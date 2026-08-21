बाढ़ के पानी में डूब गई फसल, जानें कैसे ले सकते हैं मुआवजा?

मुआवजा पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है. इनमें किसान का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की साफ कॉपी, जमीन की खतौनी या जमाबंदी और बुवाई का प्रमाण पत्र शामिल हैं. इसके साथ ही अपने बर्बाद हुए खेत और डूबी फसल की साफ-सुथरी फोटो खींचकर जरूर रखें जिससे क्लेम की प्रोसेस के दौरान सबूत के तौर पर काम आ सके.