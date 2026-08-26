रेड रॉट से बचने के लिए ये उपाए अपनाएं किसान भाई, होगा फायदा

इस भयानक बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले सही किस्म चुनना जरूरी है. अगर आपके इलाके में यह रोग तेजी से फैल रहा है. तो कमजोर या जल्दी बीमारी पकड़ने वाली वैरायटी बिल्कुल न लगाएं. हमेशा अपनी नजदीकी चीनी मिल या कृषि केंद्र से प्रमाणित रोग रोधी किस्मों के बीज ही लाएं. इसके साथ ही स्वस्थ खेत से ही बीज का गन्ना चुनना चाहिए.