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Fenugreek Farming : गमले में उगानी है मेथी? बीज डालने से पहले जरूर करें ये काम
Fenugreek Farming At Home Tips : बाजार से खरीदी गई मेथी की जगह अगर आपको अपने गमले से ताजी पत्तियां तोड़कर सीधे खाना बनाने में इस्तेमाल करने को मिलें, तो बात ही अलग है.
आजकल घर की बालकनी या छोटी-सी जगह में सब्जियां उगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आप भी बिना ज्यादा मेहनत के घर पर ताजी मेथी उगाना चाहते हैं, तो यह काम काफी आसान है. बाजार से खरीदी गई मेथी की जगह अगर आपको अपने गमले से ताजी पत्तियां तोड़कर सीधे खाना बनाने में इस्तेमाल करने को मिलें, तो बात ही अलग है. मेथी को उगाने के लिए बड़े बगीचे या बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं होती है. इसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जातीं और पौधा भी तेजी से बढ़ता है. मिट्टी में बीज डालने के करीब 18 से 25 दिनों में मेथी कटाई के लिए तैयार हो सकती है. हालांकि, बीज बोने से पहले उन्हें सही तरीके से तैयार करना जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गमले में मेथी उगानी है तो बीज डालने से पहले क्या काम जरूर करें.
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Published at : 15 Aug 2026 07:06 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion