोटी-सी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है.

5 अगस्त के बाद राहत: 5 अगस्त के बाद स्थितियों में सुधार आएगा, विवादों में कमी होगी और रिश्तों में रूमानियत बढ़ेगी.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ एक-दूसरे की मदद करें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने या चीखने-चिल्लाने से बचें, वरना रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं.

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याओं से रहें सावधान

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. द्वादश भाव में मंगल और बुध की मौजूदगी तथा आठवें भाव में राहू के कारण सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.

खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें.

पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. यदि आप पहले से ही पेट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और डॉक्टरी सलाह लें.

लकी नंबर: 4

4 लकी कलर: गुलाबी

अगस्त माह के विशेष उपाय

गुरुवार: प्रत्येक गुरुवार को 'विष्णुसहस्रनाम' का पाठ करें.

प्रत्येक गुरुवार को 'विष्णुसहस्रनाम' का पाठ करें. नित्य नियम: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होंगे.

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