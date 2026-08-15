मेथी करीब 18 से 25 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो सकती है. जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं और उनकी पत्तियां अच्छी तरह विकसित हो जाएं, तब कटाई की जा सकती है. मेथी को जड़ समेत न उखाड़ें. कैंची या चाकू से मिट्टी की सतह से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर पत्तियों को काटें. जड़ को मिट्टी में छोड़ने पर पौधा कुछ दिनों बाद फिर बढ़ सकता है और दोबारा ताजी मेथी मिल सकती है.