IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज

वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने पूरे वनडे करियर में एक बार भी शून्य पर अपना विकेट नहीं गंवाया. ऐसे खिलाड़ियों की टॉप-5 लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 21 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज के लिए बिना खाता खोले पवेलियन लौटना सबसे निराशाजनक मौकों में से एक होता है. लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे वनडे करियर में एक बार भी शून्य पर अपना विकेट नहीं गंवाया. इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर केप्लर वेसेल्स का नाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, दोनों के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने वनडे करियर की 105 पारियों में बल्लेबाजी की और कभी भी डक का शिकार नहीं हुए. उनके नाम 3367 रन दर्ज हैं.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने अब तक 57 वनडे पारियों में बल्लेबाजी की है और वह भी एक बार शून्य पर आउट नहीं हुए हैं. उनके नाम 2811 रन हैं. पाकिस्तान के सलमान अली आगा 45 पारियों में बिना डक के 1566 रन बना चुके हैं.

इस सूची में भारत की ओर से यशपाल शर्मा का नाम शामिल है. 1978 से 1985 के बीच खेले अपने वनडे करियर में यशपाल ने 40 पारियां खेलीं और कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. उन्होंने इस दौरान 883 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के पीटर कर्स्टन ने भी 40 वनडे पारियों में बिना डक के 1293 रन बनाए. 

इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जैक्स रूडोल्फ का नंबर आता है, जिन्होंने 39 पारियों में 1174 रन बनाए. आयरलैंड के कर्टिस कैंफर ने भी इस सूची में जगह बनाई है. उन्होंने 39 पारियों में बल्लेबाजी की और डक से बचे रहे. 

यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप में दूसरे राउंड का शेड्यूल सामने आया, जानें भारत कब-कब खेलेगा?

रिकॉर्ड में ये नाम भी शामिल

नैथन हौरिट्ज ने 32 वनडे पारियों में बिना डक के 336 रन बनाए, जबकि अमेरिका के गजानंद सिंह ने 32 पारियों में 986 रन बनाए. इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल भी 31 पारियों में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. नीदरलैंड्स के टॉम कूपर ने भी 31 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की.  

कभी जीरो पर आउट ना हुने वाले बालेबाज

केप्लर वेसेल्स

डेरिल मिचेल

सलमान आगा

यशपाल शर्मा

पीटर कर्स्टन

बिना जीरो पर आउट हुए सबसे ज्यादा वनडे पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा रहे, जिन्होंने बिना 0 पर आउट हुए 40 पारी खेली थीं. भारतीयों की सूची में दूसरे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर आते हैं, जो 23 पारियों में अब तक कभी 0 पर आउट नहीं हुए हैं.

यह भी पढ़ें- पूर्व भारतीय क्रिकेटर को कोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक मामले में बरी

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Kepler Wessels Daryl Mitchell
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
क्रिकेट
टीम इंडिया के बांग्लादेश टूर पर आया नया अपडेट, कब खेली जाएगी सीरीज?
टीम इंडिया के बांग्लादेश टूर पर आया नया अपडेट, कब खेली जाएगी सीरीज?
क्रिकेट
दूसरे टेस्ट में सिर्फ एक बदलाव कर सकती है टीम इंडिया, जानें कौन होगा बाहर?
दूसरे टेस्ट में सिर्फ एक बदलाव कर सकती है टीम इंडिया, जानें कौन होगा बाहर?
क्रिकेट
पूर्व भारतीय क्रिकेटर को कोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक मामले में बरी
पूर्व भारतीय क्रिकेटर को कोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक मामले में बरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
इंडिया
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
क्रिकेट
टीम इंडिया के बांग्लादेश टूर पर आया नया अपडेट, कब खेली जाएगी सीरीज?
टीम इंडिया के बांग्लादेश टूर पर आया नया अपडेट, कब खेली जाएगी सीरीज?
इंडिया
'इथेनॉल में चला गया गन्ना इसलिए महंगी हुई चीनी', कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना
'इथेनॉल में चला गया गन्ना इसलिए महंगी हुई चीनी', कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना
विश्व
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
यूटिलिटी
Hydrogen Train: अब पहाड़ों पर रफ्तार भरेगी हाइड्रोजन ट्रेन, कहां-कहां चलेगी?
Hydrogen Train: अब पहाड़ों पर रफ्तार भरेगी हाइड्रोजन ट्रेन, कहां-कहां चलेगी?
टेक्नोलॉजी
Washing Machine Buying Guide: वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं? जानें 25000 में बेस्ट ऑप्शन
वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं? जानें 25000 में बेस्ट ऑप्शन
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget