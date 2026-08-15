फसल खराब हुई लेकिन बीमा का पैसा नहीं आया, कहां करें शिकायत?

फसल नुकसान की जानकारी समय पर देना भी बेहद जरूरी होता है. प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने के बाद किसान को तय समय के भीतर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों और बीमा कंपनी तक पहुंचानी होती है. देरी होने पर नुकसान का आकलन प्रभावित हो सकता है. इसलिए शिकायत करने से पहले अपनी सूचना दर्ज होने की स्थिति जरूर जांच लें.