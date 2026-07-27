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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?

'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?

भोजपुरी एक्टर और बीजेपी लीडर रवि किशन ने पॉलिटिक्स को लेकर कहा कि वो खुद के खर्चे पर राजनीति करते हैं और लोग उन्हें बिहार का ब्रैड पिट भी कहते हैं. चलिए बताते हैं एक्टर ने क्या कुछ कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा दमदार एक्टर और बीजेपी नेता रवि किशन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. उनका कोई ना कोई बयान और या फिर फिल्में सुर्खियों में रहती हैं. हाल फिलहाल एक्टर को फिल्म 'धमनाल 4' में देखा जा रहा है, जिसमें वो कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाते हुए नजर आए. ऐसे में अब वो अपने बयान की वजह से हेडलाइन्स में हैं. एक्टर का कहना है कि वो खुद के खर्चे पर राजनीति करते हैं. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

दरअसल, रवि किशन ने हाल ही में 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बात की और इस दौरान करियर से लेकर फिल्में और राजनीति तक के बारे में खुलकर बात की. इसी बीच अभिनेता ने ट्रोलिंग पर भी बात की और उनका कहना है, 'लोग मुझे अलग-अलग नामों से बुलाते हैं. मुझे लोग इस वक्त कहते हैं मोस्ट वायरल मैन उन कंट्री, नेशनल क्रश और लोग कहते हैं बिहार का ब्रैड पिट. मेरे तो 5 करोड़ मीम्स हैं. मुझे मोस्ट ट्रोल्ड मैन भी कहा जाता है. ये सब फन है.'

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खुद को ब्लैस्ड मानते हैं रवि किशन

इतना ही नहीं, इस बातचीत में रवि किशन ने ये भी बताया कि वो खुद के खर्चे पर राजनीति करते हैं. रवि किशन से सवाल किया जाता है कि वो योगी कैंप के सबसे करीबी और अहम व्यक्ति हैं तो क्या उन्हें कोई स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है? इस सवाल के जवाब में अभिनेता ने कहा, 'मैं वहां से सांसद हूं जहां से योगीजी जी 5 बार सांसद रह चुके हैं. गोरखपुर में उनका घर अपना मठ है. वो आते हैं और मैं ब्लैस्ड महसूस करता हूं कि मुझे सीएम और पीएम दोनों की ओर से बजट मिलता है और गोरखपुर में मैंने मैसिव डेवलेपमेंट किया.'

इंडस्ट्री के लेजेंड्स के साथ काम किया- रवि किशन

सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए रवि किशन कहते हैं, 'हम दोनों का इक्विशन काफी अच्छा है. मैं एक ब्रिज के जैसे हूं. लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा. मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डेवलपमेंट और पार्टी के बारे में बात करूंगा. मैंने दुनिया भर में ट्रैवल किया है. क्रिएटिव लोगों के साथ काम कर चुका हूं. श्याम बेनेगल से मणि रत्नम जैसे लिजेंड के साथ काम किया है. मेरा काम लेजेंड्री लोगों के साथ रहा और मैंने उनके साथ काफी टाइम बिताया है. मेरा एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी और एक्सपोजर ऑफ ब्रेन काफी है. इसलिए लोगों की बातों पर हंसता हूं कि मैं सीएम योगी जी के साथ हूं तो कोई बुरा मान जाएगा.'


खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?

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खुद के खर्चे पर राजनीति करते हैं रवि किशन

रवि किशन आगे कहते हैं, 'मैं सांसद हूं मैं खुश हूं. मैं फिल्म्स करता हूं. परिवार का ख्याल रखता हूं. मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूं. मैं अपने पैसे से पॉलिटिक्स करता हूं. मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. मैं बहुत मेहनत करता हूं. मेरे बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं. हजारों मीम्स है.'

रवि किशन का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, रवि किशन के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर को आखिरी बार फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन के साथ देखा गया. इसी के साथ ही वो नेटफ्लिक्स की फिल्म ' मां बहन' में भी नजर आए. इसमें उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' की सक्सेस के बाद रवि किशन का जो हाईप बना उसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन ही लग गई. वो एक के बाद एक हिट दे रहे हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Jul 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
RAVI KISHAN
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