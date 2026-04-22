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Farmers and wild animals: इन 5 तरीकों से खेत के आसपास भी नहीं भटकेंगे जंगली जानवर, दिन हो या रात बेफिक्र हो करें किसानी
Farmers and wild animals: किसानों की सबसे बड़ी समस्या है खेत में जानवरों द्वारा किया जाने वाला नुकसान, आइए आज बात करें जानवरों को रोकने के समाधानों की.
आज के समय में किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सालभर किसान अपनी फसल में दिन-रात मेहनत करता है. जब फसल बड़ी होती है तो जंगली जानवर उसकी फसल को खराब करने लगते हैं. जंगली जानवर या तो खेत में घुसकर फसल को खाते हैं या बस खेत में घूम-घूम कर फसल को खराब कर देते हैं. ऐसे में किसान भी हर समय खेत के पास ही नहीं रह सकता. ऐसे में किसान ऐसा क्या करे जिससे जंगली जानवर उसके खेत में नुकसान न करें और किसान भी चैन की नींद सो सके, चलिए जानते हैं कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर किसान जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 07:12 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion