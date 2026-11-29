परिसीमन बिल को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. MK स्टालिन और शरद पवार परिसीमन बिल को सपोर्ट कर रहे हैं. इसको लेकर इंडिया गठबंधन दोनों को मनाने के लिए लगी हुई है. इस क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सहित तमाम नेता चेन्नई में DMK चीफ प्रमुख एम के स्टालिन और मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं. इंडिया गठबंधन के तमाम नेता रविवार (29 नवंबर 2026) को चेन्नई के लिए विशेष विमान से रवाना हुए.

इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर दो विमान 11 बजे दिल्ली से रवाना हुए. इंडिया गठबंधन के सूत्रों के अनुसार पहले विमान में खरगे, सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, RJD नेता, मीसा भारती, कपिल सिब्बल और CPM के महासचिव एम.ए. बेबी समेत कई अन्य नेता सवार हैं. दूसरे विमान में राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और केरल में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन के साथ-साथ अन्य नेता मौजूद हैं.

पहला विमान चेन्नई जा रहा है, जहां यह प्रतिनिधिमंडल दोपहर करीब 2 बजे स्टालिन से उनके आवास पर मुलाकात करेगा. इसके बाद शाम को ये नेता मुंबई जाएंगे और पवार से मुलाकात करेंगे, जो फिलहाल ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. उम्मीद है कि मुंबई में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी इन नेताओं के साथ जुड़ेंगे।

राहुल गांधी ने दिया था खास मैसेज

राहुल गांधी ने अगले सप्ताह होने जा रहे संसद के विशेष सत्र से पहले शनिवार को कांग्रेस के सहयोगी दलों, RJD और भाजपा के सहयोगियों और संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने वाले दलों को साफ मैसेज देते हुए कहा था, ‘‘भारतीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कृपया जाग जाइए.’’ उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहा है और कौन नहीं. कांग्रेस नेता का यह बयान DMK जैसे इंडिया गठबंधन से बाहर के दलों की तरफ से परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन दिए जाने के बीच आया.

एकजुट होकर विरोध करेगा गठबंधन

विपक्षी गठबंधन में शामिल शरद पवार की NCP भी परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया था कि विधेयक का समर्थन करने की स्थिति में भी शरद पवार की पार्टी की इंडिया गठबंधन में स्थिति नहीं बदलेगी. इंडिया गठबंधन ने शनिवार को फैसला किया था कि वह संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेगा. विपक्षी दलों का कहना है कि इससे SC और ST के हितों को नुकसान पहुंचेगा.

नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने वाली सरकार

केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने वाली है. इसके तहत लोकसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सीटों की संख्या और उनकी विधानसभाओं की सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने का प्रस्ताव है. साथ ही, संशोधित सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को 2051 तक स्थिर रखने का प्रस्ताव भी है. संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक दो दिसंबर को फिर से होगी. सत्र का समापन 3 दिसंबर को होगा.

संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्रशासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकेंगे. इसके अलावा, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव भी है.