किसानों के उपयोग के लिए आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग मशीन आ गई है जिससे जानवरों को काफी मामूली सा करंट का झटका लगता है, यह झटका सिर्फ जानवर को डराने के लिए होता है इससे उस जानवर को कोई जान का खतरा नहीं होता, बस उस झटके से जानवर खेत से दूर चला जाता है या उस फेंसिंग को पार नहीं करता.