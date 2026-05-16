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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमक्के की फसल को नमी से बचाने की तगड़ी ट्रिक, स्टोरेज का यह नया तरीका फसल को रखेगा एकदम फ्रेश

मक्के की फसल को नमी से बचाने की तगड़ी ट्रिक, स्टोरेज का यह नया तरीका फसल को रखेगा एकदम फ्रेश

Maize Storage Tips: बारिश और सीलन के मौसम में मक्के की फसल को खराब होने से बचाना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है. सही तकनीकों को अपनाकर मक्के को महीनों तक फ्रेश रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 16 May 2026 05:21 PM (IST)
Maize Storage Tips: बारिश और सीलन के मौसम में मक्के की फसल को खराब होने से बचाना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है. सही तकनीकों को अपनाकर मक्के को महीनों तक फ्रेश रख सकते हैं.

मक्के की कटाई के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे सुरक्षित रखने की होती है. खासकर बारिश और नमी के मौसम में फसल के खराब होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर मक्के को सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो उसमें फंगस और कीड़े लगने का डर रहता है जिससे भारी नुकसान हो सकता है.

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मक्के की फसल को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है दानों को अच्छी तरह सुखाना. कटाई के तुरंत बाद मक्के में नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इसलिए दानों को तब तक तेज धूप में सुखाएं जब तक कि उनमें नमी का लेवल करीब 12 से 14 परसेंट तक न आ जाए.
मक्के की फसल को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है दानों को अच्छी तरह सुखाना. कटाई के तुरंत बाद मक्के में नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इसलिए दानों को तब तक तेज धूप में सुखाएं जब तक कि उनमें नमी का लेवल करीब 12 से 14 परसेंट तक न आ जाए.
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नमी चेक करने का एक बहुत ही देसी और आसान तरीका यह है कि आप मक्के के कुछ दानों को दांतों से चबाकर देखें. अगर दाना कट की आवाज के साथ टूटता है तो समझ जाएं कि वह भंडारण के लिए पूरी तरह तैयार है. अगर दाना थोड़ा भी लचीला लगे तो उसे कुछ दिन और सुखाना बहुत जरूरी है.
नमी चेक करने का एक बहुत ही देसी और आसान तरीका यह है कि आप मक्के के कुछ दानों को दांतों से चबाकर देखें. अगर दाना कट की आवाज के साथ टूटता है तो समझ जाएं कि वह भंडारण के लिए पूरी तरह तैयार है. अगर दाना थोड़ा भी लचीला लगे तो उसे कुछ दिन और सुखाना बहुत जरूरी है.
Published at : 16 May 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Maize Farming Tips

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