एप्पल, मैंगो या फिर अनार, किस फल की खेती बनाती है मालामाल?

अनार की खेती भी किसानों के बीच तेजी से पाॅपुलर हो रही है. कम पानी वाले इलाकों में इसकी खेती का अच्छा स्कोप देखा जाता है. महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में किसान अनार की खेती कर रहे हैं. भगवा जैसी किस्म की बाजार में अच्छी मांग रहती है. अच्छी क्वालिटी का फल मिलने पर कीमत भी बेहतर मिल सकती है.