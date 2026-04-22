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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरFarmers and wild animals: इन 5 तरीकों से खेत के आसपास भी नहीं भटकेंगे जंगली जानवर, दिन हो या रात बेफिक्र हो करें किसानी

Farmers and wild animals: इन 5 तरीकों से खेत के आसपास भी नहीं भटकेंगे जंगली जानवर, दिन हो या रात बेफिक्र हो करें किसानी

Farmers and wild animals: किसानों की सबसे बड़ी समस्या है खेत में जानवरों द्वारा किया जाने वाला नुकसान, आइए आज बात करें जानवरों को रोकने के समाधानों की.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Farmers and wild animals: किसानों की सबसे बड़ी समस्या है खेत में जानवरों द्वारा किया जाने वाला नुकसान, आइए आज बात करें जानवरों को रोकने के समाधानों की.

आज के समय में किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सालभर किसान अपनी फसल में दिन-रात मेहनत करता है. जब फसल बड़ी होती है तो जंगली जानवर उसकी फसल को खराब करने लगते हैं. जंगली जानवर या तो खेत में घुसकर फसल को खाते हैं या बस खेत में घूम-घूम कर फसल को खराब कर देते हैं. ऐसे में किसान भी हर समय खेत के पास ही नहीं रह सकता. ऐसे में किसान ऐसा क्या करे जिससे जंगली जानवर उसके खेत में नुकसान न करें और किसान भी चैन की नींद सो सके, चलिए जानते हैं कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर किसान जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं.

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किसान अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए अपने खेत के चारों तरफ वायर फेंसिंग कर सकता है. इसमें किसान उचित दूरी पर खंभे या डंडे गाड़कर उन पर थोड़ी ऊंचाई तक तार बांध सकता है जिससे जंगली जानवर खेत के अंदर न जा सकें. तार की ऊंचाई थोड़ी अधिक रखने से जानवर उनके ऊपर से कूद कर भी नहीं जा सकेंगे.
किसान अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए अपने खेत के चारों तरफ वायर फेंसिंग कर सकता है. इसमें किसान उचित दूरी पर खंभे या डंडे गाड़कर उन पर थोड़ी ऊंचाई तक तार बांध सकता है जिससे जंगली जानवर खेत के अंदर न जा सकें. तार की ऊंचाई थोड़ी अधिक रखने से जानवर उनके ऊपर से कूद कर भी नहीं जा सकेंगे.
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किसानों के उपयोग के लिए आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग मशीन आ गई है जिससे जानवरों को काफी मामूली सा करंट का झटका लगता है, यह झटका सिर्फ जानवर को डराने के लिए होता है इससे उस जानवर को कोई जान का खतरा नहीं होता, बस उस झटके से जानवर खेत से दूर चला जाता है या उस फेंसिंग को पार नहीं करता.
किसानों के उपयोग के लिए आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग मशीन आ गई है जिससे जानवरों को काफी मामूली सा करंट का झटका लगता है, यह झटका सिर्फ जानवर को डराने के लिए होता है इससे उस जानवर को कोई जान का खतरा नहीं होता, बस उस झटके से जानवर खेत से दूर चला जाता है या उस फेंसिंग को पार नहीं करता.
Published at : 22 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Protecting Crops From Animals Farmers And Wild Animals Crop Protection Methods Crop Safety Tips For Farmers Ways To Stop Wild Animals

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