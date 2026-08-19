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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरएप्पल, मैंगो या फिर अनार, किस फल की खेती बनाती है मालामाल?

एप्पल, मैंगो या फिर अनार, किस फल की खेती बनाती है मालामाल?

Farming Tips: बागवानी से किसान तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं. इनमें सेब, आम और अनार की खेती सबसे आगे हैं. जान लें आखिर आपको कौन सा फल सबसे जल्दी करोड़पति बना सकता है?

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Farming Tips: बागवानी से किसान तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं. इनमें सेब, आम और अनार की खेती सबसे आगे हैं. जान लें आखिर आपको कौन सा फल सबसे जल्दी करोड़पति बना सकता है?

फल की खेती अब किसानों के बीच कमाई का स्मार्ट ऑप्शन बन रही है. एप्पल, आम और अनार तीनों की बाजार में अच्छी डिमांड है, लेकिन कमाई हर किसान के लिए एक जैसी नहीं होती. जमीन, मौसम, पानी, लागत और मंडी भाव पूरा खेल बदल देते हैं. ऐसे में सवाल यही है कि इन तीनों में किस फल की खेती सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है.

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सेब की खेती ठंडे इलाकों के किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी अच्छी पैदावार मिलती है. अच्छी क्वालिटी के एप्पल को बाजार में बेहतर दाम भी मिल जाते हैं. हालांकि बाग लगाने के बाद तुरंत कमाई शुरू नहीं होती. पेड़ों को तैयार होने में समय लगता है. इसके साथ ही मौसम और तापमान पर भी नजर रखनी पड़ती है.
सेब की खेती ठंडे इलाकों के किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी अच्छी पैदावार मिलती है. अच्छी क्वालिटी के एप्पल को बाजार में बेहतर दाम भी मिल जाते हैं. हालांकि बाग लगाने के बाद तुरंत कमाई शुरू नहीं होती. पेड़ों को तैयार होने में समय लगता है. इसके साथ ही मौसम और तापमान पर भी नजर रखनी पड़ती है.
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आम की खेती काफी जगहों पर होती है. देश में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर और आम्रपाली जैसी किस्मों की अच्छी मांग रहती है. एक बार बाग अच्छी तरह तैयार हो जाए तो कई साल तक उत्पादन लिया जा सकता है. यही वजह है कि आम की खेती को लंबी अवधि वाला निवेश माना जाता है. सही बाजार मिलने पर कमाई भी अच्छी बनती है.
आम की खेती काफी जगहों पर होती है. देश में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर और आम्रपाली जैसी किस्मों की अच्छी मांग रहती है. एक बार बाग अच्छी तरह तैयार हो जाए तो कई साल तक उत्पादन लिया जा सकता है. यही वजह है कि आम की खेती को लंबी अवधि वाला निवेश माना जाता है. सही बाजार मिलने पर कमाई भी अच्छी बनती है.
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अनार की खेती भी किसानों के बीच तेजी से पाॅपुलर हो रही है. कम पानी वाले इलाकों में इसकी खेती का अच्छा स्कोप देखा जाता है. महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में किसान अनार की खेती कर रहे हैं. भगवा जैसी किस्म की बाजार में अच्छी मांग रहती है. अच्छी क्वालिटी का फल मिलने पर कीमत भी बेहतर मिल सकती है.
अनार की खेती भी किसानों के बीच तेजी से पाॅपुलर हो रही है. कम पानी वाले इलाकों में इसकी खेती का अच्छा स्कोप देखा जाता है. महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में किसान अनार की खेती कर रहे हैं. भगवा जैसी किस्म की बाजार में अच्छी मांग रहती है. अच्छी क्वालिटी का फल मिलने पर कीमत भी बेहतर मिल सकती है.
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अब बात करते हैं कमाई की तो आपको बता दें यह अलग-अलग फलों के हिसाब से अलग-अलग है. सेब के एक एकड़ बाग से तीसरे साल के बाद सालाना 5 से 8 लाख रुपये की कमाई मुमकिन है. वहीं आम का पूरा तैयार बाग हर साल 3 से 6 लाख रुपये तक का मुनाफा आपको बहुत ही आसानी से दे देता है.
अब बात करते हैं कमाई की तो आपको बता दें यह अलग-अलग फलों के हिसाब से अलग-अलग है. सेब के एक एकड़ बाग से तीसरे साल के बाद सालाना 5 से 8 लाख रुपये की कमाई मुमकिन है. वहीं आम का पूरा तैयार बाग हर साल 3 से 6 लाख रुपये तक का मुनाफा आपको बहुत ही आसानी से दे देता है.
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image 5अनार मुनाफे के मामले में बाकी दोनों फलों को कड़ी टक्कर देता है. सही देखभाल और सही ड्रिप इरिगेशन के दम पर अनार के एक एकड़ बगीचे से किसान सालाना 8 से 12 लाख रुपये तक का मुनाफा निकाल रहे हैं. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारी एक्सपोर्ट डिमांड रहती है.
image 5अनार मुनाफे के मामले में बाकी दोनों फलों को कड़ी टक्कर देता है. सही देखभाल और सही ड्रिप इरिगेशन के दम पर अनार के एक एकड़ बगीचे से किसान सालाना 8 से 12 लाख रुपये तक का मुनाफा निकाल रहे हैं. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारी एक्सपोर्ट डिमांड रहती है.
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लागत और शुरुआती मेहनत के नजरिए से देखें तो अनार के बाग में कीट और फंगस से बचाव के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. दूसरी तरफ आम का पेड़ एक बार तैयार होने के बाद बेहद कम खर्च और मामूली देखरेख में भी सालों-साल अच्छी फसल देता है.
लागत और शुरुआती मेहनत के नजरिए से देखें तो अनार के बाग में कीट और फंगस से बचाव के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. दूसरी तरफ आम का पेड़ एक बार तैयार होने के बाद बेहद कम खर्च और मामूली देखरेख में भी सालों-साल अच्छी फसल देता है.
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कौनसा फल को आपको लगाना चाहिए यह पूरी तरह आपके इलाके की मिट्टी और मौसम पर डिपेंड करता है. अगर जमीन में पानी की कमी है तो अनार लगाना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं सामान्य उपजाऊ जमीन और लंबे समय में स्थिर मुनाफे के लिए आम सबसे सेफ ऑप्शन है.
कौनसा फल को आपको लगाना चाहिए यह पूरी तरह आपके इलाके की मिट्टी और मौसम पर डिपेंड करता है. अगर जमीन में पानी की कमी है तो अनार लगाना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं सामान्य उपजाऊ जमीन और लंबे समय में स्थिर मुनाफे के लिए आम सबसे सेफ ऑप्शन है.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो कम समय में सबसे ज्यादा जल्दी कमाई देने के मामले में अनार फिलहाल नंबर एक पर बना हुआ है. हालांकि अपनी जमीन का मिजाज, स्थानीय बाजार और पानी की सुविधा देखकर सही फल चुनना ही आपको खेती से असली मालामाल बनाएगा.
कुल मिलाकर देखा जाए तो कम समय में सबसे ज्यादा जल्दी कमाई देने के मामले में अनार फिलहाल नंबर एक पर बना हुआ है. हालांकि अपनी जमीन का मिजाज, स्थानीय बाजार और पानी की सुविधा देखकर सही फल चुनना ही आपको खेती से असली मालामाल बनाएगा.
Published at : 19 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Apple Farming Farming News

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