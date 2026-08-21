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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप

तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप

Telangana CM: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली. जानिए क्यों रद्द हुआ US दौरा और क्या था उनका पूरा कार्यक्रम.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Aug 2026 11:27 AM (IST)
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द हो गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को USA जाने की मंज़ूरी नहीं दी है. रेड्डी अभी लंदन में हैं और वे USA जाने और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटने का प्लान बनाया था. अब वह अमेरिका नहीं जाएंगे और लंदन से ही हैदराबाद लौटेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, उनकी वापसी 23 अगस्त को हो सकती है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक CMO ने कहा, "मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में आधिकारिक तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल को विदेश मंत्रालय की तरफ से अनुमति देने से इनकार करने के बाद अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.''

पहले से तय था UK और US का दौरा

रेवंत रेड्डी 20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे. उनके UK दौरे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लावात्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन बिजनेस स्कूल से जुड़े कार्यक्रम शामिल थे. उन्हें एमिरेट्स स्टेडियम में EPL फुटबॉल से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल होना था. इसके बाद 24 अगस्त को उनका अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT जाने का कार्यक्रम था. 25 अगस्त को बोस्टन में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी की टीम से बातचीत और 26 अगस्त को न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के US चैप्टर के एक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना थी.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुए थे शामिल

मुख्यमंत्री के अमेरिका नहीं जाने के बावजूद राज्य सरकार के अधिकारियों को पहले से तय कुछ कार्यक्रमों और समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है. रेवंत रेड्डी 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे. इसके बाद उन्होंने 20 अगस्त से UK दौरा शुरू किया था.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Revanth Reddy Breaking News Abp News TELANGANA US VISIT
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