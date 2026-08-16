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Flowers for Worship: पूजा में इस्तेमाल होते हैं ये फूल, खेती को बना सकते हैं बिजनेस मॉडल
Flowers for Worship: पूजा में इस्तेमाल होने वाले गेंदे, गुलाब, चमेली और मोगरे की खेती कम लागत में शुरू की जा सकती है. त्योहारों में इन फूलों की मांग बढ़ने से अच्छी कमाई हो सकती है.
भारत में पूजा-पाठ और त्योहारों का सीधा नाता फूलों से है. सुबह-सुबह घर के मंदिर से लेकर बड़े धार्मिक आयोजनों तक, हर जगह ताजे फूलों की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि फूलों की मांग साल भर बनी रहती है, और त्योहारों के सीजन में तो यह मांग कई गुना बढ़ जाती है. अगर आप खेती से जुड़े हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों की खेती एक अच्छा और मुनाफे वाला विकल्प बन सकती है. आइए जानते हैं कौन-कौन से फूल पूजा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनकी खेती से कैसे कमाई की जा सकती है.
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Published at : 16 Aug 2026 07:54 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion