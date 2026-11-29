केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे भड़क गये हैं. उन्होंने इसको लेकर कहा, "भविष्य में उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव होना तय है. उत्तर भारत की आबादी बढ़ रही है, जबकि दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व खतरे में पड़ सकता है."

ठाणे में एक प्रेसवार्ता में राज ठाकरे ने यह बयान दिया. उन्होंने आगे कहा, "महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और गोवा जैसे राज्यों के साथ भविष्य में अन्याय हो सकता है. एक ऐसा अन्याय जिसका सबसे बुरा असर दक्षिणी राज्यों पर पड़ेगा. महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत का ही हिस्सा है. मुगल काल में इस क्षेत्र को 'दक्कन' कहा जाता था.एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने भी किया था. यह दक्षिणी राज्यों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा."

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केंद्र सरकार की साजिश

राज ठाकरे ने कहा कि यह राज्यों को केंद्र सरकार पर निर्भर बनाए रखने और पूरे देश में सत्ता को केंद्रित करने की एक साजिश है. इस मुद्दे की गहराई से जांच करने पर इसके और भी परिणाम सामने आएंगे, जो धीरे-धीरे लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएंगे. उन्होंने एक सुर से इस बिल का विरोध किया और विपक्षी दलों से भी इसका विरोध करने की अपील की.

परिसीमन बिल पर विपक्ष आक्रामक

केंद्र सरकार के इस बिल के विरोध में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने अपना-अपना विरोध जताया है. राहुल गांधी ने दक्षिण की पार्टियों से इस बिल के समर्थन में वोट न देने की अपील की है. इसके अलावा आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे DMK प्रमुख एम.के.स्टालिन और शरद पवार से मुलाकात करेंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस बिल का विरोध करने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सबसे बड़ी भूल होगी. इसके साथ ही सपा के सांसदों के लिए भी व्हिप जारी कर बिल का विरोध करने के निर्देश दिए हैं.

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