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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV

Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV

Volkswagen Sub 4m SUV: फॉक्सवैगन सब-4 मीटर सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है. Skoda Kylaq के प्लेटफॉर्म पर बनने वाली यह नई किफायती SUV टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा को कड़ी टक्कर देगी. जानिए डिटेल्स.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 21 Aug 2026 12:09 PM (IST)
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Volkswagen Sub 4m SUV: इंडिया में अभी सब-4 मीटर SUV में टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियां धूम मचा रखी हैं. जिसके चलते सड़कों पर इन कारों का बोलबाला है. लेकिन अब इसी धमाकेदार सेगमेंट में फॉक्सवैगन भी अपनी नई एंट्री मारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. बता दें कि, कंपनी भारत में एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV लाने जा रही है. जो इन सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी.

भारतीय और यूरोपीय इंजीनियरिंग टीमों द्वारा मिलकर तैयार की जा रही यह कार भारत के लिए बेहद खास होने वाली है. पोलो और एमियो के बंद होने के बाद कॉम्पैक्ट सेगमेंट में कंपनी की यह बहुत बड़ी वापसी मानी जा रही है. यह नया मॉडल न केवल भारत में फॉक्सवैगन की बिक्री को रफ्तार देगा बल्कि यह कंपनी की लाइनअप में अब तक की सबसे किफायती SUV भी साबित हो सकती है.

काइलाक वाले प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

आपको जानकारी दें दे कि, फॉक्सवैगन की यह नई कॉम्पैक्ट SUV पूरी तरह से भारत-विशिष्ट MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कोडा की अपकमिंग सब-4 मीटर SUV काइलाक में भी किया गया है. कंपनी अपनी इस नई कार का निर्माण भारत में ही लोकल लेवल पर करने वाली है.

बता दें कि, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और हाई-लोकल कंटेंट की वजह से फॉक्सवैगन इस कार को बहुत ही प्रतिस्पर्धी और आक्रामक कीमत पर लॉन्च करने में सक्षम होगी. स्कोडा काइलाक की तरह ही फॉक्सवैगन की इस कार से भी भारतीय बाजार में काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं.


Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV

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मिलेगा टर्बो पेट्रोल इंजन

बात करें अगर इंजन और परफॉर्मेंस की तो इस नई कॉम्पैक्ट SUV में केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन का ही विकल्प देखने को मिलेगा. कंपनी इसमें अपना आजमाया हुआ और पावरफुल 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल करने जा रही है. ग्राहकों की सुविधा के लिए इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे.

हालांकि, कंपनी इसमें कोई डीजल इंजन ऑफर नहीं करेगी लेकिन अगर बाजार में मांग और जरूरत महसूस हुई तो भविष्य में इसका CNG वेरिएंट भी पेश किया जा सकता है. यह इंजन अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है.


Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV

देखने को मिलेगा शानदार लुक

यह नई कार भले ही स्कोडा काइलाक के साथ अपना प्लेटफॉर्म और इंजन शेयर करेगी लेकिन लुक्स के मामले में यह उससे बिल्कुल अलग होगी. इस SUV का डिजाइन टिपिकल फॉक्सवैगन स्टाइल वाला होगा जो काफी मस्कुलर और शार्प नजर आएगा. इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन ब्राजील में पेश की गई फॉक्सवैगन टेरा से काफी हद तक प्रेरित हो सकता है. 

लेकिन कंपनी भारत में बिकने वाली टाइगुन से इसे एक अलग पहचान देने के लिए इसमें कई खास और नए विजुअल एलिमेंट्स जोड़ेगी. जिससे यह सड़क पर काफी अट्रैक्टिव और स्पॉर्टी दिखाई दे.

कब हो सकती है लॉन्च?

आपको बता दें कि, फॉक्सवैगन की इस सबसे सस्ती SUV को भारतीय बाजार में साल 2027 तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. भारत में लॉन्च होते ही इसका सीधा मुकाबला सेगमेंट की बादशाह टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और स्कोडा काइलाक से होगा.

वहीं, कार के आधिकारिक नाम एक्सटीरियर डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी अन्य तकनीकी जानकारियां लॉन्च की तारीख करीब आने पर सामने आएंगी. फिलहाल कम बजट में प्रीमियम जर्मन ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहने वाले कार प्रेमियों के लिए यह सबसे पसंदीदा और बहुप्रतीक्षित कारों में से एक बन गई है.

यह भी पढ़ें: Next-Gen Creta होगी इतनी धांसू? Tucson ने दिखाई झलक

Published at : 21 Aug 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Volkswagen Sub 4m SUV Volkswagen Small SUV India Volkswagen Kylaq Based SUV Tata Nexon Rival
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