वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज के लिए बिना खाता खोले पवेलियन लौटना सबसे निराशाजनक मौकों में से एक होता है. लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे वनडे करियर में एक बार भी शून्य पर अपना विकेट नहीं गंवाया. इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर केप्लर वेसेल्स का नाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, दोनों के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने वनडे करियर की 105 पारियों में बल्लेबाजी की और कभी भी डक का शिकार नहीं हुए. उनके नाम 3367 रन दर्ज हैं.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने अब तक 57 वनडे पारियों में बल्लेबाजी की है और वह भी एक बार शून्य पर आउट नहीं हुए हैं. उनके नाम 2811 रन हैं. पाकिस्तान के सलमान अली आगा 45 पारियों में बिना डक के 1566 रन बना चुके हैं.

इस सूची में भारत की ओर से यशपाल शर्मा का नाम शामिल है. 1978 से 1985 के बीच खेले अपने वनडे करियर में यशपाल ने 40 पारियां खेलीं और कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. उन्होंने इस दौरान 883 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के पीटर कर्स्टन ने भी 40 वनडे पारियों में बिना डक के 1293 रन बनाए.

इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जैक्स रूडोल्फ का नंबर आता है, जिन्होंने 39 पारियों में 1174 रन बनाए. आयरलैंड के कर्टिस कैंफर ने भी इस सूची में जगह बनाई है. उन्होंने 39 पारियों में बल्लेबाजी की और डक से बचे रहे.

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रिकॉर्ड में ये नाम भी शामिल

नैथन हौरिट्ज ने 32 वनडे पारियों में बिना डक के 336 रन बनाए, जबकि अमेरिका के गजानंद सिंह ने 32 पारियों में 986 रन बनाए. इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल भी 31 पारियों में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. नीदरलैंड्स के टॉम कूपर ने भी 31 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की.

कभी जीरो पर आउट ना हुने वाले बालेबाज

केप्लर वेसेल्स

डेरिल मिचेल

सलमान आगा

यशपाल शर्मा

पीटर कर्स्टन

बिना जीरो पर आउट हुए सबसे ज्यादा वनडे पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा रहे, जिन्होंने बिना 0 पर आउट हुए 40 पारी खेली थीं. भारतीयों की सूची में दूसरे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर आते हैं, जो 23 पारियों में अब तक कभी 0 पर आउट नहीं हुए हैं.

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