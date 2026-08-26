Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चररेड रॉट से बचने के लिए ये उपाए अपनाएं किसान भाई, होगा फायदा

रेड रॉट से बचने के लिए ये उपाए अपनाएं किसान भाई, होगा फायदा

गन्ने की अच्छी-खासी फसल को रातों-रात बर्बाद कर रहा है रेड रॉट. क्या आपकी भी मेहनत और कमाई पर फिरने वाला है पानी? जानें गन्ने को इस जानलेवा बीमारी से बचाने के अचूक तरीके. जिससे आपकी मेहनत न हो बर्बाद.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 26 Aug 2026 12:47 PM (IST)
गन्ने की अच्छी-खासी फसल को रातों-रात बर्बाद कर रहा है रेड रॉट. क्या आपकी भी मेहनत और कमाई पर फिरने वाला है पानी? जानें गन्ने को इस जानलेवा बीमारी से बचाने के अचूक तरीके. जिससे आपकी मेहनत न हो बर्बाद.

गन्ने की खेती में रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है. इसे किसान गन्ने का कैंसर भी कहते हैं. क्योंकि यह देखते ही देखते फसल का नुकसान कर जाता है. जब यह फंगस पौधे में घुसती है तो गन्ने के अंदर का गूदा लाल होकर सड़ने लगता है और उसमें भरा मीठा रस पूरी तरह सूख जाता है.

