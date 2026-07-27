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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya August Rashifal 2026: कन्या राशि, पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अगस्त का महीना है बेस्ट, जानें कैसा रहेगा प्रेम और वैवाहिक जीवन

Kanya August Rashifal 2026: कन्या राशि, पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अगस्त का महीना है बेस्ट, जानें कैसा रहेगा प्रेम और वैवाहिक जीवन

Kanya August Horoscope 2026: कन्या अगस्त राशिफल, जानें पारिवारिक जीवन, करियर, व्यापार और स्वास्थ्य का हाल. नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, त्वचा की समस्या से रहें सतर्क. पढ़ें लकी नंबर और उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jul 2026 03:59 PM (IST)
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Virgo August Horoscope 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कुल मिलाकर उत्साहजनक और सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. ग्रहों की स्थिति आपको करियर में तरक्की और मान-सम्मान दिलाएगी. हालांकि, त्वचा और सेहत से जुड़ी कुछ चिंताओं के साथ-साथ व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

आइए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या खास लेकर आया है.

पारिवारिक जीवन: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, उद्दंड व्यवहार से बचें

पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना प्रसन्नता से भरा रहेगा. दूसरे भाव के स्वामी शुक्र प्रथम भाव में रहेंगे, जबकि मंगल दशम भाव में बैठकर चौथे और पांचवें भाव को देखेंगे.

मार्गदर्शन व सम्मान: परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके सही मार्गदर्शन से घर के सदस्यों को लाभ होगा.

सावधानी: अपने व्यवहार में उद्दंडता न आने दें, वरना अकारण तनाव उत्पन्न हो सकता है. वाद-विवाद से दूर रहकर रिश्तों का आनंद लें.

पारिवारिक आय: आय की स्थिति सामान्य और अच्छी बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी: कॉस्मेटिक और होटल बिजनेस में लाभ, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव

व्यापार: व्यापारी वर्ग आवेश या जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से बचें. जैसा व्यापार चल रहा है, उसे ही सुचारू रूप से चलाएं. कॉस्मेटिक और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए धन लाभ के विशेष योग हैं. फिलहाल नया व्यापार शुरू करने का जोखिम न लें.

नौकरी: नौकरीपेशा जातकों का प्रभाव कार्यस्थल पर मजबूत होगा. आप अपने काम को लेकर तत्पर रहेंगे और परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, जिससे आपका उत्साह और ऊर्जा दोगुनी होगी.

शिक्षा और करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर, बढ़ेगी प्रतिष्ठा

विद्यार्थी: प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी स्कूल) वाले छात्र थोड़े लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का पूरा अनुकूल फल मिलेगा. शिक्षकों और अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

करियर: ग्रहों के शुभ प्रभाव से करियर में कुछ बड़ा करने का यह सही समय है. आपको कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा और नई योजनाओं या प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, पार्टनर को दें सरप्राइज

प्रेम संबंधों के मामले में अगस्त का महीना बेहद सुखद रहने वाला है. यद्यपि शनि अस्त हैं, लेकिन गुरु के प्रभाव से आप अपने पार्टनर की बातों से काफी प्रभावित रहेंगे.

रोमांस व उपहार: आप काफी भावुक महसूस करेंगे. रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए पार्टनर के जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. बीच-बीच में छोटी-मोटी बहस हो सकती है, लेकिन इससे आपके रिश्ते की मिठास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

स्वास्थ्य: त्वचा और पेट से जुड़ी समस्याओं से रहें सतर्क

स्वास्थ्य के लिहाज से अगस्त का महीना थोड़ा सचेत रहने का संकेत दे रहा है. दशम भाव में मंगल और बुध तथा द्वादश भाव में त्रिग्रही योग बनने और प्रथम भाव में शुक्र की स्थिति के कारण शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं.

चेहरे पर छोटे-छोटे दाने या त्वचा (Skin) से संबंधित समस्या हो सकती है.

महीने के मध्य से पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए मसालेदार और तले-भुने भोजन से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 8
  • लकी कलर: आसमानी

अगस्त माह के उपाय

  • राम रक्षा स्तोत्र: नियमित रूप से 'श्रीराम रक्षा स्तोत्र' का पाठ करें.
  • हनुमान पूजा: प्रतिदिन 'बजरंग बाण' का पाठ करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बाधाएं दूर होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 27 Jul 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Virgo Monthly Horoscope Rashifal Kanya August Rashifal 2026 Horosocpe 2026
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