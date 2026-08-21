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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम

प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम

Prashant Kishor News: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जीत ने जन सुराज पार्टी को नई ऊर्जा दी है. अब पार्टी का पूरे बिहार पर फोकस रहेगा. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 21 Aug 2026 12:38 PM (IST)
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जन सुराज पार्टी के संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के बाद आभार बांकीपुर कार्यक्रम किया. अलग-अलग दिन अलग-अलग वार्डों में जाकर लोगों से वे मिले. विधायक के रूप में उन्हें चुनने के लिए उनका आभार जताया. अब प्रशांत किशोर ने एक और बड़ी तैयारी की है. खबर है कि 15 सितंबर से वे बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं.

यह बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार की बिहार यात्रा की बात कही थी. नीतीश कुमार अक्टूबर से बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं. संजय झा ने कहा था कि अभी बरसात का समय है. अब नीतीश कुमार से पहले ही प्रशांत किशोर ने जनता से मिलने का प्लान बना लिया है.

सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे प्रशांत किशोर

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है. अब पार्टी का पूरे बिहार पर फोकस रहेगा. संगठन विस्तार के साथ आगामी चुनावों के लिए जमीन मजबूत करने पर फोकस रहेगा. सभी 38 जिलों का दौरा प्रशांत किशोर करेंगे

यात्रा के जरिए वह एक बार फिर गांवों और कस्बों में लोगों के बीच जाएंगे, सरकार को घेरेंगे और स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे. जन सुराज नए सिरे से सदस्यता अभियान शुरू करने की तैयारी में भी है. पार्टी को उम्मीद है कि प्रशांत किशोर की यात्रा से बड़ी संख्या में नए लोग संगठन से जुड़ेंगे.

एक चरण में 6-7 जिलों को करेंगे कवर

यात्रा को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की तैयारी है, एक चरण में करीब 6-7 जिलों को कवर करेंगे प्रशांत किशोर. इसी साल नवंबर में विधान परिषद चुनाव है. शिक्षक और स्नातक कोटे की 8 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है. परिसीमन के बाद 2027 में पंचायत चुनाव भी होने हैं.

इन चुनावों में पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है. ऐसे में जिलों की यात्रा के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर खास जोर रहेगा. पार्टी द्वारा पीके की यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जल्द कार्यक्रम का औपचारिक घोषणा होगी.

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यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से हो सकती है व समापन पटना में हो सकता है. बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद पार्टी में उत्साह है. भाजपा के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार को 19,324 वोटों से हराया है.

प्रशांत किशोर पूर्व में भी बिहार की यात्रा कर चुके हैं, जन सुराज पदयात्रा, बिहार बदलाव यात्रा के दौरान पूरे राज्य का दौरा किया था, लेकिन इस बार विधायक बनने के बाद पहली बार यात्रा पर निकलेंगे जो काफी अहम माना जा रहा है.

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Published at : 21 Aug 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Nitish Kumar BIHAR NEWS
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