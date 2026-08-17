गमले में अखरोट उगाने के लिए सबसे पहला और जरूरी काम है सही किस्म का चुनाव करना. बाजार में अखरोट की कई किस्में मिलती हैं, लेकिन गमले के लिए बौनी यानी कम ऊंचाई वाली किस्में सबसे बेहतर मानी जाती हैं, क्योंकि ये आकार में छोटी रहती हैं और सीमित जगह में भी अच्छी तरह बढ़ती हैं. नर्सरी से हमेशा ग्राफ्टेड यानी कलम से तैयार किया गया पौधा ही खरीदें, क्योंकि इससे बने पौधे जल्दी फल देना शुरू करते हैं. अगर आप बीज से पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि इसमें फल आने में कई साल लग सकते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग तैयार पौधा लगाना ही पसंद करते हैं.