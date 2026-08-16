फूलों की खेती को बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ फूल उगाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है. आप स्थानीय मंदिरों, फूल विक्रेताओं, माला बनाने वालों और शादी-समारोह के आयोजकों से सीधा संपर्क बनाकर अपने फूलों को बेच सकते हैं. इसके अलावा शहरों में फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए पास के शहर की मंडियों तक भी पहुंच बनाना फायदेमंद रहता है. त्योहारों के समय फूलों की कीमत सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है, इसलिए इस समय को ध्यान में रखकर खेती की प्लानिंग करना मुनाफे को और बढ़ा सकता है.