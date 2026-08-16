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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरFlowers for Worship: पूजा में इस्तेमाल होते हैं ये फूल, खेती को बना सकते हैं बिजनेस मॉडल

Flowers for Worship: पूजा में इस्तेमाल होते हैं ये फूल, खेती को बना सकते हैं बिजनेस मॉडल

Flowers for Worship: पूजा में इस्तेमाल होने वाले गेंदे, गुलाब, चमेली और मोगरे की खेती कम लागत में शुरू की जा सकती है. त्योहारों में इन फूलों की मांग बढ़ने से अच्छी कमाई हो सकती है.

Written By : संजना सिंह  | Updated at : 16 Aug 2026 07:54 AM (IST)
Flowers for Worship: पूजा में इस्तेमाल होने वाले गेंदे, गुलाब, चमेली और मोगरे की खेती कम लागत में शुरू की जा सकती है. त्योहारों में इन फूलों की मांग बढ़ने से अच्छी कमाई हो सकती है.

भारत में पूजा-पाठ और त्योहारों का सीधा नाता फूलों से है. सुबह-सुबह घर के मंदिर से लेकर बड़े धार्मिक आयोजनों तक, हर जगह ताजे फूलों की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि फूलों की मांग साल भर बनी रहती है, और त्योहारों के सीजन में तो यह मांग कई गुना बढ़ जाती है. अगर आप खेती से जुड़े हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों की खेती एक अच्छा और मुनाफे वाला विकल्प बन सकती है.  आइए जानते हैं कौन-कौन से फूल पूजा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनकी खेती से कैसे कमाई की जा सकती है. 

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सबसे पहले बात करते हैं गेंदे के फूल की, जो भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला फूल है. यह फूल पूजा-पाठ, मंदिरों की सजावट और मालाएं बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. गेंदे की खेती में लागत भी कम आती है और फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है. आमतौर पर 60 से 90 दिन में गेंदे का खेत पूरी तरह तैयार हो जाता है, यानी अगर आप त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखकर खेती करें, तो सही समय पर अच्छी कमाई कर सकते हैं.
सबसे पहले बात करते हैं गेंदे के फूल की, जो भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला फूल है. यह फूल पूजा-पाठ, मंदिरों की सजावट और मालाएं बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. गेंदे की खेती में लागत भी कम आती है और फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है. आमतौर पर 60 से 90 दिन में गेंदे का खेत पूरी तरह तैयार हो जाता है, यानी अगर आप त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखकर खेती करें, तो सही समय पर अच्छी कमाई कर सकते हैं.
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गेंदे के अलावा गुलाब भी पूजा में काफी इस्तेमाल होता है. लाल, पीले, गुलाबी और सफेद रंग के गुलाब की मांग सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, शादी-समारोह, बुके बनाने और इत्र उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि गुलाब की खेती करने वाले किसानों को साल भर अलग-अलग जगहों से मांग मिलती रहती है. अगर अच्छी क्वालिटी के गुलाब उगाए जाएं, तो बाजार में इनकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है.
गेंदे के अलावा गुलाब भी पूजा में काफी इस्तेमाल होता है. लाल, पीले, गुलाबी और सफेद रंग के गुलाब की मांग सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, शादी-समारोह, बुके बनाने और इत्र उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि गुलाब की खेती करने वाले किसानों को साल भर अलग-अलग जगहों से मांग मिलती रहती है. अगर अच्छी क्वालिटी के गुलाब उगाए जाएं, तो बाजार में इनकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है.
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इन दो फूलों के अलावा भारत में कई देसी फूल भी पूजा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे चमेली, मोगरा और निशिगंधा. इन फूलों की खुशबू और सुंदरता की वजह से इन्हें घरों में पूजा के लिए और गजरा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. छोटे स्तर पर भी इन फूलों की खेती शुरू की जा सकती है, और सही देखभाल के साथ इनकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है. 
इन दो फूलों के अलावा भारत में कई देसी फूल भी पूजा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे चमेली, मोगरा और निशिगंधा. इन फूलों की खुशबू और सुंदरता की वजह से इन्हें घरों में पूजा के लिए और गजरा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. छोटे स्तर पर भी इन फूलों की खेती शुरू की जा सकती है, और सही देखभाल के साथ इनकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है. 
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अब बात करते हैं इस खेती को बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाए. फूलों की खेती शुरू करने में ज्यादा बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती. गुलाब, गेंदा और जरबेरा जैसे फूलों की खेती करीब 20 से 30 हजार रुपये के छोटे निवेश से भी शुरू की जा सकती है. शुरुआत में आप कम जमीन पर खेती करके बाजार में मांग को समझ सकते हैं, और धीरे-धीरे इसे बड़े स्तर पर बढ़ा सकते हैं. 
अब बात करते हैं इस खेती को बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाए. फूलों की खेती शुरू करने में ज्यादा बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती. गुलाब, गेंदा और जरबेरा जैसे फूलों की खेती करीब 20 से 30 हजार रुपये के छोटे निवेश से भी शुरू की जा सकती है. शुरुआत में आप कम जमीन पर खेती करके बाजार में मांग को समझ सकते हैं, और धीरे-धीरे इसे बड़े स्तर पर बढ़ा सकते हैं. 
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फूलों की खेती को बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ फूल उगाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है. आप स्थानीय मंदिरों, फूल विक्रेताओं, माला बनाने वालों और शादी-समारोह के आयोजकों से सीधा संपर्क बनाकर अपने फूलों को बेच सकते हैं. इसके अलावा शहरों में फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए पास के शहर की मंडियों तक भी पहुंच बनाना फायदेमंद रहता है. त्योहारों के समय फूलों की कीमत सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है, इसलिए इस समय को ध्यान में रखकर खेती की प्लानिंग करना मुनाफे को और बढ़ा सकता है. 
फूलों की खेती को बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ फूल उगाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है. आप स्थानीय मंदिरों, फूल विक्रेताओं, माला बनाने वालों और शादी-समारोह के आयोजकों से सीधा संपर्क बनाकर अपने फूलों को बेच सकते हैं. इसके अलावा शहरों में फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए पास के शहर की मंडियों तक भी पहुंच बनाना फायदेमंद रहता है. त्योहारों के समय फूलों की कीमत सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है, इसलिए इस समय को ध्यान में रखकर खेती की प्लानिंग करना मुनाफे को और बढ़ा सकता है. 
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कुल मिलाकर देखा जाए तो पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों की खेती एक ऐसा बिजनेस है, जिसमें कम लागत में शुरुआत की जा सकती है और साल भर मांग बनी रहती है. चाहे आप एक छोटे किसान हों या नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हों, फूलों की खेती आपके लिए एक लगातार कमाई देने वाला जरिया बन सकती है. जरूरत बस इतनी है कि सही फूल चुनें, बाजार की मांग को समझें और मेहनत के साथ खेती करें. 
कुल मिलाकर देखा जाए तो पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों की खेती एक ऐसा बिजनेस है, जिसमें कम लागत में शुरुआत की जा सकती है और साल भर मांग बनी रहती है. चाहे आप एक छोटे किसान हों या नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हों, फूलों की खेती आपके लिए एक लगातार कमाई देने वाला जरिया बन सकती है. जरूरत बस इतनी है कि सही फूल चुनें, बाजार की मांग को समझें और मेहनत के साथ खेती करें. 
Published at : 16 Aug 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Flower Farming Agriculture News Flowers For Worship

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