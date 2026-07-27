Virgo August Horoscope 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कुल मिलाकर उत्साहजनक और सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. ग्रहों की स्थिति आपको करियर में तरक्की और मान-सम्मान दिलाएगी. हालांकि, त्वचा और सेहत से जुड़ी कुछ चिंताओं के साथ-साथ व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

आइए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या खास लेकर आया है.

पारिवारिक जीवन: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, उद्दंड व्यवहार से बचें

पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना प्रसन्नता से भरा रहेगा. दूसरे भाव के स्वामी शुक्र प्रथम भाव में रहेंगे, जबकि मंगल दशम भाव में बैठकर चौथे और पांचवें भाव को देखेंगे.

मार्गदर्शन व सम्मान: परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके सही मार्गदर्शन से घर के सदस्यों को लाभ होगा.

सावधानी: अपने व्यवहार में उद्दंडता न आने दें, वरना अकारण तनाव उत्पन्न हो सकता है. वाद-विवाद से दूर रहकर रिश्तों का आनंद लें.

पारिवारिक आय: आय की स्थिति सामान्य और अच्छी बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी: कॉस्मेटिक और होटल बिजनेस में लाभ, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव

व्यापार: व्यापारी वर्ग आवेश या जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से बचें. जैसा व्यापार चल रहा है, उसे ही सुचारू रूप से चलाएं. कॉस्मेटिक और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए धन लाभ के विशेष योग हैं. फिलहाल नया व्यापार शुरू करने का जोखिम न लें.

नौकरी: नौकरीपेशा जातकों का प्रभाव कार्यस्थल पर मजबूत होगा. आप अपने काम को लेकर तत्पर रहेंगे और परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, जिससे आपका उत्साह और ऊर्जा दोगुनी होगी.

शिक्षा और करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर, बढ़ेगी प्रतिष्ठा

विद्यार्थी: प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी स्कूल) वाले छात्र थोड़े लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का पूरा अनुकूल फल मिलेगा. शिक्षकों और अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

करियर: ग्रहों के शुभ प्रभाव से करियर में कुछ बड़ा करने का यह सही समय है. आपको कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा और नई योजनाओं या प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, पार्टनर को दें सरप्राइज

प्रेम संबंधों के मामले में अगस्त का महीना बेहद सुखद रहने वाला है. यद्यपि शनि अस्त हैं, लेकिन गुरु के प्रभाव से आप अपने पार्टनर की बातों से काफी प्रभावित रहेंगे.

रोमांस व उपहार: आप काफी भावुक महसूस करेंगे. रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए पार्टनर के जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. बीच-बीच में छोटी-मोटी बहस हो सकती है, लेकिन इससे आपके रिश्ते की मिठास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

स्वास्थ्य: त्वचा और पेट से जुड़ी समस्याओं से रहें सतर्क

स्वास्थ्य के लिहाज से अगस्त का महीना थोड़ा सचेत रहने का संकेत दे रहा है. दशम भाव में मंगल और बुध तथा द्वादश भाव में त्रिग्रही योग बनने और प्रथम भाव में शुक्र की स्थिति के कारण शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं.

चेहरे पर छोटे-छोटे दाने या त्वचा (Skin) से संबंधित समस्या हो सकती है.

महीने के मध्य से पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए मसालेदार और तले-भुने भोजन से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8

8 लकी कलर: आसमानी

अगस्त माह के उपाय

राम रक्षा स्तोत्र: नियमित रूप से 'श्रीराम रक्षा स्तोत्र' का पाठ करें.

नियमित रूप से 'श्रीराम रक्षा स्तोत्र' का पाठ करें. हनुमान पूजा: प्रतिदिन 'बजरंग बाण' का पाठ करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बाधाएं दूर होंगी.

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