1/8
इस भयानक बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले सही किस्म चुनना जरूरी है. अगर आपके इलाके में यह रोग तेजी से फैल रहा है. तो कमजोर या जल्दी बीमारी पकड़ने वाली वैरायटी बिल्कुल न लगाएं. हमेशा अपनी नजदीकी चीनी मिल या कृषि केंद्र से प्रमाणित रोग रोधी किस्मों के बीज ही लाएं. इसके साथ ही स्वस्थ खेत से ही बीज का गन्ना चुनना चाहिए.
इस भयानक बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले सही किस्म चुनना जरूरी है. अगर आपके इलाके में यह रोग तेजी से फैल रहा है. तो कमजोर या जल्दी बीमारी पकड़ने वाली वैरायटी बिल्कुल न लगाएं. हमेशा अपनी नजदीकी चीनी मिल या कृषि केंद्र से प्रमाणित रोग रोधी किस्मों के बीज ही लाएं. इसके साथ ही स्वस्थ खेत से ही बीज का गन्ना चुनना चाहिए.
2/8
खेत में गन्ना बोने से पहले बीज शोधन जरूर करें यह आधा खतरा वहीं खत्म कर देता है. बीज के टुकड़ों को सीधे जमीन में दबाने के बजाय फफूंदनाशक दवा के पानी में डुबोएं. इसके लिए कार्बेंडाजिम या थायोफैनेट मिथाइल का घोल तैयार करें और टुकड़ों को पंद्रह मिनट भिगोकर रखें. ऐसा करने से बीज पर चिपकी फंगस तुरंत आसानी से खत्म हो जाती है.
खेत में गन्ना बोने से पहले बीज शोधन जरूर करें यह आधा खतरा वहीं खत्म कर देता है. बीज के टुकड़ों को सीधे जमीन में दबाने के बजाय फफूंदनाशक दवा के पानी में डुबोएं. इसके लिए कार्बेंडाजिम या थायोफैनेट मिथाइल का घोल तैयार करें और टुकड़ों को पंद्रह मिनट भिगोकर रखें. ऐसा करने से बीज पर चिपकी फंगस तुरंत आसानी से खत्म हो जाती है.
3/8
कई बार फंगस बीज की पोरियों के भीतर गहराई में छिपी होती है. जहां नार्मल दवा काम नहीं कर पाती. इसके लिए गर्म पानी का ट्रीटमेंट सबसे सबी तरीका है. लगभग 52 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में बीज को कुछ देर रखने से अंदर की फंगस भी मर जाती है. यह वैज्ञानिक तरीका फसल को रेड रॉट से बचाने में बहुत मददगार है.
कई बार फंगस बीज की पोरियों के भीतर गहराई में छिपी होती है. जहां नार्मल दवा काम नहीं कर पाती. इसके लिए गर्म पानी का ट्रीटमेंट सबसे सबी तरीका है. लगभग 52 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में बीज को कुछ देर रखने से अंदर की फंगस भी मर जाती है. यह वैज्ञानिक तरीका फसल को रेड रॉट से बचाने में बहुत मददगार है.
4/8
बीज के साथ-साथ खेत की मिट्टी को भी बीमारियों से बचाना बेहद जरूरी है. इसके लिए ट्राइकोडर्मा सबसे बढ़िया साबित होता है. बुवाई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर कुछ दिन छांव में ढककर रख दें. जब यह अच्छे से फैल जाए, तो खेत की आखिरी जुताई के समय इसे पूरी जमीन में समान रूप से बिखेर दें.
बीज के साथ-साथ खेत की मिट्टी को भी बीमारियों से बचाना बेहद जरूरी है. इसके लिए ट्राइकोडर्मा सबसे बढ़िया साबित होता है. बुवाई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर कुछ दिन छांव में ढककर रख दें. जब यह अच्छे से फैल जाए, तो खेत की आखिरी जुताई के समय इसे पूरी जमीन में समान रूप से बिखेर दें.
5/8
रेड रॉट की फंगस बहते पानी के सहारे पूरे खेत में बहुत तेजी से फैलती है. इसलिए खेत में कभी भी बारिश या जरूरत से ज्यादा सिंचाई का पानी जमा न रहने दें. खेत में जल निकासी का पुख्ता इंतजाम रखें. ध्यान रहे कि बीमार खेत का पानी किसी स्वस्थ खेत में न जाए वरना बाकी खड़ी फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी.
रेड रॉट की फंगस बहते पानी के सहारे पूरे खेत में बहुत तेजी से फैलती है. इसलिए खेत में कभी भी बारिश या जरूरत से ज्यादा सिंचाई का पानी जमा न रहने दें. खेत में जल निकासी का पुख्ता इंतजाम रखें. ध्यान रहे कि बीमार खेत का पानी किसी स्वस्थ खेत में न जाए वरना बाकी खड़ी फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी.
6/8
फसल की समय-समय पर देखभाल और निगरानी करना बहुत जरूरी है. अगर किसी पौधे की तीसरी या चौथी पत्ती ऊपर से पीली या सूखी दिखे, तो उस पूरे पौधे को तुरंत जड़ सहित उखाड़ लें. उसे खेत से बाहर ले जाकर गड्ढे में दबाएं या जला दें. इसके साथ ही उस जगह पर तुरंत ब्लीचिंग पाउडर डाल दें जिससे कि बीमारी आगे न फैले.
फसल की समय-समय पर देखभाल और निगरानी करना बहुत जरूरी है. अगर किसी पौधे की तीसरी या चौथी पत्ती ऊपर से पीली या सूखी दिखे, तो उस पूरे पौधे को तुरंत जड़ सहित उखाड़ लें. उसे खेत से बाहर ले जाकर गड्ढे में दबाएं या जला दें. इसके साथ ही उस जगह पर तुरंत ब्लीचिंग पाउडर डाल दें जिससे कि बीमारी आगे न फैले.
7/8
जिस खेत में लाल सड़न रोग का असर दिखा हो उसमें अगली बार गन्ने की पेड़ी फसल बिल्कुल न लें. पेड़ी में यह फंगस दोगुनी रफ्तार से हमला करती है. ऐसे खेत को कम से कम दो साल तक गन्ने से खाली रखकर धान या दाल वाली फसलें लगाएं. फसल चक्र बदलने से मिट्टी में मौजूद बीमारी का फंगस खुद ही खत्म हो जाता है.
जिस खेत में लाल सड़न रोग का असर दिखा हो उसमें अगली बार गन्ने की पेड़ी फसल बिल्कुल न लें. पेड़ी में यह फंगस दोगुनी रफ्तार से हमला करती है. ऐसे खेत को कम से कम दो साल तक गन्ने से खाली रखकर धान या दाल वाली फसलें लगाएं. फसल चक्र बदलने से मिट्टी में मौजूद बीमारी का फंगस खुद ही खत्म हो जाता है.
8/8
गन्ने की फसल में सिर्फ यूरिया यानी नाइट्रोजन डालने की गलती बिल्कुल न करें. ज्यादा यूरिया देने से पौधा नाजुक बनता है और उस पर बीमारियां जल्दी धावा बोलती हैं. नाइट्रोजन के साथ पोटाश और फास्फोरस का सही बैलेंस बनाए रखें जिससे गन्ना मजबूत बने. समय रहते यह आसान तरीके अपनाकर किसान अपनी मेहनत और उससे बोने वाली कमाई दोनों बचा सकते हैं.
गन्ने की फसल में सिर्फ यूरिया यानी नाइट्रोजन डालने की गलती बिल्कुल न करें. ज्यादा यूरिया देने से पौधा नाजुक बनता है और उस पर बीमारियां जल्दी धावा बोलती हैं. नाइट्रोजन के साथ पोटाश और फास्फोरस का सही बैलेंस बनाए रखें जिससे गन्ना मजबूत बने. समय रहते यह आसान तरीके अपनाकर किसान अपनी मेहनत और उससे बोने वाली कमाई दोनों बचा सकते हैं.
Published at : 26 Aug 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Sugarcane Farming Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
क्या मवेशियों को भी होता है स्वाइन फ्लू? ऐसे करें अपने जानवरों की देखभाल
क्या मवेशियों को भी होता है स्वाइन फ्लू? ऐसे करें अपने जानवरों की देखभाल
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं तोरई? जान लें तरीका
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं तोरई? जान लें तरीका
एग्रीकल्चर
दूध की डेयरी खोलने पर कैसे मिलती है मदद? जानें पूरा प्रोसेस
दूध की डेयरी खोलने पर कैसे मिलती है मदद? जानें पूरा प्रोसेस
एग्रीकल्चर
बेल वाली सब्जियां उगाने पर मिलेगी सरकारी मदद
बेल वाली सब्जियां उगाने पर मिलेगी सरकारी मदद
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
कौन लिख रहा है स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की अदृश्य पटकथा?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
फूड
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
ऑटो
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
ENT LIVE
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Embed widget