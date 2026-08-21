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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच

क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच

PM Kisan Yojana Rakshabandhan Installment: रक्षाबंधन पर पीएम किसान योजना के तहत क्या किसानों के खाते में 4000 रुपये आएंगे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की सच्चाई जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 21 Aug 2026 12:15 PM (IST)
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PM Kisan Yojana Rakshabandhan Installment: त्योहारों के मौसम में अक्सर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और वीडियोज वायरल होने लगते हैं. आजकल रक्षाबंधन के मौके पर भी एक ऐसा ही मैसेज और वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पर तेजी से तैर रहा है. जिसने करोड़ों को किसानों हैरत में डाल दिया है. दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार रक्षाबंधन के खास तोहफे के तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 4000 रुपये की 24वीं किस्त भेजने जा रही है. 

इस दावे के सामने आते ही किसानों में हलचल मच गई और लोग एक-दूसरे को यह वीडियो शेयर करने लगे. चूंकि पीएम किसान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा है. इसलिए लोग इस खबर को सच मान बैठे. लेकिन क्या वाकई सरकार त्योहार पर किसानों को दोगुनी रकम देने जा रही है. चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले का असली सच.

रक्षाबंधन पर 4000 रुपये मिलने का दावा 

इंटरनेट पर जब भी कोई योजना या पैसों से जुड़ी बात आती है. तो लोग बिना सोचे-समझे उस पर भरोसा कर लेते हैं. इस बार वायरल हो रहे वीडियो में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि रक्षाबंधन पर किसानों की बल्ले-बल्ले होने वाली है और सरकार सीधे 4 हजार रुपये उनके खातों में ट्रांसफर करेगी. आमतौर पर पीएम किसान योजना के तहत हर चार महीने में 2000 रुपये की किस्त दी जाती है. ऐसे में 4000 रुपये का दावा देखकर किसान बेहद उत्साहित हो गए.

वीडियो को इस तरह से एडिट और पेश किया गया है कि पहली नजर में कोई भी आसानी से धोखा खा जाए. कई लोग इसे सच मानकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटरों और बैंकों के चक्कर काटने की तैयारी तक करने लगे थे. इंटरनेट पर तेजी से फैलती इस सनसनीखेज खबर ने चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया कि वाकई 24वीं किस्त के तौर पर किसानों को 4000 रुपये भेजे जाएंगे. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.


क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच

AI से बना फर्जी वीडियो

जब यह सनसनीखेज दावा सरकार तक पहुंचा तो सरकारी एजेंसी PIB Fact Check ने तुरंत इसकी पड़ताल शुरू की. जांच में सामने आया कि यह पूरा दावा पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है. पीआईबी ने आधिकारिक तौर पर साफ किया कि केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर 4000 रुपये देने या 24वीं किस्त जारी करने को लेकर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया एक फर्जी वीडियो है.

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी कर दी थी. इसके बाद से भारत सरकार की ओर से 24वीं किस्त को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे इस फर्जी वीडियो पर बिल्कुल भरोसा न करें.

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ऐसे चेक करें सही जानकारी

इंटरनेट पर व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स बटोरने के लिए आजकल इस तरह की फर्जी खबरें खूब फैलाई जा रही हैं. ऐसे में देश के किसानों और आम नागरिकों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है. सरकारी जांच एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अंजान सोर्स से आने वाले संदिग्ध वीडियो को बिना सोचे-समझे आगे फॉरवर्ड न करें. अगर आपको किसी भी सरकारी योजना को लेकर कोई शक हो. 


क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच

तो सीधे आधिकारिक सरकारी पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें. इसके अलावा किसी भी वायरल दावे की हकीकत जानने के लिए आप सीधे पीआईबी फैक्ट चेक टीम को अपनी शिकायत भेज सकते हैं. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने और अपनी बैंकिंग डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर न करें. क्योंकि ऐसे फर्जी वीडियोज के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले ठग किसानों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Aug 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Rakshabandhan PM Kisan Yojana PM Kisan Yojana News Farmers Scheme
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