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मक्के की फसल को नमी से बचाने की तगड़ी ट्रिक, स्टोरेज का यह नया तरीका फसल को रखेगा एकदम फ्रेश
Maize Storage Tips: बारिश और सीलन के मौसम में मक्के की फसल को खराब होने से बचाना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है. सही तकनीकों को अपनाकर मक्के को महीनों तक फ्रेश रख सकते हैं.
मक्के की कटाई के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे सुरक्षित रखने की होती है. खासकर बारिश और नमी के मौसम में फसल के खराब होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर मक्के को सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो उसमें फंगस और कीड़े लगने का डर रहता है जिससे भारी नुकसान हो सकता है.
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Published at : 16 May 2026 05:21 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Maize Farming Tips
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एपी सिंहएडवोकेट
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