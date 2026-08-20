अब घर बैठे मिलेगा यूरिया, इस तकनीक को अपनाएं किसान

फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (एफएफएस) के तहत इस नई डिजिटल सुविधा का फायदा उठाने के लिए किसानों को इफको किसान मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की मदद से एक आसान सा रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है. कुछ ही मिनटों में किसान की बेसिक प्रोफाइल बनकर खाद बुकिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है.