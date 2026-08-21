Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV

Volkswagen Sub 4m SUV: इंडिया में अभी सब-4 मीटर SUV में टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियां धूम मचा रखी हैं. जिसके चलते सड़कों पर इन कारों का बोलबाला है. लेकिन अब इसी धमाकेदार सेगमेंट में फॉक्सवैगन भी अपनी नई एंट्री मारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. बता दें कि, कंपनी भारत में एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV लाने जा रही है. जो इन सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी.

भारतीय और यूरोपीय इंजीनियरिंग टीमों द्वारा मिलकर तैयार की जा रही यह कार भारत के लिए बेहद खास होने वाली है. पोलो और एमियो के बंद होने के बाद कॉम्पैक्ट सेगमेंट में कंपनी की यह बहुत बड़ी वापसी मानी जा रही है. यह नया मॉडल न केवल भारत में फॉक्सवैगन की बिक्री को रफ्तार देगा बल्कि यह कंपनी की लाइनअप में अब तक की सबसे किफायती SUV भी साबित हो सकती है.

काइलाक वाले प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

आपको जानकारी दें दे कि, फॉक्सवैगन की यह नई कॉम्पैक्ट SUV पूरी तरह से भारत-विशिष्ट MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कोडा की अपकमिंग सब-4 मीटर SUV काइलाक में भी किया गया है. कंपनी अपनी इस नई कार का निर्माण भारत में ही लोकल लेवल पर करने वाली है.

बता दें कि, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और हाई-लोकल कंटेंट की वजह से फॉक्सवैगन इस कार को बहुत ही प्रतिस्पर्धी और आक्रामक कीमत पर लॉन्च करने में सक्षम होगी. स्कोडा काइलाक की तरह ही फॉक्सवैगन की इस कार से भी भारतीय बाजार में काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं.





यह भी पढ़ें: गाड़ी का परमिट 5 साल बढ़ेगा? जानें किसे और कैसे मिलेगा फायदा

मिलेगा टर्बो पेट्रोल इंजन

बात करें अगर इंजन और परफॉर्मेंस की तो इस नई कॉम्पैक्ट SUV में केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन का ही विकल्प देखने को मिलेगा. कंपनी इसमें अपना आजमाया हुआ और पावरफुल 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल करने जा रही है. ग्राहकों की सुविधा के लिए इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे.

हालांकि, कंपनी इसमें कोई डीजल इंजन ऑफर नहीं करेगी लेकिन अगर बाजार में मांग और जरूरत महसूस हुई तो भविष्य में इसका CNG वेरिएंट भी पेश किया जा सकता है. यह इंजन अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है.





देखने को मिलेगा शानदार लुक

यह नई कार भले ही स्कोडा काइलाक के साथ अपना प्लेटफॉर्म और इंजन शेयर करेगी लेकिन लुक्स के मामले में यह उससे बिल्कुल अलग होगी. इस SUV का डिजाइन टिपिकल फॉक्सवैगन स्टाइल वाला होगा जो काफी मस्कुलर और शार्प नजर आएगा. इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन ब्राजील में पेश की गई फॉक्सवैगन टेरा से काफी हद तक प्रेरित हो सकता है.

लेकिन कंपनी भारत में बिकने वाली टाइगुन से इसे एक अलग पहचान देने के लिए इसमें कई खास और नए विजुअल एलिमेंट्स जोड़ेगी. जिससे यह सड़क पर काफी अट्रैक्टिव और स्पॉर्टी दिखाई दे.

कब हो सकती है लॉन्च?

आपको बता दें कि, फॉक्सवैगन की इस सबसे सस्ती SUV को भारतीय बाजार में साल 2027 तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. भारत में लॉन्च होते ही इसका सीधा मुकाबला सेगमेंट की बादशाह टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और स्कोडा काइलाक से होगा.

वहीं, कार के आधिकारिक नाम एक्सटीरियर डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी अन्य तकनीकी जानकारियां लॉन्च की तारीख करीब आने पर सामने आएंगी. फिलहाल कम बजट में प्रीमियम जर्मन ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहने वाले कार प्रेमियों के लिए यह सबसे पसंदीदा और बहुप्रतीक्षित कारों में से एक बन गई है.

यह भी पढ़ें: Next-Gen Creta होगी इतनी धांसू? Tucson ने दिखाई झलक