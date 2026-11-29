Pickle Business: क्या आप भी गांव में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस करें? अगर हां तो आप अचार और पापड़ बनाने का काम शुरू कर सकते हैं. इसे शुरू करने के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री या महंगी मशीनों की जरूरत नहीं होती. इसकी शुरुआत आप घर के एक छोटे से कमरे से भी कर सकते हैं.

इस काम को महिलाएं घर के दूसरे कामों के साथ भी शुरू कर सकती हैं. शुरुआत में कम मात्रा में सामान बनाकर आसपास की दुकानों, गांव के बाजार और स्थानीय मेलों में बेचा जा सकता है. लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना जरूरी है, ताकि मेहनत और पैसा दोनों सही जगह लगें.

सबसे पहले तय करें क्या बनाकर बेचना है

अचार-पापड़ का काम शुरू करने से पहले यह सोच ले कि आप किस चीज से शुरुआत करेंगे. अचार में आम, नींबू, मिर्च और मिक्स अचार जैसे विकल्प रख सकते हैं. वहीं पापड़ में उड़द, मूंग और चावल के पापड़ बनाए जा सकते हैं. शुरुआत में 2-3 तरह के प्रोडक्ट ही रखें. इससे सामान खरीदने और बनाने का खर्च संभालना आसान रहेगा.

घर से शुरू करें छोटा काम

शुरुआत में अलग से दुकान या बड़ी जगह लेने की जरूरत नहीं है. घर में साफ-सुथरी और हवादार जगह पर काम शुरू कर सकते हैं. अचार बनाने के लिए कच्चा माल, मसाले, तेल, नमक और साफ-सूखे जार की जरूरत होगी. वहीं पापड़ के लिए दाल, मसाले, बेलन, चकला और सुखाने के लिए साफ जगह चाहिए. पापड़ सुखाने के लिए धूल और गंदगी से बचाव का इंतजाम जरूर करें.

खाने की सफाई और पैकिंग का रखें ध्यान

अचार और पापड़ खाने-पीने की चीजें हैं, इसलिए इन्हें बनाते समय सफाई का खास ध्यान रखना होगा. अचार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां और फल अच्छी तरह धोकर सुखाएं. पापड़ को भी अच्छी तरह सुखाने के बाद ही पैक करें. सामान की पैकिंग के लिए छोटे और बड़े दोनों तरह के पैकेट रख सकते हैं. पैकेट पर प्रोडक्ट का नाम, वजन, बनाने की तारीख और जरूरी जानकारी जरूर लिखें.



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बिजनेस के लिए कहां से मिलेगा पैसा?

अगर आप कम पैसों में खाद्य कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार की PMFME योजना का फायदा उठा सकते हैं. इसके तहत छोटे कारोबारियों को प्रोजेक्ट की लागत का 35 फीसदी तक अनुदान मिलता है. इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है. इसके लिए आपको 10 फीसदी पैसा खुद लगाना होगा और बाकी रकम बैंक लोन से मिलेगी. वहीं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कामकाजी पूंजी और छोटे औजार खरीदने के लिए प्रति सदस्य 40,000 रुपये तक की मदद मिल सकती है.

FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी जरूरी

अचार-पापड़ बेचने का काम शुरू करने से पहले खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी जरूर लें. खाने-पीने का सामान बनाने और बेचने वाले कारोबारियों को FSSAI के तहत रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होता है. इसके लिए FSSAI के FoSCoS पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है.

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