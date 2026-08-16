घर पर तैयार करें 5 तरह की खाद, किचन गार्डनिंग के लिए हैं बेस्ट
Kitchen Gardening Compost: गमले के पौधों में फल-फूल नहीं आ रहे और ग्रोथ रुक गई है? तो बाजार के महंगे केमिकल छोड़िए. घर की बेकार चीजों से मिनटों में तैयार करें 5 एकदम बढ़िया खाद.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 Aug 2026 03:38 PM (IST)
किचन गार्डन में पौधे लगाना आसान है लेकिन उन्हें हरा भरा रखने के लिए सही पोषण भी जरूरी है. बाजार से हर बार खाद खरीदने के बजाय घर के किचन वेस्ट से अच्छी खाद तैयार की जा सकती है. इससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और घर का गीला कचरा भी बेकार नहीं जाता. सबसे अच्छी बात है कि इन तरीकों को अपनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है.
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आप सब्जियों के छिलकों की खाद बना सकते हैं. इसमें आलू, गाजर, लौकी, कद्दू समेत कई सब्जियों के छिलके किचन गार्डन के काम आ सकते हैं. इन्हें सीधे गमले में डालने के बजाय पहले सुखाकर छोटे टुकड़ों में करें. इसके बाद मिट्टी में मिलाएं. इससे धीरे धीरे जैविक पदार्थ बढ़ता है और मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होती है. ध्यान रखें कि नमक, मसाले वाले कचरे को इसमें शामिल न करें.
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केले के छिलके से भी खाद बनाई जा सकती है. केले के छिलकों में पोटैशियम और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसलिए इसे पौधों के लिए बढ़िया माना जाता है. छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखा लें. पूरी तरह सूखने के बाद इन्हें पीसकर पाउडर बना सकते हैं. इस पाउडर की थोड़ी मात्रा गमले की मिट्टी में मिलाने से पौधों को पोषण देने में मदद मिल सकती है.
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रोज घर में बचने वाली इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को भी फेंकने की जरूरत नहीं है. यह चायपत्ती भी आपके काम आ सकती है. सबसे पहले चायपत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लें जिससे दूध और चीनी निकल जाए. इसके बाद इसे धूप में सुखाएं. सूखने के बाद थोड़ी मात्रा मिट्टी में मिलाई जा सकती है. इससे किचन वेस्ट का इस्तेमाल भी हो जाता है और मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है.
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अंडे के छिलकों को अक्सर लोग कूड़ेदान में डाल देते हैं. लेकिन इन्हें किचन गार्डन में इस्तेमाल किया जा सकता है. छिलकों को पहले धोकर अच्छी तरह सुखाएं. इसके बाद मिक्सर में बारीक पीस लें. तैयार पाउडर को थोड़ी मात्रा में गमले की ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकता है. अंडे के छिलकों में कैल्शियम होता है जो पौधों के पोषण में काम आ सकता है.
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सूखी पत्तियां भी घर पर कंपोस्ट तैयार करने के लिए बढ़िया चीज हैं. इसके लिए एक बाल्टी या डिब्बे में सूखी पत्तियां, थोड़ी मिट्टी और जैविक कचरे की परत लगाएं. इसमें नमी बनाए रखें लेकिन पानी जमा न होने दें. समय के साथ यह सामग्री सड़कर कंपोस्ट में बदलने लगती है. तैयार कंपोस्ट को गमलों की मिट्टी में मिलाने से मिट्टी ज्यादा उपजाऊ बनाने में मदद मिलती है.
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इन घरेलू खादों का इस्तेमाल करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मात्रा जरूरत के हिसाब से ही रखें. ज्यादा खाद डालने से पौधे को फायदा मिलने के बजाय नुकसान हो सकता है. खासकर गमलों में मिट्टी की क्वांटिटी कम होती है. इसलिए थोड़ी मात्रा से शुरुआत करना बेहतर रहता है. खाद डालने के बाद मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें और पौधे को देखते रहें.
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अगर आपके पास कई गमले हैं तो हर पौधे के लिए एक जैसी खाद इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. पौधे की जरूरत, मिट्टी और उसकी ग्रोथ देखकर खाद का चुनाव करें. पत्तियां पीली पड़ रही हों पौधा कमजोर दिख रहा हो या बढ़त रुक गई हो तो सिर्फ खाद डालने के बजाय पानी, धूप और मिट्टी कैसी है यह भी पता करें कई बार समस्या पोषण से ज्यादा दूसरी वजहों से होती है.
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किचन गार्डनिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि छोटी जगह में भी घर की जरूरत की कई चीजें उगाई जा सकती हैं. टमाटर, मिर्च, धनिया, पालक और दूसरे पौधों के साथ इन घरेलू खादों का इस्तेमाल करके बागवानी का खर्च भी कम किया जा सकता है. किचन से निकलने वाले जैविक कचरे को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह पौधों के लिए काम की खाद में बदल सकता है.