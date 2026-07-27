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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh August Rashifal 2026: सिंह राशि पर शनि-मंगल की नजर! अगस्त में मानसिक तनाव से बचने के लिए तुरंत करें ये 3 आसान उपाय

Singh August Rashifal 2026: सिंह राशि पर शनि-मंगल की नजर! अगस्त में मानसिक तनाव से बचने के लिए तुरंत करें ये 3 आसान उपाय

Singh August Rashifal 2026: सिंह अगस्त राशिफल, जानें पारिवारिक जीवन, करियर, व्यापार और स्वास्थ्य का हाल. त्रिग्रही योग से बढ़ेगा मानसिक तनाव. जानें लकी नंबर, कलर और अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jul 2026 03:31 PM (IST)
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Leo August Horoscope 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कई उतार-चढ़ाव और बदलाव लेकर आने वाला है. इस माह ग्रहों की स्थिति आपके निजी जीवन से लेकर कार्यक्षेत्र तक गहरा प्रभाव डालेगी. जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय शुभ रहेगा, वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक और मानसिक स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है.

आइए विस्तार से जानते हैं अगस्त महीने का पूरा राशिफल.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक आय बढ़ेगी, पिता की सेहत पर दें ध्यान

पारिवारिक दृष्टिकोण से महीना संतोषजनक रहेगा, लेकिन दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि और 17 अगस्त को सूर्य22 अगस्त को बुध के प्रथम भाव (लग्न) में आने से यहाँ त्रिग्रही योग बनेगा.

अकेलापन: प्रथम भाव में त्रिग्रही योग बनने के कारण परिवार में रहते हुए भी आपको मन में अकेलापन महसूस हो सकता है.

संपत्ति व आय: स्थाई संपत्ति (प्रॉपर्टी) खरीदने का विचार बन सकता है और पारिवारिक आय में वृद्धि होगी.

पिता का स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें.

व्यापार और नौकरी: नई योजनाओं में सतर्कता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ

व्यापार: किसी की सुनी-सुनाई बातों में न आएं. व्यापार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा. फिलहाल किसी नए निवेश का प्लान न बनाएं, जैसा चल रहा है उसी को मेंटेन रखें. शेयर बाजार/ट्रेडिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार (International Business) से जुड़े लोगों के लिए उन्नति के अच्छे संकेत हैं.

नौकरी: कार्यक्षेत्र में शुरुआत में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझ-बूझ से स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी. शुक्र और शनि के सहयोग से नौकरी की स्थिति मजबूत रहेगी और कार्य का अनुकूल परिणाम मिलेगा.

शिक्षा और करियर: विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को सफलता

विद्यार्थी: शिक्षा के लिहाज से महीना मिला-जुला रहेगा. जो छात्र घर से दूर रहकर या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मंगल और गुरु की कृपा से विशेष सफलता मिलेगी.

उच्च शिक्षा: वकालत, पत्रकारिता (जर्नलिज्म) और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी.

करियर: करियर में आगे बढ़ने और नई परियोजनाओं (Projects) पर काम करने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: संवाद में बरतें सावधानी, पार्टनर से बढ़ सकती है दूरी

प्रेम जीवन में सतर्क रहने की जरूरत है. गुरु और शनि की स्थिति अनुकूल न होने से घर से बाहर रहने या यात्राओं के कारण पार्टनर के साथ दूरी बन सकती है.

सिंगल जातक: यदि आप सिंगल हैं तो किसी के साथ नजदीकी बढ़ सकती है, लेकिन नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी न करें.

वैवाहिक जीवन: काम के दबाव के कारण एक-दूसरे को पर्याप्त समय दे पाना कठिन होगा, जिससे छोटी-मोटी बहस हो सकती है. बातचीत करते समय संयम रखें.

स्वास्थ्य: 17 अगस्त के बाद मानसिक तनाव से बचें

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. हालांकि, किसी बड़ी बीमारी के संकेत नहीं हैं, लेकिन एकादश भाव में मंगल और आठवें भाव में शनि की उपस्थिति के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

मानसिक स्थिति: 17 अगस्त के बाद लग्न भाव में त्रिग्रही योग बनने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इसका असर सेहत पर पड़ सकता है. खान-पान संतुलित रखें.

लकी नंबर और कलर

  • लकी नंबर: 9
  • लकी कलर: पीला

अगस्त माह के उपाय

  • सूर्य देव की पूजा: नित्य सूर्य देव को जल में लाल चंदन और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें.
  • दान: जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं.
  • बुधवार का उपाय: बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 27 Jul 2026 03:31 PM (IST)
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Masik Rashifal Leo Monthly Horoscope Horoscope 2026 Singh August Rashifal 2026
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