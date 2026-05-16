मक्के की फसल को नमी से बचाने की तगड़ी ट्रिक, स्टोरेज का यह नया तरीका फसल को रखेगा एकदम फ्रेश

मक्के की फसल को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है दानों को अच्छी तरह सुखाना. कटाई के तुरंत बाद मक्के में नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इसलिए दानों को तब तक तेज धूप में सुखाएं जब तक कि उनमें नमी का लेवल करीब 12 से 14 परसेंट तक न आ जाए.