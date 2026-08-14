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Areca Nut Farming : भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है सुपारी की खेती, इससे कितनी कमाई?
Areca Nut Farming : भारत दुनिया में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 63 फीसदी है. देश में लाखों किसान इस फसल पर निर्भर हैं.
सुपारी का नाम लेते ही पान और पूजा-पाठ याद आता है, लेकिन इसकी खेती से किसानों को अच्छी कमाई भी होती है. भारत दुनिया में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 63 फीसदी है. देश में लाखों किसान इस फसल पर निर्भर हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में सुपारी की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है और इससे कितनी कमाई होती है.
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Published at : 14 Aug 2026 11:17 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion