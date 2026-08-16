घर पर तैयार करें 5 तरह की खाद, किचन गार्डनिंग के लिए हैं बेस्ट

रोज घर में बचने वाली इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को भी फेंकने की जरूरत नहीं है. यह चायपत्ती भी आपके काम आ सकती है. सबसे पहले चायपत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लें जिससे दूध और चीनी निकल जाए. इसके बाद इसे धूप में सुखाएं. सूखने के बाद थोड़ी मात्रा मिट्टी में मिलाई जा सकती है. इससे किचन वेस्ट का इस्तेमाल भी हो जाता है और मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है.